El Córdoba CF se enfrenta en El Arcángel al San Fernando CD Isleño en su partido correspondiente a la jornada trigésimo sexta, antepenúltima de la fase regular del grupo 1 de la Primera Federación. El equipo blanquiverde, con el objetivo del play off ya descartado después de sus últimas derrotas ante el Racing de Ferrol (1-2) -en el partido que se suspendió a los once minutos en su día por la lesión cardíaca de Dragisa Gudelj- y en La Línea de la Concepción ante la Balompédica (1-0), tratará de adecentar su final de temporada y, al menos, pelear por una plaza en la próxima edición de la Copa del Rey que no tiene segura. La juegan los cinco primeros clasificados del grupo -hasta el séptimo, puesto que los filiales del Real Madrid y Celta no intervienen- y los cordobesistas son ahora novenos.

Sin victorias con Mosquera El de La Línea fue el quinto partido desde la destitución de Germán Crespo en el que los cordobesistas no logran la victoria. El estreno se saldó con empate ante el Alcorcón en El Arcángel (1-1) y la primera salida terminó con derrota en el Estadio Cerro del Espino ante el Rayo Majadahonda (1-0). Las dos siguientes citas fueron en casa: ante el Deportivo de La Coruña (1-1) y ante el Racing de Ferrol (1-2), lo que dejó a los blanquiverdes virtualmente fuera de las eliminatorias por el ascenso. Los de Mosquera tampoco vencieron ante la Balompédica y se han visto ya superados en la tabla por el Unionistas de Salamanca y por el Mérida. Resultados y clasificación Todo lo que ocurra en cada jornada del Grupo 1 de Primera RFEF lo puedes seguir en Diario Córdoba , con información de la actualidad del Córdoba CF. Aquí puedes comprobar los resultados de cada partido del Córdoba CF y del resto de rivales con los que compite. Y aquí la clasificación actualizada de cada jornada. El sistema de juego Ascenderán a Segunda División cuatro equipos. Dos de ellos serán los campeones de cada grupo. Los otros dos serán los ganadores de dos eliminatorias que disputarán los equipos clasificados del segundo al quinto puesto de cada grupo. Las posiciones obtenidas durante la fase regular determinarán los emparejamientos. Las eliminatorias serán a doble partido. Descenderán a Segunda RFEF los cinco últimos equipos de cada grupo (del 16º al 20º).