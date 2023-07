Simo: "Siento que esta es mi casa y ojalá sea un año bonito"

El primer jugador del Córdoba CF que atendió a los medios en los reconocimientos médicos para la temporada 2023-24 fue Simo Bouzaidi. El extremo blanquiverde pasó las pruebas en Ergodinámica y tras las mismas se mostró "muy contento de estar otro año más aquí, pasando los reconocimientos para empezar. Esperemos que sea un año bonito", deseó el catalán.

Amigo de Gudelj

La noticia del día era la renovación de Dragisa Gudelj, un jugador muy cercano a Simo Bouzaidi, que confirmó que "hemos estado este verano hablando y estando en contacto. Sabíamos que nos íbamos a ver hoy y es un día muy feliz".

El extremo blanquiverde restó importancia a los problemas físicos que tuvo la pasada campaña, sobre todo en la recta final, "unas leves molestias durante el año", explicó, que "estaban controladas por los médicos y, gracias a Dios, estoy bien".

Ante el arranque de pretemporada, Simo se mostró "muy ilusionado, contento de estar otro año más aquí. Esta siento que es mi casa y ojalá que este sea un año bonito". Eso sí, el jugador del Córdoba CF avisó de que "va a ser duro", aunque deseó que el año sea "bonito y feliz". Finalmente, Simo comentó que "está claro, habeis visto la temporada pasada que esta Liga es muy complicada y no puedes relajarte en ningún tramo de la temporada", por lo que espera que la Liga sea "bonita y alegre" para el Córdoba CF.

Lluis Tarrés

Otro que afronta con alegría el inicio de temporada en el Córdoba CF es Lluis Tarrés. El portero ha sido promocionado desde filial y será el segundo arquero del equipo, por lo que competirá el puesto a Carlos Marín. Tarrés comentó que afronta la temporada "con mucha ilusión y con muchas ganas", ya que para él "es un paso muy grande el que he dado y estoy preparadísimo para ayudar al equipo y al club para hacer cosas bonitas este año".

Su rival por el puesto será un Carlos Marín que "es un ejemplo para mí. Sé que voy a aprender mucho este año. Espero que esa competencia sana pueda ayudar al equipo y al club para conseguir el objetivo e ir todos a una", por lo que aseguró que "siempre irá a muerte con él".

También tuvo recuerdos Lluis Tarrés de su final de campaña con el filial, con esa eliminación en la final ante el Getafe B. "Sí, fue un final amargo para la temporada tan larga y buena que estábamos haciendo, pero al final es fútbol, como se dice y ya está, no hay más remedio que seguir adelante". El catalán apuntó que se dedicaría ahora a "apoyar al filial, al que voy a seguir desde cerca y cada uno con sus objetivos. Hay que mirar hacia delante".

Finalmente, se le planteó a Tarrés que la campaña será especialmente dura porque no habrá una alternativa de competición con la Copa del Rey, que el Córdoba CF no podrá competir este año. "Estoy muy tranquilo. Estoy muy preparado para afrontar lo que venga y para aprovechar la oportunidad al máximo. Soy un trabajador más de este equipo, me siento cordobesista a muerte y voy a ayudar lo máximo lo que se pueda y aprovechar la oportunidad a tope si se da", finalizó el portero blanquiverde.