¿Por qué un Córdoba CF más joven y con menos jugadores?

Los primeros movimientos en el Córdoba CF, centrados en abrir la puerta a los jugadores que cumplían contrato y con los que no se contaba para proponer una renovación, dejaron a las claras, la pasada semana, la premisa lanzada por el nuevo consejero delegado de la entidad blanquiverde, Antonio Fernández Monterrubio, en su primera rueda de prensa, en la que ya dejó alguna pista sobre por dónde podría ir encaminada la plantilla de la temporada 2023-24, en la que el Córdoba CF debe aspirar al ascenso de categoría.

"Eficiencia y sostenibilidad"

Además del aspecto económico, sobre el que Monterrubio confirmó que su objetivo es recortar en otras áreas para potenciar el primer plantel profesional del club de El Arcángel, el sevillano también habló de «eficiencia» y «sostenibilidad», no sólo del club en sí, sino también de la plantilla cordobesista.

Así, hombres que sobrepasan en mucho los 30 años, como Miguel de las Cuevas, Willy Ledesma o José Ruiz, no han recibido ofertas de renovación, mientras que el capitán, Javi Flores, merece un análisis aparte, tanto desde el club como desde fuera. En cualquier caso, la intención del Córdoba CF parece centrarse en rebajar la media de edad de la plantilla y también elevar el nivel bajo una simple ecuación: con más dinero y menos efectivos, la ficha media del plantel ha de subir con respecto a la temporada pasada. Y eso debe significar un mayor nivel de calidad en el equipo. Eso sí, el riesgo siempre estará ahí, tanto en el acierto como en la disponibilidad de los futbolistas.

Porque uno de los aspectos de los que adoleció el Córdoba CF la pasada temporada fue a causa de las lesiones. Si se recaban todas las bajas por lesión que sufrió el conjunto blanquiverde en la temporada 2022-23 se llega a la conclusión de que el Córdoba CF tuvo 92 bajas en total durante las 38 jornadas de Liga. En esas 92 bajas no se incluye la ausencia de Dragisa Gudelj a causa de su muerte súbita durante el encuentro contra el Racing de Ferrol en El Arcángel, el 25 de marzo. Esas 92 bajas totales suponen una media de 2,39 futbolistas de baja en cada jornada liguera y si se suman las bajas por sanción, la media sube hasta 2,71 jugadores. Es decir, que el Córdoba CF tuvo de media casi tres futbolistas de baja en cada jornada de Liga de la temporada 2022-23. Teniendo en cuenta que el plantel contaba con 24 jugadores, aunque tres de ellos eran porteros, la media de futbolistas disponibles para los entrenadores que tuvo el Córdoba CF tuvo la pasada campaña era de 20.

Felipe Ramos, José Ruiz, Carlos Puga, Jorge Moreno, José Alonso, Calderón, Alberto Jiménez, Ekaitz Jiménez, Armando Shashoua, Antonio Caballero, Ramón Bueno, Javi Flores, Marco Camus, Simo Bouzaidi, Carracedo, Juan Villar, Canario, Willy Ledesma y Antonio Casas sufrieron, al menos, una baja por lesión a lo largo de la temporada. Ekaitz Jiménez, aquel «fichaje invernal» que auguraron desde la dirección deportiva, fue el futbolista que acumuló más jornadas de ausencia, 24, mientras que hombres como Casas, Diarra o Calderón, entre otros, sólo se perdieron un encuentro por problemas físicos. Asimismo, Carlos Marín, Kike Márquez y Miguel de las Cuevas no se perdieron ningún partido de Liga por lesión y, de hecho, el alicantino marcó un récord al intervenir como jugador de campo en los 38 encuentros de Liga.

Pero el caso de De las Cuevas fue una excepción. La realidad señala que el Córdoba perdió a casi tres jugadores por lesiones o sanciones (sobre todo lo primero) a lo largo de la campaña y es algo que desde la entidad blanquiverde pretenden readaptar.

Tecnología y juventud

Por un lado, con tecnología. Desde la pasada campaña, el Córdoba CF realiza análisis del perfil enzimático de los jugadores o análisis CPK (en inglés, examen de creatina-fosfocinasa), que determina el riesgo que tiene un jugador de caer de baja por una lesión muscular. Cuando el nivel total de dicha enzima es muy alto, a menudo significa que ha habido lesión o estrés en el tejido muscular. Cuando existe daño en el músculo o este está próximo a ese daño, la CPK se filtra al torrente sanguíneo y la máquina detecta la enzima, lo que ha evitado males mayores durante la pasada temporada en el apartado de lesiones musculares en el Córdoba CF.

El otro aspecto a atender será el de la media de edad del plantel. Es obvio que existen lesiones que no se pueden evitar, sean provocadas por contusiones o por excesos durante la competición, pero éstas son más proclives a aparecer en futbolistas con cierta edad. Ahí el Córdoba CF deberá cambiar el chip, ya que en los últimos años la dirección deportiva blanquiverde no le ha hecho ascos a jugadores cargados de años buscando experiencia o intentando aportar calidad, aunque fuera a través de jugadores que habían iniciado el ocaso de sus carreras. Por lo tanto, a partir de ahora el riesgo ha de ser mayor, ya que la apuesta no se hará sobre nombres de futbolistas ya venidos a menos y sí sobre jugadores con una ficha algo más alta o, más complicado a la hora de la elección, sobre futbolistas que supongan una apuesta en firme.