Como el momento exacto para dar un paso adelante, así catalogó, entre metáforas y análisis varios, la cita del Córdoba CF frente al Linares Deportivo de este sábado en El Arcángel (21.30 horas, FEF TV) el propio Iván Ania, técnico blanquiverde, al que el semblante se le quedó torcido tras el pasado revés en tierras sanfernandinas y del que ahora se deduce cierto aire de reválida durante la previa ante los azulillos. «Va a haber muy buen ambiente de fútbol, lo que esperamos y deseamos es poder brindarle la victoria a la afición después de la derrota en San Fernando, para coger confianza y afrontar este primer tramo de Liga con confianza y que el equipo vaya creciendo poco a poco», señaló el ovetense tras la penúltima sesión de trabajo del equipo antes del encuentro, ante el que no esconde su intención de salir con los tres puntos en el bolsillo para paliar la irregularidad del arranque de temporada 2023-2024 en el Grupo 2 de Primera Federación.

Cambiar la dinámica, la clave

Con vistas a la cita, precisamente, el ex técnico del Algeciras suscribió la importancia de dar un vuelco a la tendencia de estas tres primeras jornadas de Liga, salvando el duelo en Murcia, aunque enfatizando la necesidad de no recaer en los errores producidos -principalmente a nivel defensivo- tanto frente al Ibiza como con el San Fernando, con el balón parado como protagonista: «De los siete goles que llevamos en contra, que ya son muchos en tres jornadas, hemos encajado cuatro a balón parado, y los otros tres vienen en consecuencia de saques de banda. Es evidente que tenemos que tener mucha más concentración, tensión, vivir cada falta o córner como si fuera el último del partido. No podemos crear una psicosis, sino cada vez que haya una falta o saque de esquina nos ponemos a temblar. Somos conscientes de que tenemos que mejorar en ese aspecto», indicó tajante.

«Los cambios no van a ir en función del balón parado, si los hay no serán por esa circunstancia», añadió seguidamente.

También avisó de los peligros del Linares Deportivo, un equipo más conjuntado que el visto durante el cierre de la pretemporada y del que subraya el «crecimiento» en la retaguardia y su calidad en todas las líneas. «Es un equipo al que nos enfrentamos en el último partido de pretemporada, que mantuvo esa base en la primera jornada contra el Mérida, después cambió los centrales. Ha mejorado defensivamente. Tenemos que tener claro que no tiene que ver nada el Linares que nos encontramos en pretemporada, con otros centrales y alguna baja. Han tenido un mes más para poder acoplarse. Hemos visto los tres partidos de Liga. Es un equipo que ha evolucionado, que ha mejorado, nos va a poner las cosas difíciles. Tenemos que pensar que es un rival difícil, con jugadores de nivel. Les conocemos bien, igual que ellos a nosotros. Necesitaremos estar en nuestra mejor versión para poder ganar el partido», indicó.

Con bajas sensibles

La cita frente al combinado linarense también vendrá acompañada de un sensible parte de bajas, dada la ausencia por sanción de Kike Márquez y la no disponibilidad por lesión de Adri Castellano y Recio. «La baja de Kike es importante, porque a parte de ser nuestro capitán, por lo que significa para el grupo y su influencia en el juego, no tenemos una plantilla larga. La tenemos que unir a la baja de Castellano y de Recio. Tiraremos de jugadores del filial para suplir esas bajas. Cuantos más seamos y estén disponibles muchísimo mejor, pero prefiero centrarme en los que están, darles confianza»”, admitió.

«Pensé que iba a ser algo menor. No queremos dar pasos atrás, por eso queremos ir con más cautela. Está participando en el campo y creo que en breve va a estar disponible. Necesitamos que esté disponible cuanto antes, porque es un jugador importante desde su fútbol y experiencia», apuntó más tarde en referencia a la evolución particular de José Luis García «Recio».

El estímulo de la afición

«No pensamos atrás, pensamos en lo de adelante, en el Linares. Es cierto que hemos cosechado dos derrotas en tres partidos, pero nos quedamos con las circunstancias en las que se dieron y en cómo conseguimos la victoria en Murcia. Tratamos de mirar atrás solo para corregir, mirando el futuro con optimismo y pensando en ganar el sábado», manifestó igualmente Ania, suscribiendo la importancia del cordobesismo para el inminente encuentro que llega a El Arcángel: «Creo que va a haber muy buen ambiente. El primer día ya hubo un gran número de aficionados a pesar de ser pleno verano y el horario. Creo que en este, si no es parecido, será incluso mejor», aseveró.

«No siento presión, siento la exigencia de aquí como la hay en todos lados. Luego la presión es la que cada uno se ponga. Hay gente a la que le viene bien para estar mucho más concentrado, pero realmente la única presión que puedo sentir es la de los resultados. Los entrenadores vivimos de los resultados. Tener detrás una masa social amplia y una de las aficiones más grandes de toda la categoría, más que una presión es una bendición», reconoció del mismo modo en torno a la manida «presión» blanquiverde, que espera ser un arma más para salir con el triunfo en el bolsillo de la cita ante el club azulillo.