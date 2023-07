Carracedo y Kike Márquez, referencias para el nuevo Córdoba CF de Iván Ania

No habrá culebrón del verano, o al menos -aparentemente- en el capítulo de salidas. Dos de los nombres en el foco de traspasos durante las últimas fechas, Christian Carracedo y Kike Márquez, ambos con contrato aunque tentados y pretendidos por otros equipos para hacerse con sus servicios de cara a la próxima campaña, entran en los planes del nuevo Córdoba CF que busca Iván Ania, sobre el que el técnico asturiano, aprovechando el acto oficial de su presentación como blanquiverde en El Arcángel, marcó las bases de la nueva etapa que se presenta, con el extremo catalán y el mediapunta sanluqueño catalogados como piezas indispensables: “Son jugadores con contrato y tienen que estar en el equipo y ser diferenciales”, zanjó el preparador cerrando el debate.

Carracedo busca su mejor versión

En lo relativo al de L’ Hospitalet, uno de las figuras más efervescentes del primer tramo de temporada 2022-2023 en Primera RFEF -aunque diluida en el segundo-, su rendimiento marca las luces y sombras de lo que fue el pasado Córdoba CF, dejando una puesta en escena brillante para acabar despidiendo el curso con sabor agridulce. Como balance, el ex del Linares Deportivo disputó un total de 36 encuentros, 2.614 minutos y acabando como el cuarto futbolista más empleado a lo largo del curso en la plantilla, dejando otras dos dianas en su casillero particular, seis asistencias y el cartel de haber sido el autor del histórico primer gol blanquiverde en la renovada categoría de bronce, correspondiente a la victoria de la primera jornada frente al Unionistas en El Arcángel (4-1).

La situación en los extremos, con el refuerzo de Adilson Mendes para el perfil zurdo -aunque con versatilidad para también ocupar el derecho-, unido al necesitado paso adelante de Simo Bouzaidi y la planteada desvinculación de Alberto Castaño “Canario”, que ya conoce la intención de la entidad de no contar con sus servicios en el próximo ejercicio, de esta forma, ofrecen un escenario que también requiere de la mejor versión del extremo hospitalense -con dos años más de contrato-, llamado a ser uno de los nuevos buques insignia del vestuario tras la salida de iconos como Javi Flores, Miguel De las Cuevas y Willy Ledesma.

Kike Márquez y su reválida

En busca de la redención, por otra parte, saldrá el atacante gaditano, foco de las críticas y la crispación de la grada durante los últimos compases del curso 2022-2023, en el que el ex del Albacete no llegó nunca a ofrecer su faceta más acertada -excepto en momentos de destello- pese a las necesidades del contexto. Su registro acabó elevándose hasta los seis goles y dos asistencias, repartidas entre sus 34 actuaciones, con un saldo de 1.803 minutos sobre el verde y siendo la novena pieza más utilizada conjuntamente tanto por Germán Crespo como por Manuel Mosquera en la temporada regular -principalmente con el de Oleiros, con el que se hizo con la titularidad desde su llegada-.

Más allá de las cifras, no obstante, la primera temporada del sanluqueño -al que le resta otra más una opcional de contrato- en El Arcángel no fue sencilla, intercalando entradas y salidas del once con momentos de fútbol brillante y pérdidas de peso en el juego repentinas. De cara a lo venidero, ya sin su socio habitual Willy Ledesma, también sin la competencia de De las Cuevas en el enganche, su opción de alzarse como referencia del nuevo Córdoba CF de Iván Ania pasa de necesidad a obligación, de la mano de un planteamiento y filosofía renovados en los que la propuesta ofensiva apunta a pasar por las botas del gaditano.