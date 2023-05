Un balance con aroma a despedida, pese a sus matices. El último partido de la temporada para el Córdoba CF pudo ser también el último de Miguel De las Cuevas como blanquiverde, bigoleador ante el Badajoz (3-1), protagonista y héroe sobre la bocina, aunque también figurante en el elenco de jugadores en la rampa de salida de cara al próximo mercado de fichajes que se avecina, que será movido. Una circunstancia, de esta forma, para la que el alicantino eleva su mensaje: prioridad absoluta para lo blanquiverde. "Ha sido un cúmulo de emociones, no tenía nada preparado, me ha salido así, los compañeros han sido los primeros que han venido a abrazarme. Siempre me he querido muy querido aquí. No sé si será mi último partido, esto es fútbol. No sé nada, no tengo contrato, termino. Me quiero ir a mi casa y pensar. El Córdoba CF sabe como pienso, siempre que el Córdoba CF me quiera o necesite me va a tener, es una prioridad, siempre he dado todo por este escudo", declaró.

Seguir como profesional

Con vistas a posibles escenarios más allá de El Arcángel, el veterano futbolista reconoció sentirse "con ganas y fuerzas" para seguir dando forma a su carrera profesional, incluso más allá de la entidad blanquiverde de no producirse un acuerdo para extender su contrato. "En el fútbol voy a seguir. Esta temporada voy a jugar 38 partidos. Es la primera vez en mi carrera que no me he perdido ningún entrenamiento, estoy disfrutando. Me encuentro bien físicamente, voy a seguir jugando, es lo que amo, lo que me gusta. Es verdad que ha habido momentos de la temporada en los que lo he pasado mal, pero he terminado jugando de titular, era mi objetivo. Quiero seguir, quiero seguir disfrutando", reconoció tajante.

Es una temporada muy dura, teníamos aspiraciones mayores, al final nos hemos quedado en tierra de nadie. Mi teléfono está ahí y siempre que pueda ayudar al Córdoba CF lo voy a hacer", apuntó.

El factor "mental", clave en el "bache"

Buscando posibles explicaciones a la extraña situación vivida en el Córdoba CF, de cacique de la Primera RFEF a la novena plaza tras una segunda vuelta al borde de lo cinematográfico, el alicantino también señaló la faceta "mental" como una de las grandes culpables: "Creo que mental ha sido seguro, ha habido partidos que nos metían muy pronto y no sabíamos reaccionar. La plantilla era buena, con jugadores de calidad. Creo que estos últimos partidos han sido demasiado crueles, ha habido partidos que no hemos merecido perder... Ha pesado un poco todo. Temporada para olvidar. Gracias a Dios, que no es fácil para un recién ascendido, hemos logrado mantenernos", manifestó.

"Viví una cosa parecida en Osasuna, hicimos una primera vuelta muy buena, de estar primeros todo el año, y luego llegó diciembre y pegamos un bajón. En las dos últimas jornadas ganamos, nos metimos como sextos y ascendimos. El fútbol es así, te cambia de la noche al día. Hoy al Badajoz le iba la vida y no le daban las piernas. No es fácil estar en un club como el Córdoba CF, exigente al máximo. En momentos es verdad que ganar tanto el año pasado no nos ha venido del todo bien, cuando hemos pegado ese pequeño bache no hemos sabido reaccionar. Lo hemos intentado con la ayuda de Mosquera, lo ha dado todo, es un profesional como la copa de un pino, pero no ha tenido suerte. Quiero agradecerle lo que ha hecho por el club, su dedicación ha sido máximo", concluyó.