El Córdoba CF, entre la imagen y el billete para la Copa en Mérida

El declive del Córdoba CF en la Primera Federación ha provocado un estado de estupefacción que ha impedido calibrar en toda su dimensión la magnitud de la tragedia. La caída en picado de los blanquiverdes no solamente les dejó sin opción al ascenso directo -fueron líderes el ochenta por ciento de las jornadas de la primera vuelta, con una sola derrota liguera entre agosto y diciembre- primero y sin nada que decir a falta de tres jornadas en la pelea por el play off. También les puede dejar, salvo milagro de última hora, sin la séptima plaza, que es la máxima a la que a día de hoy puede aspirar. Ese puesto tiene premio: un billete para la próxima edición de la Copa del Rey. Y los de Mosquera no dependen de sí mismos para alcanzarla. El fracaso del curso actual dejaría, además, una rémora para el próximo curso tanto en lo deportivo como en lo económico.

Quiénes la disputan Los cinco primeros equipos de cada uno de los dos grupos de la Primera Federación tienen garantizada su entrada en el bombo de la próxima edición de la Copa del Rey. Eso sí, se descartan los filiales o dependientes que se encuentren situados en esa franja clasificatoria al final de la temporada. El Real Madrid Castilla y el Celta de Vigo B, tercero y quinto respectivamente en la actualidad y con las plazas aseguradas -matemáticamente los blancos y virtualmente los celestes-, se quedarían fuera del sorteo. Las bolas irían para el sexto y el séptimo, y ahí es donde entra en juego el Córdoba CF. Los que ya tienen segura su participación en la Copa del Rey 23-24 son el Racin de Ferrol, el Alcorcón, el Deportivo de La Coruña y el Linares Deportivo, este último de manera virtual. Los blanquiverdes pelean por volver a intentarlo en una competición que en los dos últimos años les reportó sensaciones contrapuestas, pese a tener idéntico desenlace: en 2021 cayó ante el Sevilla, de Primera División, por 0-1 en El Arcángel y en 2022 sucumbió por 3-0 ante el Cacereño, de Segunda RFEF. Tres equipos por una sola plaza libre Con el Linares sexto, con 58 puntos, toda la batalla por la séptima posición se centra, a falta de dos jornadas, en tres equipos: el Unionistas de Salamanca, con 53 puntos; el Mérida, con 52 y el Córdoba CF, con 50. Solo uno de ellos se llevará el premio. Los partidos de las dos últimas jornadas en la Primera Federación se disputan con horario unificado (sábado, 18.30) por lo que se encuentra en juego tanto por arriba -aún no está determinado quién será el campeón y ascenderá de modo directo- como por abajo, donde faltan tres posiciones de descenso por señalar después de la caída ya matemática del Talavera y el Pontevedra. Córdoba CF: resultados y clasificación en el Grupo 1 de Primera RFEF En la "tierra de nadie" están en juego beneficios futuros, que recogerán los herederos de las plantillas que ahora disputan sus últimos 180 minutos oficiales. El Córdoba CF tendrá que abordar partidos ante el Mérida en el Estadio Romano José Fouto y en El Arcángel contra el Badajoz, que posiblemente llegue jugándose la vida por la permanencia. Las combinaciones que hacen "bingo" El Córdoba CF tendrá que ganar al Mérida -que le supera en dos puntos y lo haría también en golaverage en caso de que los blanquiverdes no venzan-y esperar que el Unionistas pinche en su estadio del Reina Sofía ante una Cultural Leonesa que no se juega clasificatoriamente nada. Los salmantinos, con tres puntos de ventaja sobre los blanquiverdes, tendrían perdido el coeficiente particular con los de Mosquera en caso de empate a puntos final. Si se diera ese supuesto, la hoja de ruta cordobesa mantendría una dosis de esperanza para la jornada final, en la que además del Córdoba-Badajoz se juegan un Fuenlabrada-Unionistas y un Rayo Majadahonda-Mérida el sábado 27 de mayo. Al conjunto de Mosquera le haría falta ganar los seis puntos que faltan y aguardar a los marcadores que hagan Unionistas y Mérida en la última jornada. Si los salmantinos vencen en casa a la Cultural este sábado, al Córdoba no le valdría otra cosa que amarrar los tres puntos en el Romano y aguardar una carambola final para ser séptimos. La oportunidad final El Córdoba ha disputado todas las ediciones de la Copa del Rey de manera consecutiva desde 1999, logrando en el torneo del KO algunos episodios de notoriedad deportiva -ha sido la única opción de cruzarse con un grande en medio siglo exceptuando el año en Primera- y buenos réditos económicos, siendo especialmente recordados los cruces ante el Barcelona de Leo Messi en 2012 o el más reciente ante el Sevilla, por entonces en Champions y con el Córdoba en la cuarta división, con los de Nervión necesitando una prórroga para imponerse apuradamente por 0-1 ante el partido de mayor nivel que disputó el equipo durante la etapa de Germán Crespo. No jugar la Copa del Rey supondría, más allá de lo deportivo y económico, un varapalo durísimo a la imagen del Córdoba CF, que se ha deteriorado de manera notable en los últimos meses con un rumbo deportivo estrafalario y la necesidad de un volantazo en el proyecto que ya se está haciendo realidad con la llegada como consejero delegado de Antonio Fernández Monterrubio y las transformaciones que se avecinan en todas las esferas del club. A los que tomen el timón a partir de ahora les tocará lidiar con la herencia de los actuales protagonistas. Sin ascenso y ni siquiera play off, el legado de un billete para la Copa queda como último servicio por cumplir.