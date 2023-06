El Córdoba CF se mantiene aún a la espera

Las decepciones en el Córdoba CF se traducen en calma chicha. Si hace dos temporadas el descenso del conjunto blanquiverde a Segunda RFEF se tradujo en un parón de varias semanas, que llegaron a meses, y que supuso que las sillas de Javier González Calvo, Adrián Fernández Romero, Miguel Valenzuela y Juan Gutiérrez Juanito se movieran, parece que el fiasco de la primera campaña del conjunto cordobesista en Primera Federación ha producido el mismo efecto.

La primera quincena

Es cierto que hace ya 15 días que Antonio Fernández Monterrubio aterrizó en El Arcángel relevando al destituido Javier González Calvo y podía esperarse, entonces, que los movimientos serían más rápidos que hace dos campañas. Sin embargo, parece que mientras que Infinity ha estado ágil a la hora de la gestión de recursos humanos y económicos de la entidad blanquiverde, en el apartado deportivo lo medita y se toma su tiempo.

Tal y como informó este periódico, la llegada de Monterrubio al Córdoba CF tiene varios objetivos, pero el principal es el de enfocar el potencial económico de la inversión de Infinity en la primera plantilla, que aumente el presupuesto destinado a lo que, en definitiva, es la locomotora del Córdoba CF. Para ello, el nuevo consejero delegado de la entidad blanquiverde deberá realizar una evaluación del personal existente en departamentos y en los servicios externos contratados para ahorrar costes que irán destinados al primer plantel cordobesista. El porcentaje del presupuesto global destinado al fútbol profesional debe aumentar significativamente porque Infinity está empeñada en llegar al fútbol profesional, primero, y a la élite, después. Y en esa labor, Monterrubio es desde hace 15 días piedra angular del proyecto.

Sin embargo, en el aspecto deportivo, el fondo de Baréin parece tomárselo con más calma, tal y como ocurrió hace dos temporadas. Por un lado, llegó a contactar con Javier Recio –hoy ya director deportivo del Real Murcia- y con otros candidatos para la dirección deportiva blanquiverde, aunque no ha anunciado ningún nuevo nombre como jefe deportivo de la entidad cordobesista. Por otra parte, tampoco ha movido ficha con Juan Gutiérrez Juanito y el resto de integrantes del organigrama deportivo de El Arcángel -Raúl Cámara, David Ortega y Rafa Herrerías-, por lo que el Córdoba CF se encuentra inmerso en su primera semana post-competición en una burbuja de aparente inacción en el área deportiva.

En proceso de ajuste

A favor de la situación peculiar del Córdoba CF se encuentra el hecho de que tanto las direcciones deportivas como los banquillos aún están en proceso de reajustes tras finalizar la temporada hace menos de una semana, aunque lo normal es que a partir de la próxima comiencen a sucederse las noticias, de manera que tanto los despachos como los banquillos queden cubiertos casi en su totalidad.

Pero no deja de ser llamativo y es un hecho para tomar nota que, pese a tener contrato en vigor hasta el 2026, la dirección deportiva del Córdoba CF aún no mueva ficha en lo que al entrenador se refiere. Máxime, cuando el principal candidato para el puesto, tal y como se transmitió desde el club hace ya mucho tiempo, es un Alberto González que, tras terminar la Liga regular con el Linares Deportivo, no ha tenido noticias, aparentemente, desde el Córdoba CF. Al menos, eso es lo que transmite el entorno del técnico malagueño.

En cualquier caso, todo parece indicar que la próxima semana ha de ser decisiva y se conocerán las intenciones de Baréin con respecto al organigrama deportivo del Córdoba CF: dar continuidad al mismo, pese a las críticas recibidas tras una temporada más que decepcionante o, sin embargo, cambiar el mismo para seguir acometiendo el objetivo, el ascenso, aunque con mayor capacidad económica para reforzar la primera plantilla.

Todos atentos a los 'play off' de ascenso