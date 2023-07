Bretones, doctor del Córdoba CF: "Gudelj debe coger confianza en los impactos, porque tiene un dispositivo"

El Córdoba CF inició este fin de semana los reconocimientos médicos a su plantilla con vistas a la temporada 2023-24, pero la noticia del domingo fue la renovación de Dragisa Gudelj por dos temporadas con la entidad blanquiverde y su regreso a los terrenos de juego tras el episodio de muerte súbita que sufrió el pasado 25 de marzo, en El Arcángel, durante el encuentro contra el Racing de Ferrol.

Detalles del regreso al trabajo

Por lo tanto, al doctor Bretones se le preguntó por el defensa serbio, su estado y cómo sería su reintegración al grupo. "Estábamos pendientes de unas pruebas, pendientes de mandarlas fuera, para comprobar si" el episodio sufrido por Gudelj "era algo congénito o no. No se ha encontrado nada en las pruebas, por lo que no hay criterio hoy en día -hace unos años sí- y más con la legislación española vigente, para hacer deporte de nivel. Todo eso consensuado con el jugador, por supuesto, con el club y con los servicios médicos, pues se ha dado el paso de que podamos seguir compitiendo", comentó el jefe de los servicios médicos de Córdoba CF.

Bretones informó de que Gudelj "va a empezar a entrenar mañana", en referencia a este mismo lunes, aunque advirtió de que "por distintos motivos, lleva implantado un DAI" (desfibrilador autónomo implantable) "y eso requiere un nivel de confianza importante a nivel de impactos", avisó el galeno. "Lleva mucho tiempo entrenando, pero con balón es distinto", avisó un Bretones que detalló que su reincorporación se realizará "de forma gradual. Para cuando tiene que estar bien Dragi -Gudelj- es para el primer partido, pero ahora no tneemos que correr", deseó el doctor.

Por lo tanto, Gudelj "es un jugador más, pero como otros jugadores, hará tareas específicas aparte del grupo y otras con el grupo. Irá por sensaciones y habrá que ir viendo, pero la idea es que cuente como uno más del grupo", indicó Bretones.

Contacto y monitorización

En todo caso, el jefe de los servicios médicos del Córdoba CF recordó que Gudelj "es una persona muy fuerte y ha transmitido mucha seguridad, pero hemos consesuado que sea algo gradual. Se encuentra bien y fuerte. Si por él hubiera sido, ya comentamos en su momento que hubiera terminado aquel partido contra el Racing de Ferrol o a la semana estaba jugado igual. La fase de asimilación ya la hemos pasado y a nivel de impactos hay que coger cierta confianza porque no deja de tener un dispositivo ahí", reiteró el doctor Bretones.

Finalmente, el galeno blanquiverde comentó que "el dispositivo tiene una conexión que pasa la información continuamente para ver cómo va funcionando. Y nosotros tenemos medidas añadidas para tener monitorizadas totalmente las frecuencias cardiacas en cada momento".