El Córdoba CF, con mucho por hacer a una semana de la campaña de abonados

Una semana queda para que la temporada, tal y como la entienden los seguidores del Córdoba CF, comience en El Arcángel. El inicio de la campaña de abonados marca el principio de todo en lo que se refiere al fútbol en Córdoba y ésta comenzará el próximo lunes, 3 de julio, según desveló hace ya casi dos semanas el nuevo consejero delegado del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio.

Escaso movimiento

Desde entonces, silencio prácticamente absoluto. Muchas especulaciones y noticias que se basan en no fichajes. Es decir, en jugadores que no continuarán vistiendo de blanco y verde. Las redes sociales de la entidad blanquiverde se encargaron de despedir a Ekaitz Jiménez, Willy Ledesma, José Ruiz y Miguel de las Cuevas, mientras que otros no tuvieron la suerte de recibir un adiós por parte de su club hasta el 30 de junio. Es el caso de José Alonso, que tras dos temporadas y un ascenso en blanco y verde se despidió él mismo de la afición cordobesista a través de sus redes personales. Lo mismo ocurrió con Carlos Puga, el único jugador que en los dos últimos años progresó desde el filial al primer equipo y que se marchó del Córdoba CF sin dejar un euro en las arcas y, además, con un regusto amargo debido a unas últimas semanas en las que alegó sufrir problemas de pubis.

Además, a la dirección deportiva blanquiverde –y a su superior- se le presenta una patata caliente (una más) en la figura del único capitán que le resta de la pasada temporada. Con los agradecimientos por los servicios prestados en los últimos años, tres de los cuatro capitanes de la pasada temporada –De las Cuevas, Willy y José Ruiz-, el Córdoba CF se quedó con tres de los cuatro brazaletes de la 2022-23, por lo que al menos de forma oficial, aún no se ha pronunciado con Javi Flores. No será nada fácil resolver la papeleta con el centrocampista de Fátima, ya que todos entienden que su continuidad o su despedida ha de hacerse desde el club. Tendría que ser la dirección deportiva la que se pronunciara sobre un Javi Flores que ha vivido más de tres décadas en blanco y verde, una de ellas en la primera plantilla. Sin esconderse tras la decisión de otro eventual profesional del club. El papel de Javi Flores en este Córdoba CF va mucho más allá del aspecto deportivo o de rendimiento puro y duro: es cuestión de identidad, de continuidad de proyecto en el tiempo, de conexión con la grada y de tradición, por lo que si la pasada fue la última temporada en la que se enfundó la elástica blanquiverde, la decisión ha de ser institucional, con argumentos que vayan más allá de lo deportivo. Javi Flores no es un futbolista más. Al menos, no en el Córdoba CF. Un concepto que, con los inquilinos actuales de El Arcángel, hay que recordar obligatoriamente.

Obligado a remontar

Por lo tanto, se entiende que esta ha de ser la última semana disponible para poder presentar algún atractivo a los aficionados de cara al inicio de la campaña de abonados, que se inicia el próximo lunes. No se trata de atraer a los que siempre renuevan su compromiso, temporada tras temporada, y sea quien sea el propietario, el presidente el director deportivo o el entrenador, sino de sumar a la causa a los que teniendo el mismo sentimiento, aparecen por taquillas de forma intermitente o incluso de manera esporádica. La economía siempre manda. A esos son los que Monterrubio aspira a fidelizar para acercarse lo más posible a la cifra de abonados de la pasada temporada, que superó la docena de millar de fieles, muchos de ellos decepcionados tras una temporada de fracaso y que ha sido la segunda peor de los últimos 30 años. Y la peor en 40 fue, por desgracia, reciente.

A esos últimos son a los que tendrá que convencer el Córdoba CF de que el proyecto de la próxima temporada será realmente de pelear el ascenso hasta el último partido de la temporada. Y a una semana vista del inicio de la campaña de abonados, nada hay anunciado hasta ahora, salvo cuatro adioses, más o menos cantados, y la duda sobre un símbolo del propio Córdoba CF. En El Arcángel, de puerta hacia fuera, aún está todo por hacer.