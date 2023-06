Los ex del Córdoba CF que aún pueden ascender

Quedan algo más de diez días para que la temporada en Primera Federación termine, con el Córdoba CF como mero espectador, y lo hará determinando las dos últimas plazas que darán derecho a competir la próxima temporada en Segunda División. Por un lado, este sábado a las 19.30 horas se jugará en el Alfredo Di Stéfano el Real Madrid Castilla-Eldense, cuyo encuentro de vuelta se disputará el domingo 25 de junio a las 20.00 horas en el Pepico Amat de Elda.

Los que se fueron en invierno

El único interés que existe en esta primera final para un aficionado al Córdoba CF se centra en un jugador del Eldense que hasta hace seis meses vestía de blanco y verde. Álex Bernal podría llegar al fútbol profesional después de forzar su salida en el pasado mercado invernal de fichajes en busca de más minutos de competición y con un proyecto parecido al que tenía entonces. El Córdoba CF era colíder en las vacaciones navideñas y pese a ello, el centrocampista sevillano quiso salir de la disciplina cordobesista con la intención de tener más protagonismo en el césped. Fernando Estévez, entrenador del conjunto alicantino, veía con buenos ojos la llegada de Álex Bernal al equipo, aunque posteriormente, el sevillano no tuvo los minutos que pretendía. Sea como fuere, y pese a la pérdida de protagonismo, Álex Bernal está a un solo paso de encadenar el tercera ascenso de su carrera, tras el logrado en la 2014-15 con el Huesca, a Segunda División, y el celebrado hace ahora un año en Mérida, vestido con la casaca blanquiverde, por lo que éste sería el segundo consecutivo.

A lo mismo aspira Adri Fuentes. El delantero madrileño también salió del mercado invernal de fichajes de El Arcángel no sin una polémica generada por Germán Crespo en el penúltimo encuentro en el que vistió la camiseta del Córdoba CF. En todo caso, Adri Fuentes logró lo que pretendía, que no era otra que salir de la entidad blanquiverde en busca de minutos. Sin embargo, lo mismo que le ocurrió a Álex Bernal en el Eldense, el atacante madrileño no tuvo fortuna, ya que a las pocas semanas de llegar a Castalia sufrió una pequeña lesión que lastró su adaptación al equipo orellut. De hecho, no ha tenido minutos, al igual que Bernal en el Eldense, en las semifinales por el ascenso ante el Celta B y el Deportivo, respectivamente, aunque en el caso de Adri Fuentes sí que ha entrado siempre en las convocatorias de Albert Rudé.

El Alcorcón, favorito

Existen otros dos excordobesistas inmersos en la carrera por el ascenso y ambos en el mismo equipo: el Alcorcón. Por un lado, Javi Lara. El de Montoro ha sido protagonista en el conjunto alfarero durante toda la temporada y es fijo para Fran Fernández. De hecho, ha sido el séptimo jugador más utilizado por el técnico amarillo en Liga regular, con 2.621 minutos, aunque en esta temporada no ha sido tan pródigo de cara a gol como en otras, ya que tan sólo ha visto puerta en una ocasión. En cualquier caso, ha resultado fundamental para la gran campaña del Alcorcón, que se encuentra a un solo paso de regresar al fútbol profesional por la vía rápida. Junto a él se encuentra Antonio Moyano. El montillano ha estado en el top 15 de jugadores utilizados por Fran Fernández, con más de 1.000 minutos, anotó dos goles y ha firmado una temporada de menos a más, claramente, en la que ha sido titular en 14 encuentros. Una buena campaña que será fundamental para su futuro, ya que cumple contrato en apenas dos semanas y a sus 24 años será un jugador cotizado en la categoría.

Son los cuatro nombres a los que seguirán todos los aficionados del Córdoba CF en los próximos días, los últimos que quedan de fútbol, los últimos para cerrar la Primera Federación de la 2022-23.