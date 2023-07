Un Córdoba CF de casting en casting

«Gracias, Rafa y Tere, por prestaros a hacer la promoción». Así empezó Antonio Fernández Monterrubio su alocución para presentar la campaña de abonados del Córdoba CF de la temporada 2023-24. Rafa y Tere estaban sentados en la primera fila de la sala de prensa de El Arcángel y, lógicamente, estaban encantados. El sevillano aseguró a los periodistas que había habido «casi medio centenar de parejas en el casting» candidatas al starring de la pequeña película con la que cada año se intenta convencer al aficionado para que renueve el carnet. Como si hubiera que convencerlo...

Camisetas, amistosos, fichajes

Pero como cada verano, como en cada presentación de campaña de abonados, lo interesante es lo demás. Con el folleto que se reparte antes de la comparecencia, ya se desvela el 90% -o quizás el 99%- de la información, por lo que lo interesante es todo aquello que nada tiene que ver con los abonos. O quizás sí, por aquello de que siempre hay alguno que se anima cuando aparece un nombre o se anuncia algo nuevo.

Una de las incógnitas está en las camisetas para la próxima campaña. Después de la polémica con la primera vestimenta que se eligió para la 2022-23, aquella en la que apenas era perceptible el verde, en esta temporada parece que los inventos se dejarán para los laboratorios y la blanquiverde será la de siempre, clásica, sin muchas cesiones a las novedades, algo que agradecerán los aficionados en general y los amantes de la tradición en particular. «Estamos peleando con el espónsor técnico», dijo Monterrubio con una sonrisa, «para hacer la presentación. Está preparado desde hace mucho tiempo. Ha llegado alguna cosilla y esperamos que en breve podamos fijar la fecha de presentación de las camisetas, que es otro de los hitos de la temporada», convino el dirigente del Córdoba CF, que confirmó que la plantilla regresará al trabajo el lunes próximo, 10 de julio, por lo que el fin de semana ya estarán los jugadores en la ciudad.

Además, Monterrubio informó de que «Iván Ania será presentado el 7 de julio», es decir, el viernes próximo, y también confirmó que había varios encuentros de pretemporada firmados y cerrados. «Cuando tengamos cerrada la pretemporada realizaremos una publicación. Intentaremos que todos nuestros abonados puedan seguirla de la forma más cómoda posible». La entidad blanquiverde trabaja para que esos amistosos de verano, al menos la mayoría, puedan ser televisados para que el cordobesista medio no pierda detalle de la evolución de su equipo antes de iniciarse la Liga.

🆙 Ya se puede renovar presencialmente en El Arcángel



⏰ L-V: 9:30 a 13:30h y 18-21h / S: 9:30-13:30h



Una Liga para la que se necesitan jugadores. No parece que esta semana vaya a haber muchos anuncios sobre nuevos jugadores, a tenor de las palabras de Monterrubio. Puede que un par de futbolistas más sí que se añadan a la lista de las revisiones médicas del próximo lunes, pero no muchos más. «Probablemente pausemos el mercado para ver nuevas expectativas y ver qué se va produciendo en el marcado. Teníamos que hacer algunos movimientos y algunos estaban hechos desde hace tiempo», comentó Monterrubio, que avisó de que «tampoco debemos tener mucha prisa. Quedan dos meses de mercado. Si los objetivos que queremos se ponen a tiro rápido, bien, y si no, esperaremos. Hay que estar atentos al mercado y ver cómo se mueve», señaló el dirigente cordobesista, por lo que todo hace indicar un final de mercado tenso para el Córdoba CF, cercano al desaguisado que tanto gusta a cierto sector de la afición. «El mercado manda», afirmó el consejero delegado blanquiverde, por lo que todo apunta a que el Córdoba CF se moverá conforme a las opciones que cada semana generen tanto jugadores como otros clubs. Interesante, a la par que arriesgado. En definitiva, que si para el spot publicitario de la campaña el casting fue extenso, para los protagonistas reales de la temporada, los jugadores, el casting será mucho más amplio.

Alguna baja y una alta ilusionante: Dragisa Gudelj

Evidentemente, Monterrubio no cerró el capítulo de bajas. «No se da por cerrado», afirmó taxativamente. De hecho, hay como mínimo un futbolista, Canario, que no cuenta para la entidad blanquiverde. «Y hasta aquí puedo leer», manifestó el sevillano.

Finalmente, Fernández Monterrubio sonrió cuando se le preguntó por Dragisa Gudelj. Hace meses, pocas semanas después de su incidente, el serbio ya manifestó su deseo de continuar jugando al fútbol. Y también se manifestó desde el Córdoba CF la disposición para con el futbolista. Recientemente, su hermano Nemandja renovó para las tres próximas temporadas con el Sevilla. Monterrubio tan sólo respondió: «Estamos trabajando con Gudelj», con una amplia sonrisa.