Manuel Mosquera comparecía con cara de circunstancias tras la derrota del Córdoba CF en el Municipal de La Línea ante la Balompédica Linense. El técnico blanquiverde manifestaba nada más llegar a la sala de prensa que "la valoración del partido es que la Balompédica Linense fue mejor en todo, absolutamente en todo, y el partido nuestro fue malo, muy malo en todos los sentidos. Poco se puede decir, tenemos que asumir lo que así fue. Puedo explicar lo del partido como que fue muy malo", insistía un Mosquera, que detallaba que "el gol está mal defendido, un día muy malo. Creo que la Balona se encontró el rival que necesitaba para un día tan importante para ellos. No le quito ni un ápice de mérito" al rival, aseguraba Mosquera, "faltaría más", pero reiteraba que "si me extiendo en palabras no tiene ningún sentido".

"Un partido lamentable"

Continuando con su opinión sobre el encuentro, Mosquera afirmaba que "es inexplicable. Cuando coges un proyecto hay muchos tipos de proyectos, de equipos y cuando coges este se te enciende la luz, te llenas de alegría, llenas el pecho de ilusión, de ambición, crees que vas a hacer cosas increíbles y pasados cinco partidos no has hecho nada", explicó con cara de tristeza. "No por no intentarlo, no por no trabajar muy duro, pero es inexplicable. No encuentro una explicación a lo sucedido", reiteraba el gallego, que entendía que "futbolísticamente, partido por partido, puede ser" que encontrara alguna explicación, pero "futbolísticamente, lo de hoy es un partido lamentable, pero todo lo que rodea no puedo explicarlo. Si pudiera lo haría, pero no tengo palabras".

"Mi experiencia me decía... Hay silencios que tengo que mantener, pero ahora no tengo por qué hacer silencio", declaró Manuel Mosquera, que amplió que, según su experiencia "podían pasar dos cosas. Una, un golpe de efecto, ganar aquí, no por objetivo, pero sí por cambiar las cosas, la victoria. Lo otro, lo que ha sucedido, caernos con todo el equipo, no hemos tenido alma, nos ha abandonado el alma. La Balona ha sido mejor en todo, en aspectos futbolísticos y los que no son futbolísticos", lamentó el entrenador del Córdoba CF.

Además, Manuel Mosquera intentaba no profundizar en detalles, ya que "cualquier palabra que utilice el entrenador del Córdoba CF faltaría el respeto a cualquier cordobesista que pudiera yo excusarme. Hemos sido malos en todo, mejor la Balona".

"Ha terminado la cuesta abajo"

A cada pregunta, Manuel Mosquera iniciaba la respuesta de la misma manera: "Hemos estado mal en todos los sentidos". El técnico blanquiverde opinó que la situación del Córdoba CF "va más allá de lo futbolístico. No es no querer, es no poder. No queríamos un partido bronco, faltaría más, y no quiero quitar mérito al rival, pero seguro que la Balona no esperaba un partido de guante blanco", como así se dio, ya que el conjunto blanquiverde apenas cometió faltas. "Ha terminado el Córdoba CF hoy la cuesta abajo", sentenció un Mosquera que recordó que "quedan tres partidos, el orgullo, el escudo, la cabeza alta y el aceptar esto, aceptar la derrota y no la futbolística. Acepto la derrota como entrenador del Córdoba CF y lo asumo perfectamente", continuó Mosquera, que valoró que merece "esta responsabilidad como entrenador del Córdoba CF. Llegas con toda la ilusión y con ganas y cinco partidos después ha salido todo mal", admitió.

"Presentar la dimisión, no"

Se le planteó al gallego la posibilidad de abandonar. "Presentar la dimisión no, pero para nada, no tiene nada que ver con eso. No me siento frustrado para nada, porque cuando uno trabaja con sus hombres todos los días, revertir la situación cuando un club se ha puesto de tu parte y tú has querido hacerlo, pues no. La dimisión es cuando uno no quiere avanzar o no quiere asumir, pues pide la dimisión, porque es un pasota", opinó el técnico gallego. "Esto es todo lo contrario, lo que asumo como entrenador. Haber hecho todo lo posible y no haber podido. Por eso hay que dar la cara y querer darle una victoria a la afición en estas tres semanas", deseó.

Finalmente, Manuel Mosquera no encontró explicación a la caída de este Córdoba CF. "Las circunstancias dan que entre todo lo que se hizo y lo que después no se hizo pues da esto. La consecuencia es un equilibrio de las cosas. Si has estado arriba lo merecías y si estamos abajo nos lo merecemos. Cuando el Córdoba CF ha estado en play off se lo merecía y ahora, donde estamos, nos lo merecemos. Es sencillo y es la realidad pura y dura", finalizó el técnico blanquiverde.