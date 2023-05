Drama para el Badajoz mientras siguen esperando al Córdoba CF

«No he visto vestuario con más egos que este», dijo uno de los integrantes del vestuario del Córdoba CF hace meses a la conclusión de un partido tras otro resultado decepcionante en El Arcángel. Era complicado aceptar la afirmación, ya que la pregunta contestataria a esa confidencia era obvia: ¿Egos por qué? ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho en el fútbol? Esas preguntas son lógicas para quien no conozca el fútbol, porque hasta en casetas de Tercera RFEF existen esos egoísmos. Querer jugar, estar en todos los partidos, «respetar» el estatus con el que se llega a El Arcángel, ser tratado mejor que el que acaba de empezar en esto… En definitiva, cuidar tu contrato o vigilar y pelear para que este se renueve aunque no haya razones objetivas para ello. Para lograrlo, también hay que «jugar» fuera del césped y, algunos, créanme, fuera del campo juegan más y mejor que Leo Messi sobre el verde.

El vestuario del Córdoba CF

Acercarte lo suficiente a los poderosos de la «empresa», mantener cercanía con el entrenador y que éste «entienda» por dónde hay que ir, tejer una red de relaciones en el club que te tenga informado de por dónde respiran los que manejan el cotarro, incluso mantener buenas relaciones con varios grupos de aficionados para que generen opinión favorable en torno a ti. Siempre hay seguidores que parecen querer más a determinado futbolista que al propio club, podría decirse que no entienden -incluso- la existencia del escudo y los colores sin ese jugador. Por supuesto, también hay que intentar que la prensa o, al menos, determinada parte de ella te «cuide», ya se sabe a cambio de qué. Un clásico. Sin echarse las manos a la cabeza, cualquiera que haya estado en el fútbol más de dos días sabe que eso existe en todos o casi todos los vestuarios. Otra cosa es cómo se manejen, cómo se controlen, cómo se arrinconen -o no- esos tóxicos comportamientos.

Hay quien ni siquiera cree que eso exista o que tenga tanta importancia. Y tiene su parte de razón. Vestuarios del Córdoba CF con personajes peligrosos en ese sentido los ha habido siempre, todas las temporadas, sin excepción. Pero en ocasiones sí que consiguen tener peso en la caseta hasta el punto de influir en el rendimiento, al que se llega por vía de la comodidad o incomodidad. A mayor comodidad en el vestuario, mayor rendimiento en el verde, ya que la cabeza está sólo y exclusivamente para lo que está. A mayor incomodidad, el rendimiento se ve afectado. Al aficionado le gusta pensar que cuando su Córdoba CF consigue ascender a Primera o a Segunda División, «el vestuario es una piña» o que cuando su Córdoba CF desciende o no logra ni siquiera pelear por un ascenso a Segunda «el vestuario está podrido». Y no es así. O no es así siempre. Todos -o muchos- saben que el ascenso de Cartagena se consiguió con medio vestuario sin dirigirse la palabra al otro medio y, además, por un asunto de perras, no por egos ni por cuidar el contrato de cada uno, no, directamente por pasta.

También saben muchos que el Córdoba CF subió a Primera con un presidente y dueño que todo lo controlaba y que poco menos que mantenía, según decían, una dictadura de puertas para dentro en el club. No se hablaba de las buenas no, sino buenísimas relaciones de muchos de los integrantes de aquel vestuario con el dirigente de turno, aunque luego, por los rincones oscuros, algunos integrantes de aquella caseta fueran diciendo lo que algunos querían escuchar sobre él. No es una censura a nadie, sino una descripción de cómo se comportan unos y otros cuando el egoísmo -deportivo y económico- es lo que les mueve.

Y los vestuarios, antes de que se inicie el camino hacia el éxito o el fracaso, han de ser controlados. Máxime, si se tiene un «enlace con la plantilla» para conocer las inquietudes de esta. Lo cual lleva a otra reflexión -de las muchas- que ha de hacerse en El Arcángel este verano. ¿Necesita mayor experiencia en fútbol este Córdoba CF? No en el vestuario, en donde ahí se ha demostrado que precisamente la experiencia, demasiada, existente en la caseta ha jugado en contra de los intereses del club, no. Experiencia en los despachos. Por más que su máximo dirigente se afanara a su llegada a El Arcángel en decir que él tenía experiencia en el deporte, en el fútbol y de que llegara un director deportivo sin currículum como tal, la pregunta después de más de cuatro años y vistos los fracasos es obvia: ¿Necesita la empresa Córdoba CF una mayor experiencia en los despachos sobre su objeto social, que no es otro que el fútbol?

Porque no deja de ser curioso que tras un fracaso tan llamativo y estrepitoso como el de este Córdoba CF de la 2022-23 el entrenador haya sido destituido tres meses tarde y jaleado por algunos como «el mejor técnico» que ha tenido el conjunto blanquiverde «en años» y que el presidente haya sido sustituido por el inversor y despedido por parte de la ciudad como «el mejor presidente que ha habido en años». Lógicamente, algunos se frotaban ojos y oídos. Ya en febrero, y después de dos meses de malos resultados -recalcamos, dos meses-, se le preguntó al segundo por el futuro del primero y descartó una destitución. En febrero. Y algunos aún aseguran hoy por hoy que «este Córdoba CF se cayó de golpe». Así era la ceguera.

Mucho trabajo para el nuevo

Mucho trabajo tiene por delante el nuevo consejero delegado del Córdoba CF, al que le tocará «pagar», probablemente, el renacimiento de la afición blanquiverde a la capacidad crítica, desaparecida en el entorno de El Arcángel en los últimos tres años. Bienvenidos a la nueva era si eso se confirma, porque ya no habrá más «sorpresas» ni «caídas incomprensibles» del equipo. Los que esperaban el regreso del Córdoba CF de siempre deben alegrarse pese al golpe sufrido en esta temporada. Los que prefieran que estos tres años largos se prolonguen deberán seguir apelando a que «sólo se han perdido unos partidos», «aún está el equipo en play off», «el ascenso directo está a tres puntos» o a «quién me garantiza que cambiando de entrenador el equipo va a mejorar».

Mientras todo eso se dilucida, muchos que llevan décadas asistiendo a El Arenal lo harán con la esperanza de que, por fin, vuelva el Córdoba CF. Ojalá que, después de casi cuatro años de espera, sea la próxima temporada, porque en los últimos tres años largos han tenido que conformarse con ver fútbol en El Arcángel cada dos domingos. Que no es lo mismo. Mientras tanto, seguirán esperando al Córdoba CF.

Y de postre, el trampantojo

¿El Córdoba CF - Badajoz? Un trampantojo futbolístico al que asistieron prácticamente los mismos pacenses que cordobeses y que sirvió para comprobar in situ el drama del descenso en el equipo rival. Y también para evitar que Manuel Mosquera firmara el peor capítulo de la historia en el banquillo del Córdoba CF. También para muchos adioses, pero uno sobre todo de ellos: el de Javier Flores Santacruz. El capitán blanquiverde firmó, posiblemente, los últimos minutos con la camiseta blanquiverde en una trayectoria que deberá ser plasmada y analizada en un amplio capítulo futuro, tal y como se merece, a pesar de un último año más que complicado.