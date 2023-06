Álvaro Cejudo: "La gente en Córdoba se divertirá con Ania"

El nuevo Córdoba CF de Iván Ania echará a andar en pocas semanas y no se conoce mucho del nuevo entrenador blanquiverde. Sí hay un hombre que lo conoce bien. Se trata del cordobés de Puente Genil Álvaro Cejudo, que en la actualidad entrena al División de Honor del Arucas, en Las Palmas de Gran Canaria, en donde está iniciando su carrera como técnico después de una exitosa etapa como jugador, que le llevó por equipos como el Betis, Las Palmas, Osasuna o el Racing de Santander, con el que logró el ascenso a Segunda División A bajo la dirección técnica del nuevo entrenador del Córdoba CF.

"Tácticamente aprendí mucho"

Cejudo no duda en señalar al técnico ovetense como «uno de los entrenadores con los que más he disfrutado y aunque fuera en mi última etapa de fútbol, tácticamente aprendí mucho». Para el pontano, Iván Ania es un «entrenador que tiene una idea parecida a la que a mí me gusta: proponer» en el terreno de juego «y todo basado en llevar la iniciativa, el juego con balón, la presión tras pérdida y practicar un futbol atractivo».

Cuando se le pregunta a Cejudo si Ania le da preferencia al juego de ataque, el exjugador cordobés afirma con rotundidad: «Sí, totalmente. No entiende el fútbol de otra manera, creo que es lo lógico y es como debe ser. En el día a día, los entrenamientos eran muy exigentes, tiene muy buen feeling y muy buen trato con el jugador, porque además él ha sido futbolista y, como te decía, es un entrenador que a los jugadores de ataque les va a gustar, porque se adecúa mucho a las condiciones de los futbolistas ofensivos».

Esquemas y trato

En cuanto al esquema o dibujo, Álvaro Cejudo comenta que «eso es como todo, depende de la plantilla de la que dispongas, de los futbolisas que tengas», pero recuerda que en aquel año del ascenso a Segunda, con el Racing de Santander, «jugábamos un 1-4-2-3-1 o un 1-4-3-3 y la propuesta era muy atractiva, muy bonita para el espectador».

Por ello, Álvaro Cejudo no duda en afirmar que El Arcángel «se divertirá, porque practicará un fútbol que gusta verlo. No es un fútbol que digas ‘ostras, no ha propuesto’ o ‘ni lo ha intentado’, al contrario, siempre lo va a intentar», advierte.

Profundizando en el estilo de juego de Iván Ania, el que se adivina que ha de practicar el Córdoba CF de la 2023-24, el exfutbolista cordobés señala que «hará una muy buena presión tras pérdida en lo defensivo y equilibrará, claro, hay que intentarlo siempre, porque en eso consiste el fútbol. Pero será un equipo que no se va a encerrar atrás y va a ir a por los rivales, más que esperar a que le vengan».

¿Tendrá compromiso este Córdoba CF? Álvaro Cejudo puntualiza que «más que un compromiso, que lo tienes aunque defiendas atrás en bloque, lo que sí tendrás y requiere es un desgaste físico importante. Requiere mucho compromiso en el desgaste, en ir a por el contrario, sobre todo la gente de arriba. Es lo que hay si quieres ser superior, no te queda otra», advierte el pontanés.

Finalmente, Álvaro Cejudo recuerda que en aquel Racing de Santander de la temporada 2018-19 «se consiguió un muy buen grupo, una muy buena conexión entre todos los estamentos del club, porque incluso la directiva estaba muy metida en el equipo, echando siempre una mano y se veía que podía ser un año bonito desde el principio. Todos arrimaron el hombro y de ahí el resultado final». Un colofón que ahora pretende reeditar el Córdoba CF, un lustro después, con el mismo inquilino del banquillo: Iván Ania.