El nuevo Córdoba CF ya está en marcha. Así lo ha confirmado el reciente fichaje de Iván Ania para ocupar la vacante en el banquillo -en la semana previa al arranque de la campaña de abonados 2023-2024- y así lo ha ratificado Antonio Fernández Monterrubio, consejero delegado blanquiverde, durante su ponencia La singularidad de la gestión empresarial del fútbol en el espacio Los Desayunos de CÓRDOBA, en la que el directivo sevillano tuvo la oportunidad de abordar la actualidad del club a través de las preguntas formuladas por la afición y usuarios a través de redes sociales. El presentador del acto, José María Martín, fue el encargado de plantearlas durante la matinal de este jueves, en la que la temática giró en torno a una idea particular: el nuevo modelo para el éxito en la entidad de El Arcángel.

¿Ha encontrado en la propiedad la firmeza para acometer ese proyecto estable, perdurable y sostenible en el fútbol profesional?

Absolutamente. He tratado de transmitirlo en las líneas de mi intervención. La propiedad está absolutamente convencida de seguir apostando por este proyecto, no solo en lo deportivo, sino también en lo que llamamos en el patrimonio, la inversión en el estadio y Ciudad Deportiva.

¿Tiene margen ejecutivo para tomar esas decisiones?

Tengo el margen ejecutivo de proponer al consejo de administración de Infinity Capital los pasos a seguir. Obviamente, con los recursos propios del club no podemos acometer estos proyectos, no somos capaces económicamente, de una forma competitiva, de ni mucho menos acometerlos. Sí tengo la capacidad ejecutiva de guiar los pasos y hacer las propuestas que considere oportunas, de la mano del Ayuntamiento, a la propiedad.

A Infinity le ha agradecido la muestra de respaldo en sus próximos retos. ¿Qué le pide?

Además de dinero, que ya lo hacen (bromea). Les he pedido confianza, que me dejen trabajar, que lo están haciendo. Respaldo. Me siento absolutamente respaldado. Hay una buena sintonía, hay cercanía, los quiero cerca. Quiero que la relación sea totalmente transparente.

Lleva poco más de un mes en Córdoba. ¿Qué sensación tiene con respecto a la sociedad cordobesa? ¿Hay implicación ya, cree que va a estar presente de nuevo en el respaldo al proyecto?

Absolutamente. Creo que se palpa. No he tenido mucho tiempo para salir a la calle, pero se palpa el apoyo de la ciudad y la sociedad cordobesa. Lo notamos todos. Esa cierta presión, hasta cierto punto, es buena. Están ahí, están apoyando el proyecto. Sé que el año pasado se generaron unas expectativas que no se cumplieron, que fueron muy altas y no se cumplieron. Ahora tenemos que volver a ilusionar, en eso estamos. No tengo ninguna duda, además, por todos sitios donde voy recabando información, me dicen que esté tranquilo, que la gente responderá.

Para ese consejo social, no ejecutivo ni remunerado que ha planteado, ¿tiene pensados algunos nombres?

No tengo pensados algunos nombres. No tengo ese conocimiento todavía. Tengo pensados algunos nombres de personas a las que quiero preguntar, eso sí. Serán de todo tipo de perfiles, la idea es que toda la sociedad cordobesa y cordobesista esté representada. Buscamos todo tipo de perfiles, desde el aficionado, instituciones, patrocinadores, peñas, etc.

Ha dicho que son muchísimos los 13.000 abonados del pasado curso, ¿cree que será difícil alcanzar esa cifra ahora que empieza la nueva campaña de captación?

Son muchísimos comparativamente con otros clubes y en la categoría en la que estamos actualmente. He dicho en varios foros que hay muchos equipos de Segunda División que no tienen el número de abonados que ha tenido el Córdoba CF en la temporada pasada. Espero que consigamos llegar a ese número, que con ese número de inicio se enganchen con nosotros. Después esperamos sumar más todavía.

¿Hay algún gancho preparado para captar a la afición?

Tenemos entrenador y algunos fichajes que antes del domingo los pondremos encima de la mesa.

¿Qué fútbol debe jugar el Córdoba CF de Iván Ania?

El que diga Iván Ania. No me puedo meter en el trabajo del entrenador. Sabemos de su perfil, queremos un fútbol en el que seamos dominadores, que compita el equipo, presione, que esté en bloque alto, que sea muy difícil ganarnos duelos y que todos los partidos los compitamos.

Ha dicho que los recursos, al verde. ¿Cómo se va a evidenciar?

Vamos a intentar poner más presupuesto en el verde y menos en otras partes. No es fácil, la estructura del club es pesada. Las dos instalaciones (estadio y Ciudad Deportiva) son dos grandes lastres en lo económico, pero lógicamente las necesitamos, no podemos prescindir de ellas. Sus condiciones vamos a intentar mejorarlas. Vamos a intentar ir arañando, incrementando ingresos y reduciendo algunos gastos de partidas o de zonas que no consideramos tan prioritarias.

La inversión que quieren hacer de la mano de la administración y las instituciones en las instalaciones cuál será. ¿Cuál es el camino para El Arcángel y para la Ciudad Deportiva?

El camino es de la mano del Ayuntamiento, evidentemente, en eso estamos trabajando. Hemos encargado una serie de estudios técnicos que hacen falta para el desarrollo del proyecto, que estarán en breve y, en función de ellos, tendremos que seguir un camino u otro. Está en marcha. Tenemos reuniones programadas, tanto nosotros como los técnicos, y estamos trabajando en ello. Supongo que al alcalde le gustaría subir aquí y anunciar que ya lo tenemos, pero las cosas no funcionan así.

¿Cómo valora el estar utilizando una infraestructura pública que pagaron los cordobeses y que disfruta el club?

Lo valoro. Nos hacemos cargo de todos los gastos, cosa que en algunas ciudades no pasa. Eso, por supuesto, no me atrevería a pedírselo nunca. Creo que como entidad privada debemos afrontar todos estos gastos. Lo valoro como una ayuda que nos presta el Ayuntamiento y que tenemos que conseguir que ahora no sea solo un lastre en lo económico, sino que nos permita generar ingresos.

¿Qué le parece el nuevo reparto de grupos por parte de la Federación?

Es lo que hay. En la comisión deportiva hemos hablado de esto, no sé si habrá llegado a diez minutos, era una cosa que no dependía de nosotros. Es cierto que he mantenido algunas conversaciones con la Federación a este respecto, pero más que nada con criterios de reparto. Si caían cuatro clubes descendidos de Segunda División, que potencialmente económicamente iban a ser proyectos potentes, que cayeran dos a cada sitio, que no cayeran todos en el mismo, con un reparto más o menos razonable de filiales. Nuestro objetivo no va a cambiar porque estemos en un grupo u en otro, tenemos que competir igualmente. Quién es mejor, pues esto es fútbol, hemos visto tantas cosas… Nos ha tocado en ese grupo, pues perfecto, a estudiarlo, planificarlo y a trabajarlo.

¿Estaría dispuesto a que el cordobesismo tuviera acciones de esta nueva sociedad anónima deportiva?

Eso no depende de mí, no puedo decidir sobre el accionariado. El propietario es Infinity Capital. Yo soy el CEO, tengo la culpa de todo lo demás, pero de esto no.