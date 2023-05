En busca del primer respiro desde su llegada. El Córdoba CF de Manuel Mosquera apura las fechas y las cuentas antes de decir adiós de forma precipitada a su participación esta temporada en el Grupo 1 de Primera RFEF, en el que con la opción de alcanzar la fase de ascenso queda ya como un mero recuerdo y tan solo se plantea un pequeño doble objetivo por delante: sumar la primera victoria para buscar la séptima plaza, con acceso a la Copa del Rey del próximo curso. Una tarea para la que el gallego, tras una semana reconocida como algo “convulsa” en lo institucional, busca dar el último paso hacia adelante: ante el Mérida en el Estadio Romano (sábado, 19.30 horas, InSports TV). “Ha sido sorpresivo. No tenía constancia de que pudiera haber esos cambios. La figura de Javier González Calvo para mí es muy importante. Nos hemos conocido en circunstancias difíciles, nos ayudó. Te queda un vacío, al haber llegado de la mano de él. Son decisiones de arriba, se aceptan. Llega Antonio Fernández y deberá introducir su visión. La semana ha ido de convulsa a normal, para mañana poder conseguir la primera victoria, es el objetivo claro, es un objetivo de cabezonería”, señaló el técnico en relación a la última actualidad blanquiverde.

“Nos ha transmitido normalidad. Les ha tranquilizado a los jugadores en el tema del cobro. Ha sido por circunstancias internas, pero les ha tranquilizado. A la plantilla la he notado muy bien, entrenando muy bien, sin mayores consecuencias. La semana es convulsa por cómo empieza, pero luego se ha ido normalizando”, apuntó seguidamente, confirmando la situación salarial atípica del vestuario, aunque también su resolución -próxima- y la disposición pese a las circunstancias.

Pugna directa por la Copa

Lo de enfrente en la inminente cita, además, será un Mérida que también comparte el objetivo de hacerse con la séptima plaza en estas dos últimas citas de la agenda en Primera RFEF, en las que la opción de llevarse el último billete con destino al certamen copero se mantiene en el aire: “Quedan dos partidos y si terminas con dos victorias, sinceramente, de alguna forma terminas bien. Ahí está la séptima plaza, es una realidad. El Unionistas nos saca tres puntos pero, si con victorias le obligamos, podemos llegar. Es prestigio para el club e ingresos económicos. Es un objetivo muy claro. Victoria y séptimo puesto debemos pelearlo muy fuerte”, aseguró el técnico.

Para el de Oleiros, además, la cita tendrá una importante carga emocional inscrita, con la intención de sumar su primer triunfo como director de orquesta cordobesista todavía en mente. “Me gustaría conseguir esa victoria. Como profesionales tenemos que pelearla. Somos una incógnita como grupo. Hemos trabajado igual de bien, con profesionalidad, dignidad y vamos a ir a Mérida a ganar el partido, con todas nuestras fortalezas. Esto a un profesional le puede pasar, analizas el trabajo diario, partidos, tramos y, si eres una persona que buscas equilibrio entre errores y aciertos, verás que hemos podido ganar. No me va a quedar una sensación mala por no haber ganado, simplemente esa rabia”, admitió seguidamente.

“Esperamos un equipo que ha hecho una grandísima temporada, con una idea muy clara. El Mérida es un equipo reactivo, que sabe buscar momentos del partido para penalizar todos los fallos que tengas. Tienen esa sensación de haber hecho una gran campaña y están disfrutando, va a ser muy rocoso, seguramente no propongan, pero son dificilísimos. Espero un partido durísimo, ellos coronarían una gran temporada con ese séptimo puesto. Vamos a poner todo en el campo. Espero dos estilos totalmente diferentes, el que esté en su escenario más tiempo y mejor se llevará el partido”, avisó.

Lleno en la enfermería

De cara al choque en tierras emeritenses, además, Mosquera reconoció que no podrá disponer de todas las piezas de su plantilla alienables, con Carlos Puga, Felipe Ramos, Ekaitz Jiménez y Javi Flores todavía entre algodones -por ende, no disponibles-, estos tres últimos, eso sí, intercalando ya trabajo con el grupo tras la sesión de este viernes en la Ciudad Deportiva. “El cuerpo médico me dice que Puga tiene una afectación en el pubis y el jugador dice que, con esa afectación, no puede jugar. Le molesta y se ve impedido para estar a pleno rendimiento”, confirmó el propio preparador sobre la situación puntual del lateral granadino, único no presente a lo largo de la matinal en las instalaciones del Camino Carbonell.

Sí figuró en el elenco, con total normalidad, por otro lado, Alberto Castaño “Canario”, plenamente recuperado tras su dolencia de las últimas semanas y con disponibilidad asegurada para la convocatoria, elevando la cuenta a 19 futbolistas en la lista del coruñés en vísperas del encuentro.