El Córdoba CF y su reto por fuera

El Córdoba CF continúa en un compás de espera tras el fracaso de su primera temporada en Primera Federación, saldada con un noveno puesto en la tabla cuando en 14 de las primeras 19 jornadas lideró el Grupo 1 de la categoría.

Reconstruir desde fuera

Uno de los retos que tendrá la dirección deportiva blanquiverde para la próxima campaña será la de la reconstrucción del equipo, que deberá tener al menos 14 nuevas caras de cara a la campaña 2023-24, en la que el objetivo ha de ser, ineludiblemente, lograr el ascenso a Segunda División. No será nada fácil, aunque lo más probable es que el trabajo que ha de realizar el nuevo consejero delegado, Antonio Fernández Monterrubio, dé sus frutos y el primer plantel cordobesista esté potenciado económicamente en comparación con el que ha competido en esta temporada.

Bien le vendrá a la dirección deportiva del Córdoba CF ese aumento de presupuesto, ya que una de las características del equipo en el último año y medio, el juego por fuera, tendrá muchas caras nuevas.

En Segunda RFEF, ese juego exterior fue vital para la consecución del ascenso a Primera Federación y en la primera parte de la Liga que acaba de terminar mantuvo esa línea de identidad.

Por la derecha

Por lo tanto, habría que partir de que al menos ocho jugadores tendrán que responsabilizarse de ese juego pegado a las líneas de cal en la próxima temporada. Comenzando por la derecha, el Córdoba CF no tiene a nadie en el lateral diestro. La entidad blanquiverde no consiguió la renovación de Carlos Puga que, además, habría ocupado plaza de sub-23, por lo que en El Arcángel tendrán que esmerarse en encontrar a otro futbolista joven, con proyección y que además pueda rendir a buen nivel de forma inmediata. Por si fuera poco, la otra alternativa en el lateral cumplía contrato. José Ruiz se vio favorecido en las últimas jornadas por la falta de consenso entre Puga y el club, por lo que fue fijo en el once en los últimos meses. Además, en la entidad blanquiverde deberán valorar que el valenciano cumplirá 34 años durante la próxima campaña, por lo que la renovación en el puesto apunta a que ha de ser completa.

Siguiendo en el costado derecho, el Córdoba CF tendrá en el extremo a Christian Carracedo, renovado hasta el 2025 en mitad de la temporada y que ha firmado una primera campaña como cordobesista claramente de más a menos. El catalán la inició como un cohete y fue el mejor jugador del Córdoba CF en los primeros meses de Liga, pero perdió fuelle de manera paulatina conforme la competición avanzaba, mostrando en ocasiones carencias que no se le vieron en el arranque liguero. También en la derecha tiene el Córdoba CF a Canario, jugador que cumplirá 34 años a lo largo de la próxima campaña y que no justificó su llegada en enero a El Arcángel. De hecho, el técnico que finalizó la campaña en el equipo, Manuel Mosquera, prefirió para la banda derecha a Simo antes que al palentino, que cumple contrato a final de la próxima temporada, aunque hoy por hoy se hace complicado pensar que cumplirá su vínculo con el Córdoba CF.

Por la izquierda

Algo diferente puede plantearse con Simo Bouzaidi, que también cumple contrato en el 2024. El de Olot tuvo una temporada bastante irregular, influenciado primero por aspectos extradeportivos y en su parte final por la caída del equipo. La próxima ha de ser la temporada del ex del Sevilla Atlético, una campaña en la que deberá asumir mayores responsabilidades y también mostrar más regularidad en su juego. Entre otros motivos, porque la competencia debería ser fuerte. Por un lado tendría como opción de competencia a un Kike Márquez que cumpliría su segunda campaña como blanquiverde, aunque el sanluqueño se siente más cómodo en la zona de la mediapunta.

Además, al lateral zurdo también tiene que dedicarle esfuerzo la dirección deportiva del Córdoba CF la próxima campaña. Ekaitz Jiménez cumplió contrato y, aunque dejó dudas por el aspecto físico en la recta final de campaña, podría ser una buena alternativa en el puesto. Por su parte, Calderón tenía cláusula de renovación automática por número de partidos jugados que alcanzó, aunque su continuidad depende más de él que del propio club.

Por lo tanto, de los ocho jugadores que debe tener la plantilla del Córdoba CF para cubrir cuatro posiciones, la próxima temporada, sólo tiene a tres con contrato: Christian Carracedo, Canario y Simo Bouzaidi, así como la alternativa de Kike Márquez a esa banda izquierda. Así, mientras que la continuidad del palentino no está nada clara, el número de fichajes del Córdoba CF para las posiciones exteriores podría llegar a la media docena, salvo que en El Arcángel se decida en alguna posición por la polivalencia: un lateral que pueda desempeñarse como segundo extremo o viceversa.

Sea como fuere, lo cierto es que el Córdoba CF tiene ahí mucho trabajo este verano, porque será todo un reto hacer volver al equipo a aquel juego por fuera que tanto gustó en El Arcángel y tanto rédito aportó en el último año y medio.