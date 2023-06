El agujero negro del Córdoba CF en el mediocentro

Por sexto verano consecutivo, el Córdoba CF volverá a buscar en el actual mercado de fichajes a un mediocentro que responda a las necesidades del conjunto blanquiverde, que partirá otra vez con el ascenso de categoría como objetivo de temporada.

Desde Edu Ramos

No será nada fácil, ya que la lista de jugadores para el puesto parece interminable y no acaba de funcionar en condiciones. De hecho, el único futbolista fichado que ha funcionado en el Córdoba CF en la posición de mediocentro en el último lustro largo ha sido Edu Ramos. El malagueño hoy juega en el Alhaurín, después de un periplo que le llevó, tras salir del Córdoba CF de forma obligada, al Cádiz y al Marbella, pasando después por una etapa de problemas físicos que le llevaron al equipo de su tierra para reconciliarse con el fútbol.

Aquella abrupta salida del de Churriana de El Arcángel, obligada porque el club blanquiverde tenía rebasado el límite salarial, finiquitó el último hombre en el mediocentro que provocaba la aprobación de gran parte de la afición del Córdoba CF.

En la temporada del descenso, ya sin Edu Ramos, el hombre más habitual en la posición fue Álex Vallejo, un jugador que nunca convenció y que después ha estado en clubs como el Huddersfield, de la Championship o segunda inglesa, así como e Doxa Katakopias, de la primera división chipriota. Yann Bodiger, que acaba de ascender a Primera con el Granada, fue la otra alternativa en la posición, llegado en el mercado invernal de aquella temporada y cuando ya era complicada la salvación del conjunto blanquiverde.

Ya en Segunda División B, el Córdoba CF utilizó en los últimos años a diversos hombres en la posición de mediocentro defensivo, aunque ninguno terminó de cuajar. Fidel Escobar llegó como teórico mediocentro, aunque finalmente actuó como central, mientras que en el centro de campo lo hizo el navarro Imanol García, que pasó sin pena ni gloria. Una temporada después, y a pesar de llegar un futbolista experimentado como Mario Ortiz, sólo un hombre destacó sobre los demás: Alberto del Moral. El de Villacañas, con apenas 20 años, destacó sobre los demás y ha sido el único que convenció en la demarcación, actuando como cemento de todo el equipo y abarcando muchos metros de campo. Ni el propio Mario Ortiz, ni Djak Traoré, ni Xavi Molina cuando le tocaba actuar en la zona. Ninguno de ellos convenció tanto como un Alberto del Moral que fue traspasado al Villarreal B y se ha convertido en uno de los futbolistas vitales para el Villarreal B, tanto en el ascenso, la pasada temporada, como en la permanencia de esta campaña. Con la «hecatombe» del descenso a Segunda RFEF y sin los otros compañeros citados, el Córdoba CF se vio en Segunda RFEF sin un mediocentro que sostuviera al equipo en la cuarta categoría del fútbol español.

Sin mediocentro

En estas dos últimas temporadas, no ha sabido el Córdoba CF encontrar un mediocentro de confianza, ni siquiera en la temporada del ascenso de Segunda RFEF a Primera Federación. Entonces, la dirección deportiva blanquiverde firmó a Toni Arranz, que si bien no era un mediocentro defensivo puro al uso, sí que debía ejercer dichas funciones y era, en todo caso, un jugador que contaba con el visto bueno de Germán Crespo, un entrenador que luego demostró que en infinidad de ocasiones no necesitaba o entendía que no era necesario un jugador en el campo con ese perfil. Fueron muchos los encuentros en los que el doble pivote blanquiverde estaba conformado, por lo general, por Álex Bernal y Javi Flores. De hecho, aunque con minutos residuales y sin responsabilidad alguna, también utilizó a jugadores de perfil técnico, como Viedma o Julio Iglesias, antes que buscar un futbolista con un perfil más defensivo.

Algo parecido ocurrió la pasada temporada. Llegó el verano el primer mediocentro defensivo puro fichado en un mercado invernal en varios años: Ramón Bueno. Sin embargo, no funcionó. El de Burriana fue suplente, precisamente, de Alberto del Moral en el Villarreal B y necesitaba rodaje después de haber tenido una lesión importante, por lo que su llegada al Córdoba CF se contemplaba como una oportunidad para ambas partes. Pero en el mercado invernal tuvo que salir cedido al Fuenlabrada ante la falta de minutos. En su lugar llegó Antonio Caballero, otro futbolista al que no se puede considerar un mediocentro defensivo puro, sino más bien interior, aunque la dirección deportiva del Córdoba CF, de acuerdo con el entrenador de entonces, lo incorporó a la disciplina cordobesista como mediocentro. Apenas firmó seis meses sin opción de renovación automática, pero tampoco terminó de convencer en El Arcángel.

Durante la temporada arrancó de manera ilusionante Youssouf Diarra. El malí formado en los equipos dependientes del Athletic, así como en su filial, comenzó de manera notable, tanto, que en ese primer trimestre de Liga fue el hombre revelación del Córdoba CF. Sin embargo, el africano fue perdiendo fuelle, paralelamente a la caída del conjunto blanquiverde, terminando la temporada bastante desdibujado. Pese a ello, hay que reconocer que Diarra actuó en casi todas las demarcaciones del centro del campo: tanto en la posición de mediocentro, como en la de interior e incluso en zonas más adelantadas en algunos finales de varios encuentros.

Pero, por desgracia y también por quinta temporada consecutiva, el Córdoba CF terminaba la Liga sin un mediocentro defensivo en condiciones. Si se exceptúa aquella irrupción desde el filial de Alberto del Moral, que no pudo evitar el descenso a Segunda RFEF.

Ahora, el Córdoba CF tiene a un mediocentro defensivo en nómina, Ramón Bueno, al que le resta una temporada más de contrato después de regresar de su cesión al Fuenlabrada. Y también tiene con una campaña más de contrato a Youssouf Diarra, aunque el africano no es un mediocentro defensivo. Quien sí lo es y fue renovado en su momento es Christian Delgado. El algecireño llegó en el verano del 2021 procedente del Atlético Malagueño y en septiembre pasado fue renovado por el club de El Arcángel, aunque el Córdoba CF no informó, siquiera, de por cuántas temporadas era la prolongación del compromiso, aunque algunas fuentes indicaron que la rúbrica se produjo hasta el 2025. Un anuncio de renovación, en todo caso, más que llamativo.

En cualquier caso, la dirección deportiva del Córdoba CF tendrá que afrontar esta temporada un nuevo reto: encontrar un mediocentro defensivo de garantías para el conjunto blanquiverde si quiere que éste afronte el reto del ascenso.