Adri Castellano, primera llegada al Córdoba CF de la 2023-24

El Córdoba CF ya tiene una incorporación para el plantel de la temporada 2023-24, aunque esta aún no sea oficial, pero sí que ha sido admitida por el protagonista. En todo caso, se trata del primer movimiento de una dirección deportiva que aún no está confirmada en el cargo para la próxima campaña, pero que ya tenía cerrado el fichaje pocos días después del cierre del mercado invernal de fichajes.

Lo confirma el jugador

Adri Castellano, lateral y central zurdo cordobés que militó hasta esta temporada en la Ponferradina, en Segunda División, será jugador del Córdoba CF la próxima campaña, según reconoció el propio jugador en declaraciones a Onda Cero Ponferrada. Castellano contesta afirmativamente cuando fue preguntado sobre si en la temporada 2023-24 jugará en el equipo de su tierra. «Yo lo que no quería es que saliera antes», subrayó el defensa, recalcando que se debía «a la Ponferradina y nos estábamos jugando mucho». Y es que «yo les dije que, si se hacía, me tenían que dar una seguridad de que, ante una posible lesión u otra cosa, me iban a apoyar en el momento dado, porque yo tenía claro que lo primero era salvar la situación con la Ponferradina. Yo, como profesional, me debía a mis valores, y lo del siguiente año era secundario».

Castellano aseguró que «el próximo verano acabaré allí (en referencia al Córdoba CF), ya es seguro, ya te lo digo», por lo que coincidirá como blanquiverde, precisamente, con el nuevo consejero delegado del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, algo que ya ocurrió en el Granada.

Adri Castellano se formó en las canteras del propio Córdoba CF y del Séneca CF, y de ahí pasó al Real Madrid, formando parte de su tercer equipo hace ya una década. Tras dos temporadas de blanco, el cordobés jugó en el Almería, en donde llegó a debutar en Segunda División. Celta B, Recreativo Granada, Numancia y, finalmente, Ponferradina han sido el resto de equipos en los que ha militado antes de regresar al Córdoba CF.

Adri Castellano (Córdoba, 1994) es un central-lateral zurdo de 1,80 y 74 kilos de peso y muestra un perfil parecido, en cierta medida, a Dragisa Gudelj, por lo que es un futbolista que encaja muy bien en los planes de Juanito para la defensa del Córdoba CF. De hecho, los inicios del jugador fueron más en el costado que en el centro de la defensa y, con el tiempo, ha ido especializándose también como central. El director deportivo del Córdoba CF intentó incorporarlo el pasado mercado invernal, pero la operación se deshizo en el último día del mercado, ya que la Ponferradina no permitió su salida con dirección a su tierra. Sin embargo, Juanito continuó negociando con el futbolista y cerró su incorporación para la próxima temporada.