Mérida - Córdoba CF : un plan para el último viaje de la temporada

En la cúpula del Córdoba CF ya andan pensando en la próxima temporada en Primera Federación, en salidas y llegadas, en cambios en el modelo de negocio y reformas a lo bestia en lo deportivo. En el seno del equipo también; nadie lo dice abiertamente, pero muchos lo están demostrando. En los estertores del curso 22-23, uno de los más frustrantes de la historia del club, aún quedan asuntos pendientes. Y quienes tienen que resolverlos serán los que, en su mayor parte, cogerán las maletas para no regresar dentro de unas semanas. Es de esperar una respuesta final. Profesionalidad llaman a esto. Si no se lograron los objetivos marcados -y, además, dilapidando rentas y con una imagen indecente-, al menos se trata de no dejar hipotecas a los que vengan detrás.

Más allá de lo económico -la papeleta le toca resolverla a Antonio Fernández Monterrubio, el sustituto de Javier González Calvo como consejero delegado-, hay una tarea clave en lo deportivo. Y en esas está el Córdoba CF actual, o lo que queda de él, dispuesto a dar la última batalla. En el Romano José Fouto de Mérida, el escenario en el que lograron hace trece meses al ascenso a la Primera Federación, tendrán un test global de nivel y actitud. A las 18.30, con horario unificado para la categoría, tendrá lugar una jornada electrizante y con intereses cruzados. Es probable que haya ya un campeón. Otros saldrán ya muertos a eso de la nueve de la noche del sábado. A los de Mosquera, salvados del drama del descenso gracias al botín amasado en la primera vuelta, les aguarda una oportunidad para la reivindicación. Es el último viaje. Antonio Fernández Monterrubio, nuevo consejero delegado del Córdoba CF 180 minutos por delante Les quedan a los blanquiverdes 180 minutos de juego para pelear por la séptima posición de la tabla clasificatoria, el tope máximo al que pueden optar después de su declive en una segunda vuelta de bochorno. Tienen por delante al Unionistas de Salamanca (53 puntos) y al Mérida (52), al que visitan con 50 puntos en el casillero y el recuerdo de la derrota ante los emeritenses en El Arcángel por 1-2. Una sesión suave en la Ciudad Deportiva fue el preludio de la salida final del Córdoba CF, que tiene en el Romano emeritense un duelo con trascendencia en la temporada 23-24. Una derrota les dejaría sin poder disputar la próxima edición de la Copa del Rey, reservada a los cinco primeros -siete, en el caso del Grupo 1, puesto que los filiales del Real Madrid y el Celta no tienen acceso-, aunque ni siquiera ganando lo tendrían hecho porque depende de lo que haga el Unionistas en su estadio del Reina Sofía ante la Cultural Leonesa. Retoques en el once A Mosquera se le presenta un nuevo rompecabezas en la que será su última comparecencia como entrenador del Córdoba CF en un partido lejos de casa. A nivel personal, el gallego ansía inaugurar su casillero de victorias. Después de seis jornadas al frente del grupo, el balance de 3 puntos sobre 18 posibles resulta doloroso. Los jugadores, que ya en la etapa crepuscular de Germán Crespo desplegaron un repertorio lastimoso, pasando del esfuerzo sin recompensa a los brotes de desidia. No se produjo la reacción con el de Oleiros, que sin embargo aún mantiene la esperanza de ver una luz. Ser séptimos conllevaría una dosis de alivio para el prurito profesional de muchos en el Córdoba CF. «Quedan dos partidos y si consigues dos victorias, quedas bien y puedes optar a la séptima plaza, que es el objetivo», dijo el técnico en su comparecencia ante los medios, en la que se refirió al cambio de Javier González -«vine de la mano de él y se te queda un vacío»- por Antonio Fernández Monterrubio, quien dio «tranquilidad» a los jugadores por el retraso en el cobro de la nómina de abril, aludiendo a «circunstancias internas». Manuel Mosquera y la visita al Mérida: "Conseguir la primera victoria es ya un objetivo de cabezonería" "Una incógnita" «Somos una incógnita», reconoció, apelando a ganar «por cabezonería» un partido ante un adversario «rocoso» y que también está en la pugna por meterse en la próxima edición de la Copa. A Mérida irá sin Ekaitz Jiménez, Javi Flores, Felipe Ramos y Carlos Puga, todos ellos con distintas lesiones. Podrá meter en el once a Canario, el más enigmático de los refuerzos en el mercado invernal por su escaso impacto -por falta de tiempo de juego- en el equipo. Habrá que ver si Mosquera mete alguna variante, aunque está muy condicionado por las ausencias. También tendrá que lidiar con los futbolistas apercibidos de sanción, un grupo que componen Carlos Marín, José Calderón, Jorge Moreno, Canario y Kike Márquez. El que vea una tarmeta amarilla se librará de disputar el último encuentro de la temporada en El Arcángel, ante el Badajoz, el sábado 27 de mayo, en pleno colofón de la Feria de Córdoba y víspera de jornada electoral. Alineaciones probables Mérida AD: Juanpa, Ramón, Bonaque, González, Alfonso, Rodríguez, Acosta, Meléndez, Sandoval, Lorenzo y Chuma. Córdoba CF: Carlos Marín, José Ruiz, José Alonso, Alberto Jiménez, Calderón, Diarra, Caballero, Canario, Carracedo, Márquez y Willy. Árbitro: Vicente Moral (Comité Castellano Leonés). Campo y hora: Estadio Romano José Fouto (sábado, 19.30, InSports TV).