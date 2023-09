Iván Ania: "En líneas generales hicimos un partido muy completo"

Iván Ania comparecía en la sala de prensa de El Collao tras la victoria del Córdoba CF sobre el Alcoyano, partido tras el que hacía un balance “muy positivo”, ya que el conjunto blanquiverde llegó a Alcoy “a intentar conseguir los tres puntos en un campo complicado, en un campo que por nuestras características y estilo no es el más idóneo e intentamos ser lo más cercano al Córdoba CF que somos habitualmente”, reconoció el técnico blanquiverde.

"Hoy tocaba ponerse el mono de trabajo"

Iván Ania admitía que “hoy tocaba también ponerse el mono de trabajo”, ya que “este partido si no lo compites es imposible ganarlo”. Sobre el encuentro en sí, el asturiano detalló que “hubo momentos en los que el equipo estuvo muy bien, especialmente en la segunda parte, en donde hubo algún momento en el que ellos estuvieron a merced nuestra. Tuvimos el balón, llevándolo de un lado a otro, desgastándolos y obligándoles a bascular”. Sin embargo, “cuando nos faltó un poco de físico empezaron a jugar directo. Primero metieron dos puntas, luego metieron a Juanan arriba, aunque no sea delantero y cuando vas con un marcador tan corto es muy difícil no acabar sufriendo en un campo como este, porque empiezan a meter balones al área y si no estás muy junto y no ganas las disputas...”. En cualquier caso, Iván Ania también reconocía que “tuvimos la suerte que no tuvimos otros días, aunque creo que en el cómputo global fuimos merecidos ganadores” del partido.

También se le preguntó a Ania los motivos por los que realizó el primer cambio en el minuto 80. “Veía bien al equipo en la segunda parte, con secuencias de pases largas, fuimos capaces de hacer conducciones y veía bien al equipo”, insistió el asturiano. “Se notaba en el mediocampo algo de aire, que necesitábamos ir más hacia adelante para que no pudieran golpear y con los cambios lo conseguimos”, aseguró posteriormente. Volviendo al balance general del encuentro, el entrenador del Córdoba CF reiteró que “en líneas generales hicimos un partido muy completo. Cuando pudimos jugar nos sentimos más cómodos y cuando nos tocó defender, también”. También detalló que “al principio, con el juego directo nos costaba con Sala ganar a Pradera y cuando disputaba Carlos –García- fuimos ganadores en algunos de esos duelos y creo que hicimos un partido como el que hay que hacer en este campo para ganar”.

Finalmente, el entrenador del Córdoba CF agradeció la presencia de aficionados cordobesistas en las gradas de El Collao. “Siempre donde vamos hay gente detrás y para nosotros es muy importante”.