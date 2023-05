«Me voy con la conciencia muy tranquila», así comenzó su último alegato Manuel Mosquera en vísperas al cruce final de Liga ante el Badajoz en El Arcángel (sábado, 19.30 horas, InSports TV). Una prueba extraña, por contexto y circunstancias, en la que lo único destacable será una oleada de despedidas, empezando por la del preparador -ante su última cita como blanquiverde-, el adiós de buena parte de la plantilla, que también cerrará un ciclo en el Córdoba CF, así como el carpetazo a un curso regular finalizado de forma abrupta: «En ninguno de mis guiones estaba que estas semanas saliesen así de mal. Han salido mal los resultados. Estoy bien, lo que he encontrado ha sido confianza, jugadores que querían y han estado conmigo, cuerpo técnico para que las cosas saliesen bien», señaló el técnico tras la penúltima sesión de trabajo del equipo antes del choque.

Sensaciones encontradas

A caballo entre la satisfacción por lo trabajado pero la amargura por lo obtenido, de esta forma, el preparador matizó sus sensaciones, apuntando el «fastidio» a raíz de los malos resultados cosechados desde su llegada, particularmente apuntando hacia una dirección: la no llegada del primer triunfo. «He notado que la gente, en los partidos de casa, he notado el respeto por mí, más allá de que no estén de acuerdo con mi labor en los resultados. No me voy contento, me voy fastidiado, quería haber sacado resultados en un gran club, con un gran objetivo, que era el playoff y después veríamos. Se ha ido todo al traste y realmente pronto, en cuatro semanas, eso te deja trabajando en mínimos. Hemos buscado objetivos, tensión, responsabilidad y yo la he encontrado en mis jugadores» admitió.

«Hemos dado todo para que aquí saliesen las cosas bien. Nos hemos merecido mucho más de lo que hemos recibido», añadió, apuntando el origen del escenario actual -algo desconcertante- en los “errores” propios de las últimas semanas. «Sinceramente, creo que hemos hecho muchas cosas más bien que mal, pero también los errores que hemos cometido nos han penalizado, enormemente. En esta época de errores, la rendija de desánimo ha sido muy fuerte como para poder remontar todo. Creo que el trabajo que hemos hecho, jugadores, club, poniendo todo, ha sido mucho. Los resultados dicen lo contrario», indicó seguidamente.

«Comprensión» ante posibles despedidas

En una de sus últimas demandas como técnico del Córdoba CF, el de Oleiros también aprovechó para reivindicar «comprensión» hacia sus pupilos, que afrontarán un duelo de despedida atípico también desde la grada, donde se espera un desplazamiento masivo por parte del conjunto pacense -más de 14 autobuses y 2.000 aficionados- y un El Arcángel poco poblado de presencia blanquiverde. «Puede ser inusual el ambiente. Tenemos que estar al margen de todo eso. Nosotros queremos que venga nuestra gente, a mí me encantaría que hubiese mucha comprensión desde el cordobesista hacia al jugador. Lo digo con la intención de hacer ver que estos jugadores, durante toda la temporada, han querido hacerlo fantástico. A veces la comprensión es con silencio. Cuando estos jugadores han estado arriba del todo, la afición los veía como su representación, por qué ahora no lo son. Se merecen una comprensión», recalcó tajante.

En la línea de las últimas veces, la cita del sábado también será la última como blanquiverde para un buen sector de la plantilla, que pondrá punto y final a una etapa brillante -truncada en el desenlace- en la entidad cordobesa. «No sabemos qué jugadores se van a quedar. Podrán marcharse algunos que han dado todo por esta camiseta y, algunos, durante mucho tiempo. Siempre tienen que tener un reconocimiento, han vestido la blanquiverde y le han puesto toda su intención. Creo que tendrían que tener un reconocimiento y comprensión», demandó.

«Dentro de todo lo que cabe, el cordobesista tiene que hacer un balance, su equipo va a salir a una categoría muy buena para volver a intentar el ascenso. Son factores para que el que venga encuentre motivación especial a favor del equipo. El Badajoz es un equipo que se juega la vida, una afición que se va a volcar con ellos. Debemos estar al margen, desde la profesionalidad más absoluta. Nuestra obligación es ganar, sin ninguna duda. Estamos preparados para ganar mañana, queremos una victoria, todo el mundo quiere una victoria aquí», animó.