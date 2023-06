La increíble salvación del Córdoba CF en Anoeta cumple 15 años

Han pasado 15 años, aunque no lo parezca. Estaba el Córdoba CF inmerso en una Segunda División con marcado acento andaluz, como en la actualidad es la Primera Federacion. Hace década y media, el fútbol de plata se nutría, además del blanco y verde cordobesista, del Málaga –que ascendió a Primera-, del Sevilla Atlético, del Xerez, del Granada 74, del Poli Ejido y, cómo no, del Cádiz. Aquel Cádiz con el que el Córdoba CF se jugó los cuartos. Y también, hay que recordarlo, contra el Racing de Ferrol, que tres lustros después fue el campeón del Grupo 1 de Primera Federación, en el que militó el conjunto cordobesista en la 2022-23.

Pitaba Mateu Lahoz, que se retira esta temporada

«Que me perdonen el ego, aunque sea paradójico, esta ha sido la temporada con más aciertos que he tenido como presidente». No era otro que Rafael Campanero, quien hablaba de esta manera nada más señalar Mateu Lahoz –que se ha retirado en esta temporada- el final del encuentro en Anoeta entre la Real Sociedad y el Córdoba CF, el 15 de junio del 2008. El conjunto blanquiverde necesitaba ganar para mantenerse en Segunda División, una categoría a la que había llegado unos meses antes tras pasar dos temporadas en Segunda B purgando sus errores pasados. Emilio Vega, secretario técnico blanquiverde, decidió prescindir de Pepe Escalante, el técnico del ascenso, y darle el timón a un bisoño entonces Paco Jémez. La temporada se torció pese al buen juego desplegado, en determinadas fases de la campaña, por el equipo blanquiverde bajo los mandos del técnico cordobés. Los finales de partido se le atragantaron al Córdoba CF, que perdió muchos puntos en los últimos minutos de varios duelos. Jémez fue destituido y llegó José González, cadista irredento que llegó a Anoeta, aquel día de junio del 2008 mirando de reojo al Rico Pérez. En el mismo momento, el Hércules jugaba contra el Cádiz y los amarillos necesitaban ganar para mandar al Córdoba CF a Segunda División B.

Julio Pineda, héroe

El conjunto blanquiverde comenzó adelantándose en el marcador en el minuto 30, con un centro de Asen que cabeceó Julio Pineda, que después ofrecería una de las imágenes icónicas de la salvación cordobesista. Apenas seis minutos después de aquella explosión de júbilo llegó la tensión de nuevo. Una falta lateral que botaba Gerardo –que luego vestiría de blanquiverde- era cabeceada por Labaka. El Córdoba CF alineó a David Valle, Mario, Pablo Ruiz, Pierini, Rubén Párraga, Guzmán Casaseca, Acciari, Ito, Cristian Álvarez, Asen y Pineda. Katxorro sustituyó a Pineda en el minuto 74, Antonio relevó a Guzmán Casaseca en el minuto 83 y a seis del final, Javi Moreno reemplazó a Asen.

Unos 200 cordobesistas acompañaron a su equipo en el estadio donostiarra y vivieron con tensión el empate que daba esperanzas al Córdoba CF de permanecer una temporada más en el fútbol profesional. «Por Dios, ¿pero cuánto le queda al partido del Cádiz?», preguntaba un cordobesista en la grada de Anoeta. «Un minuto, sólo un minuto más», respondía un amigo. Los nervios se transformaron en angustia, miedo, desilusión, pena. «Han pitado penalti a favor del Cádiz». En el Rico Pérez, el Hércules y el Cádiz igualaban en el marcador, pero en el minuto 96, González González decretaba una pena máxima, algo discutible, a favor del equipo amarillo. En la marca de los 11 metros se colocó Abraham Paz para batir a Sanzol. El central gaditano lanza bien, potente y a su izquierda, pero ajusta demasiado el disparo y el balón se topa con la madera. El rechazo del poste se va a las piernas del portero del Hércules y, finalmente, el balón sale por la línea de fondo. «¡Lo ha fallado, lo ha fallado!», gritan a 750 kilómetros los 200 cordobesistas desplazados a San Sebastián. Y la explosión de júbilo, recogida en cientos, miles de imágenes, ya es conocida. Ricardo Sanzol, portero herculano, reconocía en estas páginas que su compañero Manu Barreiro le dijo que «no se empleara a fondo». «A ver si el Córdoba CF muestra interés, me encantaría», respondía el arquero, entre risas, a la cuestión de si el club blanquiverde podía agradecerle su acción con su incorporación a filas.

«Hay que poner un monumento al Hércules», comentaba un aficionado en Las Tendillas al finalizar el encuentro del Rico Pérez. La felicidad de los primeros minutos, de las primeras horas, dio paso al obligado balance posterior, al análisis. Rafael Campanero había manifestado en alguna ocasión que era su última temporada al frente del Córdoba CF. Emilio Vega había sido muy cuestionado durante toda la temporada y al llegar a la estación de AVE de Córdoba, el propio capitán, Alessandro Pierini, reconocía que la salvación había sido «de rebote», aunque a su juicio, «merecida».

Emociones encontradas

Cuentan que el técnico del Córdoba CF, José González, estuvo a punto de derramar alguna lágrima por lo que significaba la salvación del equipo que le pagaba: la condena de su Cádiz al descenso a Segunda B. «Me siento orgulloso de haber dirigido a este equipo», declaró nada más finalizar el encuentro de San Sebastián. El gaditano aseguraba que la salvación, en realidad, se logró «en Albacete», con aquella victoria con gol de Acciari «con el alma», como declaró el argentino. José González también se acordó de su antecesor: «El equipo ha perdido puntos inmerecidamente. Aprovecho este momento para agradecer la labor de Paco –Jémez-. Él es cordobesista y se merece también este triunfo».

«Tengo claro que hay un contrato. Pero también que en fútbol pasa de todo, aunque me sorprendería no seguir», declaró a su llegada a Córdoba, por lo que inició la siguiente temporada en el banquillo cordobesista. Duró poco.

Hoy se cumplen 15 años de una de las salvaciones más increíbles en la historia del fútbol. Estar condenado al descenso en el minuto 96 y, en apenas unos segundos, volver a salvar la categoría. Una heroicidad sólo al alcance de un Córdoba CF que seis años después protagonizaría otro hecho insólito, aunque en esa ocasión no lo hizo para conseguir una agónica salvación, sino para celebrar un ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional, 42 años después. Pero esa es otra historia.