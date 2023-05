El Córdoba CF y la última papeleta de Mosquera: parches ante el Badajoz

Será un partido inolvidable para un equipo irrepetible. Para casi todos, la última vez en El Arcángel. Y, para no perder la costumbre, habrá zarandeo en el once de un Córdoba CF que tendrá como adversario a un Badajoz que se juega nada menos que la permanencia en la Primera Federación, un campeonato en el que ambos entraban con otras perspectivas y en el que se han visto abocados a un capítulo final inesperado.

Los locales no se juegan nada clasificatoriamente hablando. Los pacenses acuden a la cita con la durísima presión de necesitar los puntos para no depender de nadie y seguir teniendo plaza en la tercera categoría nacional el próximo curso. Los más de dos mil aficionados que les respaldarán en El Arcángel celebrarían la permanencia como un éxito. Los cordobesistas, por su parte, asistirán al evento (o no, porque no parece que el ambiente sea mucho) con resignación y pesar. Nada salió como se esperaba ni como prometieron los constructores del enésimo proyecto del club, que anda ahora metido en la gestación de otro nuevo. Así funcionan las cosas.

El plan de Mosquera

A Manuel Mosquera le toca recomponer, una vez más, un equipo en el que la plaga de bajas está siendo brutal. Especialmente se concentran en la zona defensiva, que muestra un panel descorazonador. En la portería se registrará la gran novedad en el día del adiós. No estará entre los palos Carlos Marín, que ha disputado hasta el día todos los minutos de competición posibles: 37 partidos completos de Liga y el de Copa del Rey ante el Cacereño. El hombre de hierro se rompió.

Una lesión en el hombro -"rotura parcial en el supraespinoso derecho", según el parte médico- le deja fuera de combate para la despedida. El suplente habitual durante todo el curso, Felipe Ramos, tampoco está en condiciones de salir. Lleva varias semanas recuperándose y no llegará. Todo apunta a que el sub-23 Pablo Picón, fichado en el último momento del pasado mercado de verano -después de la salida de Jaylan Hankins- tras quedar libre del filial del Levante, tenga el esperado día de su estreno como portero en el Córdoba CF. Durante la semana ha estado entrenando el juvenil Juan Carlos Flores. Los metas del filial -que juega el domingo a las 18.00 en El Arcángel contra el Getafe B la ida de la final de ascenso a Segunda RFEF- permanecerán en su lugar, previsiblemente: Eric y Lluis Tarrés se quedan a las órdenes de Diego Caro en el B.

La zaga, un erial

La línea de atrás la tiene el Córdoba CF golpeada hasta el extremo. A la baja ya asumida de Dragisa Gudelj -que está empezando a realizar ejercicios de recuperación tras la operación en la que se la implantó un desfibrilador- y a la de los dos primeros porteros se añade la del lateral derecho Carlos Puga -ausente desde que se reveló su acuerdo con el Cádiz alegando una lesión-. Alberto Jiménez y José Alonso se mantienen como dudas para el partido, con molestias musculares de distinta índole. Se probarán antes, pero no tienen clara su inclusión. Sí podría entrar de nuevo Ekaitz Jiménez, recién salido de la enfermería. Los únicos que están en condiciones de ser alineados son José Ruiz, Jorge Moreno y Calderón. Van justísimos.

Acción y emoción

La composición del once de medio campo para arriba ofrece más variantes. Puede volver Javi Flores, el capitán, para el que podría ser el último partido con la camiseta del Córdoba CF. También se abre un destino incierto para otros estandartes como De las Cuevas -el único que podría haber intervenido en todos los partidos si sale en este- o Willy Ledesma.

Los jugadores que están en calidad de cedidos (Jorge Moreno, del Rayo Vallecano; Armando Shashoua, del Ibiza; Marco Camus, del Racing de Santander; Juan Villar, del Huesca) podrían tener su cuota para cerrar ciclo antes de volver a sus lugares de origen, mientras que los que tienen contrato en vigor (Diarra, Simo, Carracedo, Canario, Casas, Kike Márquez) podrán lanzar su mensaje de reivindicación ante un porvenir que, en algunos casos, no está nada claro.