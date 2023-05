El Córdoba CF firma su peor ciclo en 25 años

El Córdoba CF vive momentos bajos, muy bajos. La entidad blanquiverde echó por tierra su proyecto para esta temporada, en la que partía como uno de los favoritos para alcanzar la Segunda División y su objetivo no era otro que el de disputar, al menos, los play off de ascenso a la categoría de plata del fútbol español y alcanzar de nuevo el profesionalismo. No en vano, el lema de la campaña de abonados era «A por el segundo paso», en un claro guiño a la afición de que tras conseguir ascender a Primera Federación se aspiraba desde El Arcángel a sumar un nuevo ascenso, en este caso a Segunda División, un hecho -el de lograr dos ascensos consecutivos- que no se ha conseguido nunca en los 70 años de historia -se cumplirán la próxima temporada- del club cordobesista.

Para los irreductibles, aún quedaba la opción para este Córdoba CF de conseguir el triunfo en La Línea de la Concepción y apurar al máximo las últimas esperanzas de alcanzar la quinta posición de la tabla, última que da derecho a seguir peleando por el ascenso. Pero el partido firmado por el conjunto blanquiverde, infame, dejó incluso a los más incondicionales sin un mínimo argumento para seguir soñando. Las palabras del entrenador blanquiverde tras el encuentro dejaban a las claras que este equipo estaba muerto muchísimo antes de la llegada del gallego al banquillo del Córdoba CF, una llegada que solo era un maquillaje del club ante su afición para intentar transmitir que algo se podía hacer aún. A pesar de las voces que avisaban, ya en febrero, nada se hizo desde la cúpula para intentar revertir la situación. Ya en febrero, el Córdoba CF era el cuarto peor equipo de la categoría en los tres meses anteriores y con 12 puntos sólo superaba al Fuenlabrada (9), Sanse (9) y Pontevedra (8), mientras que conjuntos como el Celta B (26), Deportivo (24) o Alcorcón y Castilla (21). Sin embargo, los dirigentes no movieron un dedo y ya fue el 9 de abril, casi dos meses después de esos datos o cinco desde que el equipo empezó a caerse, cuando se decidieron a actuar con la destitución de Germán Crespo, tras la que restaban sólo ocho jornadas de Liga. La forma en la que llegó Manuel Mosquera es ya de sobra conocida y la derrota en La Línea es el colofón a un 2023 para olvidar. Seis fichajes nada más llegar Entre otros motivos, porque con esa derrota en La Línea, el Córdoba CF está condenado a disputar su quinta temporada consecutiva lejos del fútbol profesional, todas bajo el mando de Infinity en la entidad blanquiverde, que se hizo con las riendas del Córdoba CF el cinco de diciembre del 2019, cuando adquirió la Unidad Productiva del Córdoba CF SAD, con el equipo situado en el sexto puesto del Grupo 4 de Segunda División B tras 15 jornadas disputadas, con 24 puntos, a cuatro de los play off de ascenso. A casi un mes de la apertura de aquel mercado invernal, los nuevos gestores realizaron media docena de fichajes: Iván Robles, Carlos Valverde, Jordi Tur, Thierry Moutinho, Willy Ledesma y Federico Piovaccari, y dieron de alta a Luis Garrido. Pese a seguir como director deportivo Alfonso Serrano, presentaron a principios de enero del 2020 al nuevo organigrama deportivo, encabezado por Miguel Valenzuela y con Juanito como persona fundamental en la configuración del primer equipo para el futuro y con tiempo por delante, se dispusieron a afrontar aquella campaña con el mismo objetivo que tenía el Córdoba CF antes de su llegada: el ascenso. Sin embargo, la Liga se detuvo por el covid-19 y las 13 jornadas que se disputaron sólo aportaron 21 puntos de los 39 en disputa, por lo que la suspensión de la competición pilló al Córdoba CF a dos puntos del cuarto puesto, ocupado por el Yeclano Deportivo y que fue el último con derecho a competir por el ascenso al fútbol profesional. Después, el descenso y el regreso Tras ese primer fiasco llegó el segundo, ya que en la 2020-21 se produjo el descenso de categoría, a Segunda RFEF, tras destituir a Juan Sabas a las primeras de cambio y, sin embargo, mantener a su sucesor, Pablo Alfaro, hasta límites insospechados, algo que se ha repetido, curiosamente, esta temporada. Tras Alfaro llegó Germán Crespo, que no pudo evitar la catástrofe del descenso a la cuarta categoría del fútbol español, terreno que no pisaba el Córdoba CF desde la temporada 1984-85, casi 40 años antes. La única alegría para los seguidores se produjo ahí, en la temporada 2021-22, cuando el Córdoba CF realizó un paseo militar contra equipos muy inferiores en presupuesto, estructura y población, por lo que casi dos meses antes del final de Liga, el conjunto blanquiverde ya había ascendido matemáticamente. Y finalmente, la actual temporada, de la que ya se ha escrito bastante y se escribirá aún más, pero que ha finalizado con otro resultado traumático para los aficionados cordobesistas, ya que el colofón supone que la próxima temporada, la 2024-25, en la que la entidad blanquiverde cumplirá 70 años, le pillará la celebración en la tercera categoría y fuera del fútbol profesional español, de nuevo. Será la quinta temporada consecutiva en la que el Córdoba CF estará fuera de Segunda o Primera División, algo que no ocurre desde la temporada 1998-99, campaña en la que después de 17 años consecutivos en Segunda División B y Tercera División, el conjunto blanquiverde logró regresar al fútbol profesional tras la gesta en Cartagena. Desde entonces, el Córdoba CF se mantuvo seis temporadas consecutivas en Segunda División, hasta que en la 2004-05 cayó de nuevo a Segunda B. No logró regresar de forma inmediata desde la categoría de bronce del fútbol español, en la que estuvo en la 2005-06 y en la 2006-07, regresando al fútbol profesional tras el éxito culminado en El Alcoraz, ante el Huesca. Y desde el 2007 hasta el 2019 jugó durante 11 temporadas en Segunda División y una campaña en Primera División, categoría que no tocaba desde hacía 40 años. Además, en esas 11 temporadas en el fútbol de plata logró jugar hasta tres play off de ascenso a Primera División: 2011-12, 2013-14 y 2015-16. Por lo tanto, el actual ciclo bajo los designios de Infinity es el peor vivido en el Córdoba CF de los últimos 25 años, que a buen seguro intentará revertirse la próxima campaña, en la que el ineludible objetivo para el conjunto blanquiverde es el de regresar a su lugar, el fútbol profesional.