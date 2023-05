¿Qué fue de los héroes del ascenso del Córdoba CF en Mérida?

El fútbol vive a cámara rápida. El Córdoba CF regresa este fin de semana a Mérida, escenario del noveno ascenso de categoría de su historia, inmerso en una situación que poco tiene que ver con la de entonces. Los blanquiverdes comparecieron en el Estadio Romano el 16 de abril de 2022 respaldados por un millar de seguidores dispuestos a certificar el final de una campaña perfecta, en la que fueron líderes de principio a fin en el grupo 5 de la Segunda RFEF. Ni siquiera necesitaban ganar -celebraron el título el descanso, al conocer los marcadores en otros campos-, pero lo hicieron con un gol de Antonio Casas en el minuto 84. Fue el colofón ideal, a falta de cuatro jornadas, a una temporada crucial para la supervivencia de la entidad, que nunca había jugado en una categoría -la cuarta en el escalafón-tan baja en sus casi setenta años de existencia.

Una avalancha de cambios

La salida del consejero delegado Javier González Calvo -cuya sustitución al frente del proyecto por Antonio Fernández Monterrubio se hizo oficial tras la pérdida matemática del play off-, unida a la anterior de Germán Crespo, cuyo relevo, Manuel Mosquera, no ha ganado ni uno de los seis partidos disputados en el paquete de ocho que refleja su contrato, deja al Córdoba CF en un estado de reconstrucción. Muchos de los protagonistas del ascenso en Mérida ya no están. Los "supervivientes", que pelearán con los emeritenses por una séptima plaza que lleve a la próxima Copa del Rey, también tienen en su mayoría una próxima fecha de caducidad. Ni el presidente ni el entrenador están al frente 13 meses después. Solo ocho de los 18 futbolistas que estaban en el acta siguen ligados al club. ¿Qué ha sido de los que estuvieron en el Estadio Romano aquel día de abril de 2022?

El once titular, de ayer a hoy

Carlos Marín. Titularísimo. Ha jugado completos todos los partidos oficiales en el presente curso y tiene contrato hasta 2024. Su nombre está en la agenda de clubs de superior categoría.

José Ruiz. El valenciano, a sus 33 años, se ha hecho con el puesto en una demarcación en la que Carlos Puga se ha ido diluyendo con el paso de la competición y el acuerdo del granadino para irse al Cádiz. Termina contrato.

José Cruz. Perdió protagonismo en Primera Federación y jugó siete partidos en la primera vuelta. En el mercano invernal le abrieron la puerta y el central, de 34 años, juega ahora en el UCAM Murcia, de Segunda RFEF.

Bernardo Cruz. Uno de los iconos de la afición. El club rescindió su contrato tras el ascenso y el central, de 29 años, recaló en el Recreativo de Huelva, con el que pelea por ascender a Primera RFEF.

Dragisa Gudelj. Una presencia imprescindible en el año del ascenso y en la del estreno en Primera Federación. Titular sin discusión. Sufrió una lesión cardíaca en el partido ante el Racing de Ferrol y se le implantó un desfibrilador. Salvó la vida y se perdió el resto de la temporada. El club espera renovarle y tenerle en la próxima campaña.

Javi Flores. A sus 36 años, el de Fátima terminará su contrato en junio. Ha jugado 27 partidos y ha aportado su experiencia y visión en una campaña mucho más exigente que la anterior.

Álex Bernal. El mediocentro sevillano renovó para Primera Federación y jugó 13 partidos en la primera vuelta. Con un protagonismo decreciente, pidió salir en el mercado invernal y ahora juega en el Eldense, donde ha intervenido en 14 partidos sin ser nunca titular

De las Cuevas. El único jugador de campo que ha intervenido en todos los partidos esta temporada y ha marcado tres goles. El alicantino, de 36 años, termina contrato en junio.

Simo Bouzaidi. Con contrato hasta 2024, el hispano marroquí lleva un campeonato complicado tanto fuera -tuvo un juicio acusado por presuntos malos tratos del que salió absuelto- como dentro del campo, donde el mal tono general le ha engullido. 33 partidos y siete goles.

Adrián Fuentes. Señalado como uno de los jugadores con más futuro, tuvo una irregular primera vuelta -15 partidos y dos goles- y salió en el mercado invernal con destino al Castellón, del grupo 2 de la Primera Federación, en el que no está teniendo repercusión (9 partidos, cero goles).

Willy Ledesma. Sigue siendo un pilar ofensivo del Córdoba, en el que lleva 11 dianas en 30 partidos. El de Torremejía, con 34 años, concluye este verano su contrato.

Los sustitutos desde el banquillo

Antonio Casas. El autor del gol del ascenso protagonizó un verano caliente por su renovación. Actualmente, con 22 años, tiene el contrato más largo (2025). Ha marcado siete tantos en 35 partidos (16 como titular). Su nombre está en el escaparate.

Visus. El central retornó a Betis, club que le tenía cedido en el Córdoba CF, y ha jugado esta temporada en el filial verdiblanco en la Segunda RFEF. Pellegrini le llevó en una convocatoria a Bilbao en Primera División.

Viedma. El centrocampista jiennense fue uno de los integrantes de la lista de bajas del Córdoba CF tras el ascenso. En verano fichó por el Ciudad de Lucena, de Tercera RFEF, pero no concluyó la temporada. Está sin equipo.

Luismi Redondo. El Córdoba CF prescindió de sus servicios y el plasentino, de 25 años, firmó por el Ceuta, de Primera Federación, en el que ha jugado 24 partidos (8 de titular) y ha marcado un gol.

Omar Perdomo. Un fichaje fallido para el Córdoba CF, que rescindió su contrato. El canario, de 29 años, juega actualmente en la Balompédica Linense, de Primera Federación, donde ha marcado 3 goles en 31 partidos.

Los que no salieron

Felipe Ramos. Estuvo en el banquillo en Mérida. Esta temporada en el Córdoba CF ha sido su lugar habitual. No ha disputado un solo minuto oficial. Se lesionó en los últimos meses. Termina contrato en junio.

Toni Arranz. El Córdoba CF le incluyó en el listado de despidos tras el ascenso. El mediocentro madrileño fichó por el Numancia, de Primera Federación, donde es uno de los fijos (31 partidos).

Y el técnico...

Germán Crespo vivía sus momentos más altos en el Córdoba CF, al que mantuvo como líder de la categoría desde la primera jornada hasta la última, batiendo récords de imbatibilidad, de número de goles marcados y de poderío en El Arcángel, donde ganó todos los encuentros del curso pasado. El ascenso activó su cláusula para seguir al frente del equipo y el inicio de la campaña de estreno en la Primera Federación resultó espectacular: cinco victorias seguidas. Líder desde la jornada uno. El club anunció la prolongación y mejora de todos los contratos del cuerpo deportivo (entrenador con todo su staff, más el director deportivo Juanito y el secretario técnico Raúl Cámara) en octubre.

En una primera vuelta espléndida, el Córdoba cerró el año con la posibilidad de proclamarse campeón de invierno. Se enfrentaba al Mérida... y perdió. Fue un aviso. Luego llegaron los cambios del mercado de invierno, el bache, la crisis y el desplome total. Crespo fue despedido a falta de ocho jornadas y sustituido por Manuel Mosquera, que no ha ganado ninguno de sus seis primeros partidos.