El Córdoba CF y ese agujero en la medular

El pivote en el Córdoba CF, es una posición maldita en los últimos años, sobre todo desde que el conjunto blanquiverde descendió a Segunda División B, primero, a Segunda RFEF, después y no se resolvió tras su ascenso a Primera Federación, el pasado verano. De hecho, el único nombre que podía haber generado algo de esperanza en la entidad blanquiverde en los últimos años en esa posición, tanto por su edad como por lo que transmitía, fue transformado en dinero por el Córdoba CF: Alberto del Moral. El de Villacañas, llegado a El Arcángel en una fase precedente a la de Infinity y con Miguel Linares -hoy en el UCAM Murcia- como responsable de la llegada del jugador al Córdoba CF, fue traspasado al Villarreal, en donde se convirtió en un fijo para Miguel Álvarez, tanto en la temporada del ascenso del filial amarillo a Segunda División A como en la etapa de asentamiento del equipo en Segunda División A.

Sin estabilidad en la posición

El dinero recibido por el Córdoba CF, por un lado, se convirtió en un problema en el campo, ya que desde el adiós al toledano, en la entidad blanquiverde no dan con la tecla para conseguir un mediocentro defensivo de peso. Más allá de la edad, que esa posición sea ocupada por un futbolista joven o no, lo cierto es que los tiempos de Edu Ramos, Luso Delgado o Aritz López Garai pasaron a mejor vida y desde aquella etapa en el fútbol de plata hasta la actual, en la que no se vislumbra ningún futbolista que pueda ofrecer esas prestaciones, tan sólo Alberto del Moral actúa como puente.

En la temporada 2019-20, la primera fuera del fútbol profesional tras el descenso el verano del 2019, Xavi Molina, Felipe Herrero e incluso Fidel Escobar llegaron a actuar en la demarcación de mediocentro defensivo y el jugador fichado específicamente para el puesto, Imanol García, nunca llegó a convencer a ninguno de los técnicos (Enrique Martín y Raúl Agné) que actuaron en aquella campaña, cortada abruptamente por la declaración de la pandemia del covid-19. En la siguiente campaña, 2020-21, Sidoel resultó un absoluto fracaso, ya que a duras penas llegó a debutar, Xavi Molina actuó más como central, Djak Traoré nunca llegó a convencer porque no era un jugador específico para el puesto, al igual que Mario Ortiz, por lo que Alberto del Moral se hizo con la posición, siendo traspasado al final de temporada por una cantidad que el club aseguró que se acercaba a los 400.000 euros -sin ninguna forma de confirmación- y sin dar más detalles sobre cláusulas. En todo caso, el Córdoba CF se veía obligado a deshacerse de su mejor valor, heredado de etapas anteriores, a causa del descenso a una Segunda RFEF para la que lo más parecido a mediocentro defensivo que se firmó fue Toni Arranz. A pesar del nivel de la categoría, o precisamente por éste y poder jugar con dos mediocentros más creativos o técnicos, Toni Arranz apenas fue titular en 15 de los 34 encuentros de Liga y Germán Crespo no disponía, por elección propia del club, de más jugadores de un perfil defensivo para el centro del campo.

Una vez logrado el ascenso a Primera Federación, en el Córdoba CF se dispusieron a fichar, por fin, a un mediocentro defensivo y llegó Ramón Bueno, un jugador de un perfil interesante, pero con un historial de lesiones en la última época algo preocupante. El caso es que el técnico blanquiverde mantenía su idea sobre el perfil de los dos jugadores que debían actuar en el eje del mediocampo y el de Burriana no tuvo opción de tener el bien principal por el que fichó por el Córdoba CF: competición. Por ello, en el mercado de enero tuvo que marcharse al Fuenlabrada, pero no terminó de convencer a la dirección deportiva blanquiverde, que activó este mes una cláusula del contrato con el jugador por el que podía deshacer el vínculo.

Por si fuera poco, tampoco convenció en la segunda parte de la temporada Antonio Caballero, firmado en el mercado invernal para relevar -y en teoría, mejorar- a Ramón Bueno. Entre uno y otro, Ramón Bueno y Antonio Caballero, Youssouf Diarra fue el jugador que en más ocasiones ocupó la demarcación de mediocentro defensivo, aunque fiel a su estilo, Germán Crespo llegó a jugar en las segundas partes de algunos encuentros con Álex Bernal e incluso Javi Flores en esa posición, con algún apunte circunstancial de Cristian Delgado.

Por lo tanto, desde aquel verano del 2019 en el que se consumó la caída del fútbol profesional, una docena de jugadores, aproximadamente, han actuado en la demarcación de mediocentro defensivo en los últimos cuatro años y nadie se ha hecho con el puesto.

Tapar el agujero

Parece que el Córdoba CF se ha empeñado este verano en arreglar el problema. Por un lado, le ha hecho una oferta a Alberto Jiménez que el canario estudia y que serviría también para mostrar esa polivalencia que busca la entidad blanquiverde, ya que Alberto se contemplaría como mediocentro defensivo y también como central. En caso de que Adrián Lapeña, Adri Castellanos y Dragi Gudelj aporten soluciones convincentes en el centro de la zaga a Iván Ania, Alberto sería el primer competidor para el puesto de mediocentro defensivo. Además de tener a Cristian Delgado, el técnico ovetense dispondría de Álex Sala, mediocentro defensivo que jugó la pasada campaña en el Sabadell y que llegaría también a modo de préstamo a El Arcángel. La operación parece avanzada y sería cuestión de horas darle oficialidad.

Pero no se queda ahí la cosa. No se descarta en el Córdoba CF la llegada de otro centrocampista de un corte mixto y que, de alguna manera, pueda ocupar la demarcación de mediocentro defensivo. Se valoran varios nombres, aunque para esa posición no entra Antonio Moyano, aunque está sobre la mesa de la dirección deportiva. Aparte del catalán llegaría un elemento más, aunque todo está en una fase de valoración y a la espera de lo que pueda seguir ofreciendo el propio mercado.

Pero por fin parece que un lustro después, exceptuando a Alberto del Moral, el Córdoba CF puede tener tapado, por fin, el agujero que tiene en el centro del campo.