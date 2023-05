Córdoba CF - San Fernando : el partido en cinco claves

"Ganar ya". Ese era el mantra que repetían todos en el Córdoba CF cuando se ejecutó el cambio en el banquillo: salía Germán Crespo y entraba Manuel Mosquera. Los protagonistas lo pregonaban ante cualquier micrófono que se les acercaba. Había que sumar de tres en tres y hacerlo de inmediato. Y varias veces. El objetivo se iba al traste y había que agarrarse a eso. Un deseo. Desde entonces, ni una sola victoria que echarse a la boca. Todo sigue igual... o peor. El equipo blanquiverde recibe en El Arcángel al San Fernando Isleño con el mismo desafío, pero ya por otras razones que tienen que ver más con la vergüenza que con la clasificación, que lanza un mensaje muy feo.

Diez jornadas sin ganar: la pesadilla

Lleva ya diez jornadas sin ganar el Córdoba: la mitad con Germán y la otra con Mosquera durante un tramo frustrante que va desde el espejismo ante la Cultural Leonesa, un 2-0 ante un adversario "muerto" la última semana de febrero, y el esperpéntico partido disputado la semana pasada en La Línea contra la Balompédica. Entre medias, un balance de cinco empates y cinco derrotas, concentradas todas ellas en los últimos cuarenta días. Una auténtica pesadilla.

Poner fin a esta línea de decadencia absoluta, aunque solo sea para adecentar el final, es el reto que se marca un Córdoba que comparecerá en casa contra un San Fernando emergente. Otro dato lacerante. En su primera cita oficial de 2023, el Córdoba visitó en el estadio Iberoamericano al equipo de La Isla. Era el 8 de enero. Los blanquiverdes se impusieron por 1-3. Desde entonces, una sola victoria en 17 partidos -la citada ante la Cultural- y un descenso de posiciones que ha ido en progresión inversa a la del San Fernando. Ahora están a seis puntos de distancia, tras haber recaudado 26 de los últimos 51. El Córdoba solamente capturó 10.

Una plaga de bajas en el grupo

Tendrá que recomponer el once Mosquera una vez más. Recuperará a José Ruiz, que ya cumplió su partido de sanción, pero se le caen un buen número de efectivos para el partido del domingo. Dos piezas habituales en sus rotaciones, Javi Flores y Ekaitz Jiménez, han entrado en la enfermería. El capitán con una lesión en el isquiotibial y el lateral zurdo con una rotura en el aductor. En el caso del donostiarra, su retorno esta temporada está prácticamente descartado. Habrá que ver qué ocurre con el veterano medio de Fátima.

El que no volverá a vestir más la blanquiverde será Carlos Puga, que según el parte médico oficial sufre una "osteopatía de pubis". El carrilero de Albuñol desapareció de la escena en el tramo final de la temporada, coincidiendo con que se desvelara su acuerdo para la próxima temporada con el Cádiz CF. La salida de Germán Crespo, su gran valedor desde que le sacó del filial cordobesista, ha terminado por convertirle en un descarte permanente. El portero Felipe Ramos sigue fuera de combate por lesión -aunque es el único de toda la plantilla que no ha disputado ni un solo minuto oficial- y Canario, uno de los presuntos refuerzos del mercado invernal, también está lesionado.

El pique de Mosquera: el revulsivo varado

Cinco partidos y ninguna victoria. La llegada de Manuel Mosquera no hizo reaccionar a un Córdoba CF que apenas ha dado síntomas de vida como candidato a pelear por el ascenso más allá de un puñado de ratos contados. Y eso no le ha dado para conseguir ningún triunfo al técnico de Oleiros, que firmó un contrato por ocho partidos del que ya ha consumido cinco citas. Le quedan tres para, al menos, poder apuntar un partido ganado en su expediente profesional. El último que se marchó sin poder hacerlo fue Juan Merino, que estuvo siete encuentros dirigiendo a los blanquiverdes en Segunda División.

"Es inexplicable lo que ocurre, no tengo palabras para explicar la situación, todo lo que rodea... Nos hemos caído con todo el equipo, no hemos tenido alma", dijo el preparador blanquiverde en La Línea después de una actuación que tildó de "lamentable" por parte de los suyos, que certificaron matemáticamente su permanencia. Menos mal. El granero de puntos amasados en la primera vuelta, durante la etapa de Germán Crespo, ha servido para que el estropicio no haya sido mayor.

El retorno de Pablo Alfaro, otro ex envalentonado

Pablo Alfaro fue el tercer entrenador de la "era Infinity" en el Córdoba CF. Llegó supliendo a Juan Sabas, que antes había sustituido a Raúl Agné. Después de él llegó Germán Crespo, que permaneció durante temporada y tres cuartos... hasta que llegó Mosquera. El banquillo de El Arcángel sigue siendo una plaza inestable, más allá de quienes lleven el timón. La llegada del maño supone el primer "reencuentro" con un ex del banquillo en esta etapa de la entidad. Y no llega en un momento cualquiera.

Después de describir una trayectoria de récord a su llegada, enlazando victorias por la mínima sin encajar goles y eliminando de la Copa del Rey al Albacete (Segunda) y Getafe (Primera), el aragonés vio cómo el equipo se le iba de las manos en enero para terminar desplomándose a poco de llegar al final. No había entrenado hasta que el San Fernando le llamó en el mercado de invierno para que le ayudada a escapar del descenso. Debutó ante el Córdoba y perdió por 1-3. Ahora vuelve a El Arcángel con los isleños fuera de la zona de peligro y a seis puntos solamente de los blanquiverdes, por lo que podrían ponerse a tiro de un partido en un esprint final poderoso.

La Copa del Rey, un objetivo mínimo que se escapa

El Córdoba lleva 24 temporadas consecutivas disputando la Copa del Rey. La 1998-99, la del ascenso a Segunda División en Cartagena, fue la última en la que no estuvo presente. El torneo representa, además de una vitola de prestigio para el club, un aliciente deportivo por el escaparate que represente y económico por la opción de verse emparejado con un equipo de Primera División. El cruce ante el Sevilla FC, por entonces en Champions, en diciembre de 2021 en El Arcángel quedó en la historia blanquiverde: los de Lopetegui se impusieron por 0-1 en la prórroga al equipo de Germán Crespo, tres categorías más abajo.

¿Qué tiene que hacer para disputar la próxima edición? Le quedan tres partidos y aún ganándolos no dependería de sí mismo. Las normas de la Copa fijan que se clasifican para la próxima edición los cinco primeros clasificados de cada grupo de Primera Federación, con la excepción de los equipos filiales: el Real Madrid Castilla (tercero) y el Celta de Vigo B (quinto) no tendrían billete para la Copa, extendiéndose el abanico hasta el séptimo lugar. El Córdoba es noveno con 49 puntos y la última plaza para la Copa la ocupa el Unionistas de Salamanca con 52 puntos, seguido del Mérida con 51. Los de Mosquera juegan ante el San Fernando en casa (domingo, 18.00), en Mérida (sábado 20 de mayo, 19.30) y Badajoz en El Arcángel (sábado, 27 de mayo, 19.30).