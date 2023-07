El Córdoba CF ya tiene un once

El mundo del fútbol es paradójico en muchos de sus capítulos y en bastantes de sus acepciones. El verano suele ser una época más que llamativa, ya que es la etapa en la que más sorpresas suele haber en torno a un equipo y el Córdoba CF no es ajeno a ello.

Incertidumbres pasadas

Bajo la etapa de Infinity ya ha habido más de un período estival con incertidumbre. El primero de ellos fue el final de la temporada 2020-21, con aquel traumático descenso a Segunda RFEF que supuso el peor momento en el Córdoba CF en 40 años. Aquel verano finalizó con el adiós de Miguel Valenzuela, que asumió su responsabilidad en el apartado deportivo y, poco después, también salió de El Arcángel el consejero Adrián Fernández Romero. El propio consejero delegado de entonces reconoció públicamente que no estaba claro que él continuara al frente del club, aunque posteriormente, el fondo de Baréin confirmó su continuidad.

Este verano también se ha vivido cierta incertidumbre. La llegada de Antonio Fernández Monterrubio como consejero delegado del Córdoba CF anuncia cambios en las maneras de gestionar la entidad blanquiverde que no serán perceptibles desde el primer momento, aunque sí que paulatinamente deberán cambiar algunos aspectos del día a día en el Córdoba CF. Ante el cambio en la cúpula, con el adiós del consejo asesor cordobés en la entidad blanquiverde, hubo también cierta sensación de incertidumbre en torno a El Arcángel, a pesar de que a finales de junio, por poner un límite temporal, una docena de clubs de Primera Federación no tenían entrenador y, muchos de ellos, ni siquiera director deportivo. Hoy por hoy aún hay clubs nombrando técnicos y algún que otro, como el Deportivo de La Coruña, aún se mantiene descabezado en la cúpula.

Sólo en una semana

Hace apenas una semana, existía intranquilidad en el Córdoba CF, pero en apenas siete días, todo ha cambiado. Por lo pronto, la entidad blanquiverde anunció a Iván Ania como entrenador para la próxima temporada con opción a una más por objetivos deportivos. Además, el club cordobesista ha confirmado ya hasta cuatro incorporaciones: Carlos Albarrán, Adrián Lapeña, Adrián Castellano y Adilson Mendes.

El resultado es que justo en las primeras 24 horas de la campaña de abonados para la temporada 2023-24, bajo el lema «Mantengamos viva la pasión», el Córdoba CF ya tiene un once que presentar en un terreno de juego y con algún puesto incluso doblado. Está claro que hay un futboilsta que no cuenta para la entidad blanquiverde. Es el caso de Canario, llegado en el mercado invernal de la pasada temporada y que no ha cubierto las expectativas por las que se fichó al palentino, por lo que se puede convertir en uno de los culebrones del verano para el club cordobesista.

Un equipo interesante

Pero está claro que tras el último anuncio de la incorporación de Carlos Albarrán, el Córdoba CF ya tiene un equipo que presentar sobre el terreno de juego. Con Carlos Marín en la portería -cubierto por Lluis Tarrés desde el filial-, el conjunto banquiverde de Iván Ania se presentaría con Carlos Albarrán en el lateral derecho, Adrián Lapeña y Adri Castellano como centrales y José Manuel Calderón en el lateral izquierdo. Una defensa que, además de Dragisa Gudelj, aspira a aumentar el número de nombres en los próximos días o semanas. En el centro del campo, este Córdoba CF tiene a Cristian Delgado promocionado desde el filial junto a Youssouf Diarra, mientras que en las bandas cuenta con Simo Bouzaidi y Adilson Mendes en la izquierda y a Christian Carracedo y el citado Canario en la derecha. Finalmente, en la punta de ataque aún mantiene a un solo delantero, un Antonio Casas que ve la temporada 2023-24 como la de su reivindicación después de una campaña, la pasada, en la que de diluyó a partir de noviembre al igual que el resto del equipo cordobesista. Junto a ellos, Kike Márquez, otro de los hombres que ha de llegar a la 2023-24 con ganas de revertir la imagen dada durante la segunda mitad de la pasada temporada y que por contrato y nivel ha de ser uno de los destacados de la temporada próxima bajo la dirección del entrenador asturiano.

Son 14 los jugadores con los que cuenta actualmente Iván Ania, 13 si se resta a Canario, lo que supone que, aproximadamente, el 66% del plantel cordobesista ya esté en disposición de pasar reconocimiento médico el próximo lunes. Serán 20 o 21 los futbolistas que compongan la plantilla del Córdoba CF en la temporada 2023-24, por lo que aún restan una media docena de jugadores séniors y un par de sub-23 para cerrar la plantilla. Al menos, ese es el plan inicial pergeñado por la ya famosa comisión deportiva presidida por Fernández Monterrubio, que debe seguir cerrando la defensa y, sobre todo, firmar a algún jugador de nivel, tanto para la delantera como para el centro de campo.

Pero mientras el mercado ofrece algo que pueda satisfacer los intereses de Iván Ania, la tranquilidad ha llegado al Córdoba CF, que al menos ya puede presentar un once a inicios de julio.