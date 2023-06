El Córdoba CF y una historia de bronce

Hay quien dice que la historia es cíclica, que tanto las costumbres como los hechos suelen repetirse a lo largo del tiempo. Para quien lo piense en el Córdoba CF, bien le valdrá hacer memoria en blanco y verde. En concreto, de la temporada 1980-81, cuando el conjunto cordobesista era dirigido por Cayetano Ré y, cómo no, vivía una de las entonces primeras graves crisis económicas de su historia. Ahí también se ha demostrado que la historia es cíclica.

Una Segunda B de dos grupos

En aquel verano de 1980, la Segunda División B se había dividido en sólo dos grupos, al igual que la actual Primera Federación. Fue poco tiempo después cuando se convirtió en una categoría de cuatro grupos, pero en sus inicios fueron uno (primer año) y luego, dos. En el segundo grupo de aquella categoría de bronce del fútbol español quedó encuadrado un Córdoba CF venido a menos tras unos años 70 como gallito de Segunda División. Incluso en los inicios de aquella década volvió a saborear su penúltimo ascenso a Primera. Pero el de los inicios de los 80 era un Córdoba CF ya muy diferente. En el grupo 1 de Segunda B de aquella temporada 1980-81 estaban equipos como el Celta de Vigo (el primer equipo, no el filial), el Deportivo de La Coruña, la Cultural Leonesa, el Logroñés (la UD, no la SD), el San Sebastián (la actual Real Sociedad B), el Sestao e, incluso, el Pontevedra y el Racing de Ferrol, entre otros. Muchos de los seguidores blanquiverdes más veteranos lo recordarán y los más jóvenes observarán la coincidencia de muchos de esos nombres con la actual Primera Federación. Pero hay más.

El Córdoba CF se encuadraba en el grupo 2, con el Barcelona Atlético, el Algeciras, la SD Ibiza, el Nástic de Tarragona, el San Fernando, el Mérida Industrial, el Badajoz o el Eldense, entre otros.

Ascenso en Ibiza

El Córdoba CF fue líder de aquel grupo 2 de Segunda B durante 15 de las 38 jornadas de Liga y acabó en segunda posición, sólo superado por el Mallorca, que fue el campeón de aquel grupo. En todo caso, los blanquiverdes consiguieron ascender (en Ibiza), ya que entonces los dos primeros de cada grupo lograban el pasaporte directo al fútbol de plata.

En el grupo 1, los que subieron junto a Mallorca y Córdoba CF fueron el Celta de Vigo y el Deportivo de La Coruña, que dejaron con la miel en los labios al Bilbao Athletic de Javi Clemente en el que era titular indiscutible un tal Iñaki López Murga. El que años después se convertiría en una de las leyendas del Córdoba CF formaba escuadra con míticos nombres rojiblancos como Bolaños, Urtubi, Cedrún, Zubizarreta, Argote o los hermanos Salinas, además de dos nombres de mucha actualidad futbolística: Luis de la Fuente y José Luis Mendilíbar.

Pero en lo que concierne al Córdoba CF, hay que señalar que aquella temporada 1980-81 era la tercera en la que militaba en la recientemente creada Segunda División B. Ahora, 43 años después, el club de El Arcángel iniciará el 26 o 27 de agosto próximos su segunda campaña en la recién creada Primera Federación, en la que también competirá directamente con el Ibiza (la UD, no la SD), el Algeciras, el San Fernando o el Mérida (no el Industrial), tal y como hizo hace más de cuatro décadas. También en el otro grupo estaban el Deportivo, la Cultural o el filial de la Real Sociedad. Y entonces, aquel Córdoba CF con no pocos problemas -económicos y de todo tipo-, logró llegar a Segunda División A de la mano de Cayetano Ré. Ojalá que la historia siga siendo cíclica.