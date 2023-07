El Córdoba CF cerrará la plantilla con seis jugadores séniors más

El Córdoba CF continúa planificando la temporada 2023-24 con sosiego, siempre atento a lo que puede ofrecer el mercado y estudiando las opciones que tiene para reforzar una plantilla a la que, en realidad, no le quedan tantas incorporaciones o caras nuevas como se podía suponer en un principio.

Un plan diferente

Sobre todo, porque en El Arcángel se están planteando una configuración de plantilla bastante distinta a lo que suele ser habitual en Primera Federación o en la antigua Segunda División B. El tradicional cupo de futbolistas sub-23 condiciona en cierta medida la construcción de cada plantilla en la tercera categoría del fútbol nacional. De hecho, es bastante frecuente leer y escuchar a los profesionales afirmar que mucha parte del buen rendimiento del grupo depende de esa media docena de jóvenes, talentos que pueden marcar diferencias en una categoría bastante igualada, más ahora, que de los 80 equipos que había hace tres años se han pasado a sólo 40.

Esos futbolistas que son proyectos de otros clubs de superior categoría suelen destacar en el fútbol de bronce, cuyos clubs se pelean cada pretemporada por lograr el préstamo durante una temporada de sus mejores talentos. Obviamente, en esta campaña hay que eliminar de esa lista a siete: Real Madrid, Atlético de Madrid, Granada, Barcelona, Osasuna, Celta de Vigo y Real Sociedad, que tienen a sus filiales compitiendo en Primera Federación, por lo que necesitan a lo mejor de su cantera luchando por mantener la categoría o, en el mejor de los casos, por llegar al fútbol profesional.

Pero los Girona, Villarreal, Betis, Sevilla o Alavés, clubs de Primera y también de Segunda que trabajan tradicionalmente bien la cantera son los objetivos de los de Primera Federación para lograr que los mejores futboilstas de sus filiales terminen en forma de préstamo para lograr, por un lado, mayor nivel de calidad en la plantilla de cada uno de los equipos de Primera Federación y, por el otro, una temporada de crecimiento para esos talentos jóvenes.

El Linares Deportivo tuvo la pasada temporada a Fermín López, mediapunta del Barcelona, a Aitor Gelardo, centrocampista del Villarreal, que fueron fijos para Alberto González. El San Fernando tuvo a Lanchi, lateral derecho del Villarreal, y a Gabri Martínez e Ilyas Chaira, extremos ambos del Girona, que rompieron definitivamente y ambos han firmado este verano por el Mirandés, de Segunda División, también en forma de préstamo. El Castellón, por su parte, tuvo cedidos por parte del Levante al delantero Fabricio o al centrocampista Kochorashvili, que fueron muy importantes para Fernando Estévez, mientras que el Murcia tuvo al delantero Arnau Ortiz, también cedido por el Girona, que fue protagonista durante toda la temporada en la Nueva Condomina, o al lateral Anau Solá, prestado por el Almería, tras firmarlo el club indálico hace un año de la cantera del Barcelona.

Tarrés, segundo portero

Múltiples son los equipos que ven en esa pelea por los sub-23 como una de las claves para poder competir y lograr los objetivos en Primera Federación. Es una costumbre generalizada, aunque no todos los clubs la siguen. Sin ir más lejos, los dos equipos que terminaron ascendiendo a Segunda División desde el Grupo 1, en el que militaba el Córdoba CF, no emplearon esa fórmula. Ni Racing de Ferrol ni Alcorcón pusieron mucho empeño, por no decir ninguno, en conseguir a préstamo jugadores sub-23 para apuntalar su proyecto. De hecho, los alfareros apostaron más por la experiencia y tiraron de su vieja guardia para regresar al fútbol profesional. Baste decir que su valor más joven, Javi Castro, estuvo cedido al Celta B la temporada anterior, la 2021-22, y fue uno de los fijos la pasada temporada para Fran Fernández. Si en el Grupo 1 ni Racing de Ferrol ni Alcorcón tiraron de la fórmula de apoyarse en los sub-23, en el Grupo 2 de la pasada campaña, ni Eldense ni Amorebieta tenían entre sus 11 jugadores más utilizados a algún jugador prestado por otro club, dejando también a las claras que, como mucho, para sus entrenadores sólo eran complementos del plantel.

Álex Sala, mediocentro

El Córdoba CF de la 2023-24 parece que tomará este camino. Este lunes, la plantilla blanquiverde iniciará su camino hacia el objetivo del ascenso a Segunda con 12 jugadores sénior y dos sub-23, Lluis Tarrés y Cristian Delgado. Todo apunta a que Tarrés será el segundo portero blanquiverde la próxima temporada y que con su inclusión en el plantel no se busca la ficha sénior extra (hasta 18) a la que da derecho un sub-23 en la portería. La planta noble de El Arcángel contempla cubrir, lógicamente, esas 17 fichas sénior, pero no más, por lo que es obvio que la ya famosa comisión deportiva incorporará a uno o, a lo sumo, dos sub-23 más. Uno de esos dos fichajes, a lo sumo, puede ser Álex Sala, mediocentro defensivo del Girona que fue protagonista la pasada campaña en el Sabadell y que se formó en la cantera del Barça. Fuentes de la entidad blanquiverde confirmaron a este periódico la información de Nil Solà, de la SER, y aseguraron que la opción del jugador barcelonés era real.

En todo caso, no habrá muchos más jugadores jóvenes en el plantel de Iván Ania, que tendrá a esos 17 séniors y tres o cuatro de sub-23 de los que dos ya se conocen sus nombres, los ascendidos desde el filial blanquiverde hace unos días, para completar la plantilla que se pretende de 20 o, a lo sumo, 21 futbolistas.

De la docena de jugadores sénior se sabe ya que Canario no cuenta para el Córdoba CF, por lo que restando la ficha del palentino, a la comisión deportiva presidida por Fernández Monterrubio le quedarían por firmar media docena de jugadores para llegar hasta los 17. En total, entre siete y ocho futbolistas son los que faltan por llegar a El Arcángel hasta que termine el mercado veraniego, media docena de ellos, de nivel, en teoría. Porque este Córdoba CF no parece que se vaya a apoyar en exceso en jugadores sub-23 y sí en los más experimentados, para los que habrá una ficha media más alta que la pasada temporada, a tenor del plan económico trazado por Monterrubio.