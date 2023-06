¿Una mutación en la delantera del Córdoba CF?

El Córdoba CF continúa negociando para poder dar el primer paso del proyecto de la temporada próxima, una 2023-24 en la que partirá con el objetivo ineludible de conseguir el ascenso a Segunda División. Más allá de tener una dirección deportiva en el aire, en El Arcángel se afanan en la elección de un entrenador que, aparentemente, ha quedado reducida a un solo nombre por ahora: José Juan Romero, entrenador del Ceuta la pasada temporada. El gerenense logró una heroica salvación con los caballas y el club de la ciudad autónoma anunció que, ante la falta de respuesta del técnico para la renovación, buscaba otras opciones para su banquillo.

Cuando el estilo descarta

En base a su estilo, una de las líneas que experimentaría mayor cambio con respecto a la última campaña en el Córdoba CF sería la delantera. Ya el técnico que se cayó del cartel blanquiverde, Alberto González -que ha firmado por el Betis Deportivo-, demostró ser reacio a alinear dos delanteros en su Linares Deportivo, incluso con el marcador en contra. El entrenador de Tolox siempre prefirió desplazar a un mediapunta desde el extremo a las espaldas de su delantero y, en cualquier caso, potenciar más el juego y el trabajo a las espaldas de su delantero de referencia que no aumentar el número de delanteros dentro del área. Además, Alberto González sí ha tenido en sus tres años en Linarejos un delantero en la plantilla que podía actuar más como referencia y rematador, llámese Samu Corral o Ion Etxániz, y otro delantero más pequeño, más móvil y con poder asociativo, aunque sin perder capacidad de remate, como fue el cordobés Hugo Díaz.

Por su parte, el ahora principal candidato al banquillo blanquiverde, José Juan Romero, es un entrenador enamorado del fútbol de posesión, asociativo y del 1-4-3-3. Romero no renuncia a tener un delantero referencia, un nueve clásico, aunque como cualquier técnico que maneja ese esquema y defiende ese estilo de juego, siempre apuesta por un atacante -más que un delantero puro- con movilidad y capaz de moverse por todo el área y fuera de ella. Esta última campaña con Rodri Ríos puede servir de ejemplo para el estilo de delantero que llama la atención del de Gerena, aunque también tuvo en el pasado puntas como Moussa Bandeh, en el Eldense, con casi 1,90 de estatura, aunque muy alejado del perfil de delantero centro clásico. Tanto con el club de Elda, con el que logró el ascenso a Primera Federación, como en el Ceuta, José Juan Romero tuvo a Pablo García Oropesa, un atacante formado en el Sevilla, oportunista en el área, difícil de marcar por los centrales por su movilidad y capaz de caer a banda, incluso, para generar desorden en la defensa rival y que otros compañeros de segunda línea o de banda puedan aprovechar los espacios que genera con su movilidad.

Mucho trabajo de mercado

Con 1,74 de altura, Pablo García sería el típico delantero para el estilo de Romero, lo que deja a las claras que el Córdoba CF tendrá que trabajar, y mucho, en la delantera para la próxima campaña.

El único punta que tiene contrato en el Córdoba CF para la próxima temporada es Antonio Casas. El de La Rambla cumplirá 24 años durante al temporada y cubriría por sí solo el cupo de delantero de referencia y nueve más clásico que deben tener todas las plantillas. En cualquier caso, sería el único que podría ocupar esa plaza teniendo en cuenta las preferencias de José Juan Romero, por lo que una renovación de Willy Ledesma se haría complicada. Si la hipótesis se cumple, no dejaría de ser llamativo que el máximo goleador de la última temporada en blanco y verde, con 11 tantos, no pudiera siquiera estudiar una oferta de renovación por parte de Córdoba CF, pero si en El Arcángel se atienen al estilo del ahora principal candidato a su banquillo, la dirección deportiva tendría que ir al mercado a por unos atacantes con un perfil muy diferente no sólo al de Antonio Casas, sino también al de Willy, parejo en ese aspecto con el rambleño.

Por lo tanto, viendo el interés del Córdoba CF en José Juan Romero no es aventurado afirmar que la delantera blanquiverde experimentará una mutación con respecto a los dos últimos años.