Córdoba CF: ¿qué entrenador elegir?

La elección del entrenador es vital para cualquier proyecto deportivo, porque es la figura sobre la que pivota el objetivo de cualquier club. El Córdoba CF se encuentra en la actualidad en un momento de reorganización y espera para conformar su nueva organización, en cuya cúpula se encuentra el máximo representante, ahora, de la entidad blanquiverde: Antonio Fernández Monterrubio. Él será, para lo bueno y para lo malo, el objetivo de todas las miradas, críticas o halagos por parte de la afición cordobesista en los próximos meses.

Por debajo, una dirección deportiva que aún no está claro por quién será ocupada y que deberá elegir al nuevo entrenador para el curso 2023-24. Sea Juanito el que siga en ella o sea otro hombre el que tome el relevo del gaditano, la elección del nuevo jefe de vestuario no será nada fácil. Tanto Juanito como otros directores deportivos suelen apostar o sentirse atraídos por técnicos de nuevo cuño, con carreras cortas en las que apenas se pueden destacar una temporada o, como mucho dos, con buenos resultados de sus equipos, que suelen intentar crear los llamados «equipos de autor» y con los que los clubs buscan que su crecimiento vaya paralelo al de su nuevo técnico.

En el lado contrario existen entrenadores que, con más o menos edad, ya tienen un bagaje más extenso, también de éxitos, aunque lógicamente su contratación sea más dificultosa, tanto por la cantidad de «novias» que puedan tener como por las exigencias deportivas y económicas con las que suelen llegar a sus nuevos destinos. Técnicos que ya acumulan experiencia y aceptan la presión de un proyecto deportivo de la envergadura que tiene el del Córdoba CF.

Buen juego, corto recorrido

Entre los primeros, los nombres asociados al Córdoba CF por el interés del actual director deportivo banquiverde, Juanito, son muy concretos. El primero es Alberto González, hasta ahora entrenador del Linares Deportivo, al que en tres temporadas metió en Primera Federación, lo clasificó para el play off de ascenso a Segunda y a punto estuvo de repetir la haza en esta campaña. Tras entrenar a El Ejido, al que descendió a Tercera, y ver interrumpida por la pandemia su llegada al San Fernando para intentar meterlo en play off, el de Tolox no sólo ha sonado para el Córdoba CF, sino incluso para el recién descendido Málaga.

José Juan Romero es otro entrenador que ha sonado como futurible para el Córdoba CF, aunque el presidente del Ceuta, club con el que ha logrado la hazaña de la permanencia cuando en noviembre era colista, ha declarado esta semana que tiene la negociación encauzada para que el de Gerena continúe una campaña más en el Alfonso Murube. Formado en la cantera del Betis y con un ascenso a Primera Federación con el Eldense, el perfil de José Juan tiene puntos en común con Alberto González en cuanto a concepción del juego se refiere, aunque ambos con la misma etiqueta: proyectos modestos, con poca presión y justo presupuesto.

Pedro Munitis es otro nombre asociado al Córdoba CF desde hace unos meses, cuando el propio Juanito reconoció que era la primera opción para relevar a Germán Crespo. Lo único que impidió su llegada a El Arcángel es que tanto él como otras alternativas no estaban dispuestos a asumir el Córdoba CF por tan sólo ocho encuentros y pedían una campaña más, de ahí la llegada de Manuel Mosquera, con el resultado ya conocido. Juanito mantiene las mismas referencias positivas del cántabro que provocaron su llamada hace meses y el gaditano ha demostrado en numerosas ocasiones que no le importa desandar el camino para volver a futbolistas pretendidos anteriormente. Igual ocurre con el banquillo.

A partir de estos tres, las siguientes opciones siguen teniendo atractivo, aunque no tanto como los anteriores. Baste como ejemplo a Antonio Hidalgo, una «opción de cercanía», tan utilizada en ocasiones por el mismo Juanito, que ha podido ver su trabajo en el filial del Sevilla esta temporada, al que tomó en serias dificultades en Segunda RFEF logrando salvarlo. El ascenso a Segunda División A logrado con el Sabadell en la 2019-20 es su mejor aval, amén del juego que intenta desplegar.

Más experiencia, mayor dificultad

Entre los segundos tipos de entrenadores, que aportarían más experiencia aunque también mayor dificultad a la hora de su contratación, existen infinidad de nombres y algunos de ellos encajarían en el objetivo del Córdoba CF y en una ciudad y afición que provocan la presión consiguiente para el objetivo. Uno de los hombres que asumirían un reto de esa envergadura sería Guillermo Fernández Romo. El madrileño disputó con el modestísimo Cornellá el play off de ascenso a Segunda en la 2019-20, logrando el regreso del Racing de Santander al fútbol profesional en la 2021-22. Ha sonado para tomar las riendas del Ibiza, recién descendido a Primera Federación, para intentar devolver al equipo de Amadeo Salvo al fútbol de plata.

Borja Jiménez es otro entrenador que encajaría en el perfil de técnico que necesita un club y una ciudad como Córdoba, pese a su juventud. De hecho, ya cuenta con dos ascensos a Segunda en su palmarés, con el Mirandés (2018-19) y con el Cartagena (2019-20). Posteriormente, tomó las riendas del Deportivo con el mismo objetivo, pero se quedó en la misma puerta: cayó en Riazor ante el Albacete en la final por el ascenso. Pese al fiasco, el Deportivo le mantuvo en el cargo, pero fue destituido esta temporada cuando apenas se llevaban disputadas siete jornadas. Pero esos dos ascensos y esa final por el ascenso con el Dépor dejan a las claras que, además de joven, es un entrenador preparado para proyectos de grandes envergaduras en Primera Federación.

José María Salmerón es un entrenador menos atractivo, aunque con un bagaje en la categoría indiscutible. El almeriense ha jugado cuatro fases de ascenso a Segunda División (UCAM Murcia, en dos ocasiones, Real Murcia y Recreativo, alcanzando el fútbol profesional con el UCAM Murcia en la temporada 2015-16.

Por supuesto, el Córdoba CF tendría que estar atento a algunos de los clubs que aún tienen competición y que pelean por ascender. Baste como ejemplo el Castellón, equipo que comenzó la Liga con Rubén Torrecilla, un técnico al que conoce bien Antonio Fernández Monterrubio, y que la está terminando con Fernando Estévez. El de Capileira tiene también ese pefil de entrenador que toma proyectos de envergadura, como el del Marbella de la 2017-18, que llevó al play off de ascenso, o el del Badajoz, de la 2020-21, que cogió a mitad de temporada llevándolo a la final, en la que cayó contra todo pronóstico ante el Amorebieta.

Sea cual sea el elegido final por el Córdoba CF, el entrenador que llegue deberá tener claro que el objetivo es sólo uno, el ascenso, y el camino que haga el propio club también tendrá que ser muy diferente al diseñado en los últimos años.