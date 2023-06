El Córdoba CF y la Primera Federación, sin prisa

La impaciencia por parte de los seguidores en el fútbol es un clásico. Y el Córdoba CF no tiene una afición diferente, en este aspecto, a las de otros adversarios en Primera Federación. Mucho se está hablando de la parálisis aparente que sufre la entidad blanquiverde desde el relevo en la cúpula, con la llegada de Antonio Fernández Monterrubio, hace un mes, y de que aún no se ha confirmado oficialmente la nueva dirección deportiva, es decir, si continuará Juanito al frente del departamento o si, por el contrario, fructifican los contactos que en su momento hubo para buscarle un relevo. Por lo tanto, tampoco se tiene claro qué entrenador será el encargado de encabezar el proyecto de la próxima temporada, en la que el Córdoba CF volverá a aspirar al ascenso de categoría.

La situación en El Arcángel inquieta a más de un seguidor cordobesista. Aunque la verdad es que el Córdoba CF no es, ni mucho menos, una excepción en Primera Federación. De hecho, hasta 12 de los 38 clubs que tienen confirmada su participación la próxima campaña en la tercera categoría del fútbol español no tienen aún un entrenador y casi la misma cantidad, en torno a una docena más, no lo tienen anunciado oficialmente. Es decir, que sí que tienen negociaciones avanzadas o se dan por hechos determinados nombres, aunque las correspondientes firmas aún no se han producido, por lo que no se puede asegurar en cada uno de esos casos, que esos entrenadores vayan a tener trabajo la próxima campaña.

De hecho, si la situación del Córdoba CF preocupa a orillas del Guadalquivir, en La Rioja se está en una posición algo más delicada. Su entrenador, Raúl Llona, abandonó a final de temporada la SD Logroñés, que consiguió su mejor clasificación en su corta existencia deportiva para firmar por la Cultural Leonesa. El club rojiblanco, alternativa en la capital al clásico UD Logroñés, que perdió la categoría, tampoco tiene director deportivo -Miguel Chocarro firmó por el San Fernando- y tan sólo cuenta con dos futbolistas con contrato: Manny (lateral izquierdo) y Gonzalo Serrano (delantero).

12 confirmados

Sólo 12 entrenadores han sido confirmados oficialmente como técnicos para la próxima campaña por sus correspondientes clubs: Dani Ponz en el Unionistas de Salamanca, Raúl Llona en la Cultural Leonesa, Sergio Francisco en la Real Sociedad B, Gonzalo Riutort en el Cornellá, Rafa Márquez en el Barcelona Atlétic, Santi Castillejo en el Osasuna B, Tato en el Atlético Baleares, Fernández Romo en el Ibiza, Sergio Pellicer en el Málaga, Javier Medina en el Antequera, Miguel Rivera en el Melilla y Carlos Cura en el Rayo Majadahonda.

Luego existen otros 14 entrenadores a los que sólo falta la oficialidad o a los que se da por hecho que renovarán. Es decir, que sería una sorpresa que finalmente no fueran anunciados oficialmente por sus clubs como jefes del banquillo para la próxima campaña. Entre ellos están Javi Rey (Arenteiro), Claudio Giráldez (Celta de Vigo B), Rubén de la Barrera (Deportivo), Aitor Calle (Sestao River), Víctor Bravo (Teruel), Javi Moreno (Tarazona), Daniel Vidal (Gimnástic de Tarragona), Tato (Atlético Baleares), Abel Gómez (Recreativo de Huelva), Antonio Iriondo (Atlético Sanluqueño), Juan Antonio Milla (Recreativo Granada), Sandroni (Intercity), Vicente Parras (Alcoyano) y Tevenet (Atlético B).

Una docena, casi sin candidatos

Finalmente, aún hay 12 equipos de los 38 confirmados en Primera Federación para la próxima campaña, 2023-24, que ni tienen entrenador, ni parece que vayan a anunciarlo en los próximos días. Además del Córdoba CF, el Lugo, la Ponferradina, el Real Unión Club de Irún, el Sabadell, la SD Logroñés, el Linares Deportivo, el San Fernando, el Algeciras, el Ceuta, el Real Murcia y el Fuenlabrada siguen sin tener entrenador, aunque en algún caso, como es el del club grana, el inquilino del banquillo está al caer. Javier Recio, director deportivo que estuvo a punto de llegar al Córdoba CF, parecía aceptar finalmente la «sugerencia» del máximo accionista pimentonero para que Juan Ignacio Martínez sea el entrenador de los granas la próxima temporada. En todo caso, la Primera Federación parece correr a diferentes velocidades cuando aún quedan cuatro encuentros oficiales para que se dé carpetazo a la Liga 2022-23, losque han de dirimir las dos últimas plazas de ascenso. Mientras tanto, existe un grupo notable de clubs que, como el Córdoba CF, parecen no tener excesiva prisa para echar a andar.