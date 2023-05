Los sub-23, el éxito del próximo rival del Córdoba CF

El Córdoba CF juega el próximo domingo un encuentro en El Arcángel que sólo le servirá para intentar competir la próxima temporada en la Copa del Rey y para evitar la peor clasificación en la tercera categoría del fútbol español en 30 años, exceptuando, claro está, el descenso sufrido hace dos años a Segunda RFEF.

Sonó para el Córdoba CF

Enfrente tendrá el conjunto blanquiverde a Pablo Alfaro, que regresa a El Arcángel comandando a un San Fernando al que rescató de las garras del descenso y que puede aspirar a rebasar al Córdoba CF en la tabla clasificatoria, ya que un triunfo de los azulinos el próximo domingo les situaría a sólo tres puntos de los cordobesistas quedando seis por disputar.

Para evitarlo, el Córdoba CF deberá frenar a la gran baza del San Fernando en esta temporada, que no es otra que sus jugadores sub-23. El director deportivo del club de La Isla, David Vizcaíno -que no hace mucho fue serio candidato a trabajar en el Córdoba CF- consiguió incorporar a varios jugadores jóvenes que se han convertido no sólo en la revelación del conjunto gaditano, sino también de la categoría.

Comenzando por las bandas, el San Fernando tiene a dos de los mejores jugadores de la categoría en esa zona. Gabri Martínez es un extremo de tremenda velocidad y desequilibrio en el uno contra uno. Futbolista muy atrevido a pesar de su juventud, llegó a debutar con el Girona en Segunda División (jugó siete partidos) tras despuntar en las categorías inferiores del conjunto catalán.

Tras disputar más de 20 encuentros en el filial del Girona en Tercera División, el San Fernando logró su cesión para esta temporada en la que ha intervenido en nueve goles del equipo azulino (cinco tantos y cuatro asistencias) en los 2.342 minutos que ha jugado (33 encuentros, 30 de ellos como titular).

Aunque en realidad se desempeña como mediapunta, el marroquí Ilyas Chaira destaca por su dinamismo y polivalencia en el tercio final del campo. Cedido por el Girona también, posee una gran velocidad y un último pase capaz de desarbolar las defensas rivales. Prueba de ello son los 14 goles (11 tantos y tres asistencias) en los que ha sido protagonista esta campaña en el San Fernando. En su primera aventura lejos de Girona, hace dos campañas, ascendió con la UD Ibiza a Segunda División. Debutó en Segunda B con apenas 19 años disputando ocho partidos y anotando una diana en la escuadra celeste, por lo que pese a su juventud ya tiene una demostrada experiencia en la categoría. Internacional en las categorías inferiores de Marruecos, Chaira ya fue convocado en una ocasión, como juvenil, en un partido del primer equipo del Girona.

Un lateral con llegada

José Manuel Cabrera López Lanchi es otro de los jóvenes sobre los que se asienta la recuperación del San Fernando. El lateral derecho de Puerto Real está cedido en el club de La Isla por el Villarreal y ha competido en esta temporada más de 2.000 minutos, en los que ha llegado a anotar dos goles, uno de ellos en la recordada remontada del San Fernando en el Iberoamericano al Real Madrid Castilla (3-2).

El tercer sub-23 determinante en este San Fernando es Rubén del Campo, delantero nacido en Suiza, aunque con pasado en el fútbol formativo del Atlético de Madrid, aunque su ficha es propiedad del club gaditano. Con cuatro goles y dos asistencias en 1.225 minutos, el joven atacante azulino ha tenido que competir por un puesto en la delantera con el gran ídolo en La Isla, Jonathan Biabiany que lleva tan sólo dos goles más que Rubén del Campo habiendo disputado casi el doble de minutos que él.

Finalmente, con menos protagonismo, se encuentra el hermano del blanquiverde Antonio Caballero, Raúl, que sólo ha logrado competir 120 minutos, suficientes para anotar un tanto. Tras pasar por las categorías inferiores del Almería y jugar cedido la pasada temporada en el Estepona (Segunda RFEF), el pequeño de los Caballero es otra de las apuestas de futuro de un San Fernando cuyo éxito, al menos en gran parte, reside precisamente en los hombres más jóvenes de su plantilla, unos sub-23 que son los autores de 23 de los 44 tantos anotados por el club de La Isla, más que ningún otro equipo del Grupo 1 de Primera Federación, exceptuando filiales. El Córdoba CF deberá pararlos si pretende llevarse la victoria, el próximo domingo, para no seguir cayendo en la clasificación.