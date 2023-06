Juanito y la continuidad en la dirección deportiva del Córdoba CF

Más de 40 fichajes ha realizado el Córdoba CF en los más de tres años que lleva Juan Gutiérrez Juanito como director deportivo. El gaditano firma la etapa más larga y estable en la secretaría técnica o dirección deportiva del Córdoba CF en los últimos 40 años. Nadie estuvo en los despachos como jefe deportivo más tiempo que en él en las últimas cuatro décadas, algo inaudito si se tira de memoria, ya que en El Arcángel no sólo hubo «trituradora de entrenadores», sino también de secretarios técnicos o directores deportivos.

Acciones consensuadas

Juanito fue presentado junto al resto de integrantes del actual organigrama deportivo en enero del 2020, un grupo que comandaba entonces el único ausente hoy por hoy, Miguel Valenzuela, y que no intervino, según la propia entidad blanquiverde, en el mercado invernal de la temporada 2019-20, ya que entonces aún estaba Alfonso Serrano como director deportivo. Sí dieron «supervisión» a aquellos fichajes del hoy director deportivo del Albacete, aunque insistían entonces en que no influyeron en las decisiones del vallisoletano. Evidentemente, ya en aquellos tiempos iniciales, las acciones debían ser consensuadas, por lo que de una manera u otra Juanito sí intervino en aquel mercado invernal, aunque no con todo el poder deseable, seguramente.

Además de esos más de 40 jugadores, Juanito también ha firmado hasta a cuatro técnicos: Juan Sabas, Pablo Alfaro, Germán Crespo y Manuel Mosquera. Hoy por hoy, el Córdoba CF no tiene entrenador. Alberto González apunta a ser el preferido por el gaditano, aunque existen otros candidatos, en segunda línea, que podrían terminar en el banquillo blanquiverde, habida cuenta de los novios que persiguen al técnico malagueño.

En estos más de tres años al frente de la dirección deportiva del Córdoba CF, el balance de Juanito es el de un descenso a la cuarta categoría del fútbol español -Segunda RFEF (la antigua Tercera División)-, un ascenso a Primera Federación (la sucesora de la Segunda B) y, como mejor resultado, un quinto puesto en Segunda División B, precisamente, en aquella primera campaña en la que Alfonso Serrano seguía siendo director deportivo del Córdoba CF.

El peor resultado en 30 años

Tras una campaña finalizada en fiasco, con el peor puesto en la tercera categoría del fútbol español desde la campaña 1992-93, en la que también terminó clasificado en el noveno puesto de la tabla (con Tolo Plaza en el banquillo y Emilio, Ortega, Somavilla, López Murga y Barajas, entre otros), como en esta 2022-23, los detractores entre la afición y la petición de un cambio de rumbo en la dirección deportiva del Córdoba CF no se han hecho esperar. Sobre todo teniendo en cuenta el tiempo, tres años largos, en el que ha estado en el cargo el gaditano, por no hablar de los recursos económicos de los que ha dispuesto. Aunque, tal y como a principios de año ocurría con el entonces técnico, Germán Crespo, también hay voces que apelan a la «estabilidad» y a la «continuidad» como garantía final de que lleguen resultados e insisten en que Juanito siga siendo el director deportivo del Córdoba CF.

«Mis fuerzas para seguir trabajando aquí son máximas y estoy a disposición de lo que el club pueda decidir si no tuviera la confianza en mí. No habría problema para llegar a un acuerdo con el club porque yo me debo a las personas y Javier González Calvo me ha demostrado su confianza y él sabe que, si la pierde, yo me puedo echar a un lado y mi contrato no va a ser un problema». Así se manifestaba Juanito hace sólo un mes sobre su entredicha continuidad. Está claro que de Javier González Calvo -destituido por la propiedad- ya no tiene esa confianza y la renovación por tres temporadas que firmó a finales de octubre pasado tiene su peso. Baréin debe aclarar esta semana la figura del director deportivo, en cuya decisión es obvio que esos tres años adicionales influyen, y no poco, en la determinación.

Pero como siempre en todo lo que tiene que ver con el fútbol o la vida, la balanza puede decantarse hacia un lado u otro, porque también hay aspectos positivos en los tres últimos años deportivos del Córdoba CF. La mayoría de las voces en el entorno se muestran críticas con Juanito, aunque también existe un sector, relativamente pequeño, que se muestra favorable a su continuidad.

Factores a favor

Juventud. En esos más de 40 fichajes en tres temporadas la juventud tiene su peso. Juanito siempre quiso apostar por futbolistas que pudieran romper más allá de su edad sub-23. Berto Espeso, Álex Robles, Ródenas, Ekaitz Jiménez, Gudelj, Calderón, Carlos Marín, Casas, Simo… Todos forman una escuadra de futbolistas que en su momento podían despuntar y a los que Juanito incorporó con la idea de que lo hicieran de blanco y verde. Los cinco últimos, además, no sólo han tenido algo más que buenos momentos en el Córdoba CF, sino que se han ganado renovaciones de peso y, más allá de lo ocurrido en la última temporada, apuntan a un futuro halagüeño que deben confirmar.

Estilo. Se mostró claramente en la cuarta categoría del fútbol español y, en menor medida, durante un trimestre en Primera Federación. El estilo de juego del Córdoba CF, más allá de sumar puntos y lograr victorias, gustaba a la afición. Y el responsable, en parte, de que el conjunto blanquiverde jugara así era el propio Juanito. No sólo por los jugadores incorporados, sino por el tipo de entrenador que busca, algo que también se repite en estas semanas. El gaditano quiere entrenadores con equipos que jueguen abiertos, decididamente al ataque y que intenten ser protagonistas sobre el césped. De ahí que los centrales fichados sean en líneas generales ágiles, veloces y resueltos con el balón, futbolistas que en otros equipos serían laterales. Los laterales que busca el gaditano son siempre futbolistas con una disposición clara de incorporarse al ataque, podría decirse incluso que son mejores atacantes que defensores. Pero todo ello tiene como objetivo un estilo sobre el que Juanito insiste para atraer a aficionados, captar público para El Arcángel.

Coste económico. El importe de cada fichaje es algo de lo que se ha hablado poco, porque con un mecenas en el Córdoba CF, con unos dirigentes poco dados a la transparencia y a dar información amplia sobre costos, se hace aún más difícil no sólo trasladar esa información, sino también valorar, por ejemplo, con qué herramientas se trabaja. Ahí, también el gaditano se ha topado con una política de comunicación del club bastante deficiente, como se ha explicado en los últimos días. Tres millones fue el presupuesto que trasladó el Córdoba CF sobre el coste deportivo de esta temporada, aunque hay que reseñar que esa cantidad es bruta. Por lo tanto, habría que convenir que el coste de la plantilla, en neto, quedaría en torno a los dos millones de euros, incluyendo rescisiones de principios de temporada y costes de Seguridad Social e IRPF. Quiere decir que la ficha media de este Córdoba CF, en neto, ha quedado bastante por debajo de los 100.000 euros por jugador. Según algunas fuentes consultadas por este periódico, la ficha más alta no llegaba a los 130.000 euros. No son cifras rácanas con lo que se suele manejar en la categoría, ni mucho menos, pero tampoco es el Córdoba CF ese potentado económico que desde el club se quiso aparentar el pasado verano. En perspectiva, es ese dinero sobre el que hay que valorar también el trabajo de Juanito, que vio, por ejemplo, cómo se le escapó Isi Gómez al Deportivo, que le pagó 120.000 euros, según fuentes del club de Riazor, «el doble» de lo que le ofrecía el Córdoba CF, según manifestó en su día el propio Javier González Calvo. Hagan cálculos.

Coherencia. Si algo se le puede valorar a Juanito es su congruencia. Si el gaditano muestra interés por un entrenador o un jugador, en caso de que tiempo después se le vuelva a poner a tiro va a por él. No es un director deportivo al uso en ese aspecto. Otros compañeros de profesión, una vez que un jugador ha pasado por la puerta y no han podido sumarlo a la causa se olvidan de él el resto de su carrera deportiva. El director deportivo de Córdoba CF no. Lo intentó con Calderón a la primera y lo trajo a la segunda. Lo probó con Caballero y tras no conseguirlo pudo ficharlo en segunda instancia. También le pasó con Adri Castellano, el primer fichaje del Córdoba CF para la la 2023-24, con el que cerró el acuerdo en enero pero la Ponferradina no le permitió salir. Juanito es congruente con el jugador o estilo de futbolista que busca y se adapta a los tiempos de los jugadores si es necesario.

Factores en contra

Resultados. El primer argumento en contra de la continuidad de Juanito como director deportivo del Córdoba CF es obvio y no es otro que el de los resultados, factor que sostiene o mantiene a un profesional en su cargo en el mundo del fútbol. Lo cierto es que con el gaditano en el cargo, el Córdoba CF tiene como mejor resultado un quinto puesto en Segunda División B, en la temporada en la que llegó y un noveno puesto, esta temporada, en Primera Federación. Para encajarlo mejor, Juanito protagoniza como director deportivo los dos peores resultados del Córdoba CF en los últimos 40 años, ya que descendió el equipo a la cuarta categoría del fútbol nacional y tuvo ese noveno puesto en la tercera. Y no puede quejarse de inestabilidad o excesivas críticas. Juanito es el director deportivo más longevo en el Córdoba CF en cuatro décadas, al menos, desde un Ángel Torres que, por cierto, también logró el ascenso a Segunda División B a mediados de los 80. Paciencia, tiempo y respaldo de todo tipo ha tenido, por lo que los errores no pueden achacarse a ninguno de esos factores.

Rendimiento. Uno de sus lunares a la hora de confeccionar una plantilla se ha centrado en los futbolistas de rendimiento inmediato. Si entre los jóvenes se puede esperar que den algo al equipo y que no dejan de ser, en parte, apuestas para el futuro, entre los futbolistas que oscilan en la banda de edad de entre los 24 y los 32 años el balance de las incorporaciones en las últimas tres temporadas es pobre. Una retahíla de nombres conformada por Sidibé, Traoré, Mario Ortiz, Farrando, Omar Perdomo o José Alonso, entre otros, todos en una franja de edad en la que no se les podía considerar grandes veteranos ni muy jóvenes, ofrecieron un rendimiento, como mínimo, discutible, lo que obligaba a mirar a jugadores con menos años o muchos más en los mismos puestos. En la pelea por los hombres más en forma de cada categoría, nunca parecía estar el Córdoba CF. En ocasiones, por el aspecto económico descrito anteriormente. En otras, porque la dirección deportiva blanquiverde no estaba, en apariencia, interesada.

Veteranía. La sensación en estos tres últimos años es que, en general, a Juanito le gustan mayores. Jugadores ya cargados de experiencia y años, con todas las ventajas, y también inconvenientes, que eso supone. De hecho, sea con él o con su sucesor al mando de la dirección deportiva, el Córdoba CF deberá afrontar un rejuvenecimiento del plantel para la próxima temporada. Además, una veteranía incorporada inversamente. Como norma, la experiencia se busca tradicionalmente en los puestos defensivos, principalmente en centrales y mediocentros defensivos. Sin embargo, esa veteranía ha estado centrada en el Córdoba CF en los últimos años del centro del campo hacia delante, con la pérdida consiguiente de velocidad. Y como se detalló anteriormente, el aspecto económico a la hora de confeccionar cada plantilla ha sido más cómodo en el Córdoba CF que en la mayoría de sus rivales, aunque sin llegar éste a ser el potentado que en algún momento se intentaba transmitir desde el club.

Banquillo. Ocurrió en el pasado y parece que se repetirá en el futuro en caso de que Juanito continúe. Las decisiones del gaditano para elegir técnico siempre se centran en entrenadores en fase de crecimiento, apuestas sobre «el estilo que me atrae», como manifestó en una entrevista, y que el entrenador de turno crezca junto al gaditano profesionalmente y que el Córdoba CF se beneficie. Sin embargo, el cordobesista ha sido siempre un club de urgencias, máxime fuera del fútbol profesional. Pero por si fuera poco, esas urgencias parecen empujar ahora también a Infinity, que busca potenciar el plantel profesional con la misma inversión y contempla la llegada al fútbol profesional como única vía para que esa inversión en la entidad no sea tan onerosa. La persistencia de la última campaña en mantener a Germán Crespo -en la que hubo también el condicionante económico-, así como también en aquella extraña continuidad en Juan Sabas en la temporada de la pandemia son decisiones difícilmente comprensibles. H