El Córdoba CF ya está de vacaciones: esta es su lista de tareas

Mientras un puñado de equipos aprieta los dientes para disputar ese play off con el que soñó el Córdoba CF, el equipo blanquiverde ya no existe como tal. El pitido final del árbitro Cambronero González en la noche del sábado tras el choque ante el Badajoz abrió la puerta para la plantilla blanquiverde, que queda oficialmente liberada. No son pocos los que están ya en sus lugares de origen, o directamente de vacaciones, sin billete de vuelta.

El cierre de la competición, que no se endulzó con una victoria después de tres meses de sequía de triunfos -y que sirvió para mandar a la Segunda RFEF al histórico club pacense-, marca el contador a cero para el nuevo proyecto blanquiverde, encabezado por el CEO Antonio Fernández Monterrubio, al que le queda una buena lista de asuntos pendientes por reparar. Sesiones voluntarias y recuperaciones En El Arcángel seguirá habiendo actividad en los próximos días. Los contratos expiran el 30 de junio, pero hay situaciones tan claras que no invitan a prolongar artificialmente la relación. Manuel Mosquera, que no seguirá al frente del equipo tras expirar su vínculo por ocho partidos -de los cuales solo ganó uno, el último, ya sin nada en juego-, buscará su nuevo destino. También los jugadores que han estado cedidos y que retornan a sus puntos de partida, como Jorge Moreno (Rayo Vallecano), Juan Villar (Huesca), Armando Shashoua (Ibiza) y Marco Camus (Racing de Santander). Quienes estén en fase de recuperación de lesiones podrán seguir acudiendo a sus tratamientos, así como los futbolistas que tengan contrato abierto para hacer uso de las instalaciones de El Arcángel. En cualquier caso, el plan de trabajo no será ya colectivo y cada jugador se adaptará a lo que necesite. La plantilla, como tal, está oficialmente disuelta con el final de la competición en el último fin de semana de mayo. El balance final, al que no le cabe otra etiqueta que la de fracaso -sin ascenso ni disputa del play off, sin billete para la próxima Copa del Rey y con unos números en la segunda vuelta que entran dentro de la historia negra de la entidad-, incentiva la necesidad de la entidad de acometer movimientos para dar un giro a la percepción general del cordobesismo, que mostró su veredicto con la asistencia a las gradas de El Arcángel en los dos últimos partidos: estuvo en torno a los cinco mil espectadores -con más de dos mil del Badajoz en la despedida-, lo que supone un descenso de más del sesenta por ciento de la media habitual durante la campaña 22-23 en la Primera Federación. Los primeros pasos A Antonio Fernández Monterrubio, consejero delegado que suplió a Javier González Calvo y que estuvo en el palco de El Arcángel al lado de su antecesor, la toca ahora acometer los primeros pasos de la remodelación del plan para devolver al Córdoba CF al fútbol profesional, que sigue siendo la meta ineludible. Las líneas generales irán por la designación del director deportivo, el entrenador y el lanzamiento de la campaña de abonos, para concluir con los movimientos para recomponer una plantilla que experimentará cambios drásticos. El primero de los capítulos es básico para poder abordar los siguientes. La entidad mantuvo contactos con Javier Recio -el ex director general del Mallorca, al que llevó de Segunda B a Primera, y el Bolívar-, quien también estuvo en la órbita del Málaga -que se decidió finalmente por Loren Juarros- y es pretendido por Sporting de Gijón o Real Murcia. Es el principal candidato -no es el único con el que contactaron- para suplir a Juanito... si es que finalmente el gaditano sale de su puesto. El actual director deportivo, que llegó con el desembarco de Infinity junto a Miguel Valenzuela, tiene contrato en vigor -junto con todo su equipo de colaboradores- y buen cartel con los propietarios de Baréin. No es descartable que pudiera seguir, pese que el resultado de la temporada, el rendimiento del equipo, la proyección de los valores por los que se apostó y los movimientos del último mercado se alejaran mucho de los parámetros deseables. Sí habrá, seguro, un nuevo inquilino en el banquillo. Si Juanito sigue, se podrían reactivar candidaturas que ya estuvieron a punto de cuajar en su tiempo, como las de Munitis, Juan José Romero -en el Ceuta este año y con pasado bético- o Alberto González, técnico del Linares que finalmente no logró clasificarse en la última jornada por segundo año consecutivo para el play off de ascenso a Segunda División. La campaña de abonados La entidad tendrá que sopesar con tiento su estrategia para la campaña de abonados del curso 23-24, después de una campaña en la que la sensación general que ha quedado es de decepción. En la pasada temporada, el club se vanaglorió de lanzar la venta de abonos del campeonato siguiente sin haber terminado el anterior. Fue una más de las peculiaridades de un tiempo de paréntesis en el que el club se movió dentro de un escenario alejadísimo del fútbol profesional y que le permitió acometer acciones a su antojo dada su gran superioridad deportiva y económica sobre el resto de vecinos. Ahora será diferente. Combinar un necesario mensaje ambicioso con un discurso alejado del triunfalismo y con un corte realista es el plan que se maneja en los despachos de El Arcángel. Las decisiones en comunicación e imagen del Córdoba CF serán en este momento más importantes que nunca, puesto que tendrán que reenamorar a los seguidores despechados y a la vez tratar de seducir a un espectro amplio de aficionados que se mueven entre el sentimentalismo y las condiciones económicas de los nuevos carnés.