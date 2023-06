El Córdoba CF dice adiós a Javi Flores

El Córdoba CF cierra una época. El último gran nombre en blanco y verde, la primera leyenda del siglo 21 en El Arcángel dice adiós al cordobesismo. Al menos es una despedida del terreno de juego. Javi Flores dejará de pertenecer como jugador al Córdoba CF y la 2022-23 será ya su última temporada como jugador cordobesista.

El Córdoba CF hizo oficial este jueves la decisión, que se venía mascullando en el seno del club desde hacía semanas (si no meses) y que ejemplifica mejor que nada el borrón y cuenta nueva que pretende hacer la entidad blanquiverde: desde lo más alto de la cúpula hasta lo más profundo del vestuario.

Una puerta entreabierta

No será, en todo caso, una despedida definitiva la de Javier Flores Santacruz. Dependerá también de lo que desee el mago de Fátima. En caso de colgar las botas, la intención del Córdoba CF es la de ofrecerle un hueco en los despachos para ayudar al club de su vida desde otras responsabilidades, aunque en la entidad blanquiverde deberán esperar a lo que decida el 21 blanquiverde, que en las últimas semanas expresó el deseo, entre sus más allegados, de continuar compitiendo, aunque todo dependerá de lo que se le ofrezca desde otros lugares: El Arcángel será su casa siempre, aunque en esta ocasión sólo se le reserve un espacio en la planta noble y el vestuario quede ya reservado para un proyecto cuya aspiración será la del ascenso.

Se pondrá así fin a una etapa que se ha prolongado durante casi tres décadas de relación y de diez temporadas en la primera plantilla del Córdoba CF, a la que llegó Javi Flores en los inicios de la temporada 2005-06, aquella campaña que terminó con el fiasco de no conseguir el regreso al fútbol profesional por la vía rápida. Un año después, y con tan sólo 20 años, Javi Flores logró el ascenso a Segunda División A en El Alcoraz con los Pierini, Arteaga, Asen y, sobre todo, Javi Moreno.

Después de aquel ascenso aún se mantuvo cuatro temporadas más en Segunda División en la plantilla del Córdoba CF, de la que salió tras la venta del club a Carlos González, que realizó un expediente de regulación de empleo por el que el capitán tuvo que salir de la disciplina blanquiverde cuando apenas dos o tres años antes sonaba para equipos de Primera División como el Getafe.

Ahí inició un periplo que le llevó, precisamente, desde el Getafe B hasta el Elche, pasando por el Hércules y el Murcia, aunque fue con el equipo franjiverde con el que tuvo las mejores experiencias. Dos ascensos, a Segunda y a Primera División colmaron de felicidad la carrera del de Fátima, aunque una grave lesión le impidió disfrutar del segundo en toda su plenitud.

Hace cuatro años, con Jesús León en la presidencia, Javi Flores regresó ocho años después al Córdoba CF. Y, en realidad, volvió a su Córdoba CF de siempre, con sus grandezas y también sus miserias. Si no, no sería el Córdoba CF. Y Javi Flores, como capitán. Una década después parecía no pasar el tiempo. Vivió la intervención judicial del club, la llegada de Infinity, la pandemia que dejó fuera de los puestos de ascenso al conjunto blanquiverde, el descenso a la cuarta categoría del fútbol nacional y el ascenso a Primera Federación, un año después. Y, además, también disfrutó lo que es levantar un título oficial siendo capitán del Córdoba CF, con la consecución de la Copa RFEF.

Ahora, con un Córdoba CF que marca una nueva línea de máxima exigencia y que que desea descuidar sus propias señas de identidad, el camino de la entidad blanquiverde y el de Javi Flores se separan... Sólo hasta que el capitán cordobesista lo desee. Se ha ganado ese derecho.