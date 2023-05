El Córdoba CF mide sus fuerzas en La Línea con una cuenta pendiente

Otra jornada más y desafío repetido para el Córdoba CF: ganar. No le queda otro remedio. Por múltiples razones, que van desde el orgullo o la profesionalidad hasta las mínimas opciones matemáticas que aún conservan de engancharse a la última plaza del play off en la Primera Federación. Ahí están, existen y se pueden agarrar aún de una sola manera. El equipo tendría que hacer lo que no ha hecho en los últimos cuatro meses: ganar dos veces seguidas, aunque le harían falta más. Pero vayamos por partes.

Tendencias y decadencias El próximo desafío está en el Municipal de La Línea, donde aguarda un histórico andaluz, la Balona, en situación terminal porque se le escapa el tren de la permanencia. Han ganado una sola vez en las últimas catorce jornadas, aunque al Córdoba no le va mucho mejor en la estadística, ya que solo en una ocasión de las dieciséis más recientes salió del estadio con la sonrisa completa. Dos equipos deprimidos, con dudas y urgencias, cruzan sus caminos en un partido marcado por la necesidad. Habrá que ver cuál pesa más. Si la de los linenses por no hundirse definitivamente o la de los cordobesistas por sostener sus minúsculas posibilidades de pelear por subir. A Manuel Mosquera le tocará de nuevo reformar un once en el que no para de haber entradas y salidas. Tiene un agujero importante en el lateral derecho, donde no puede contar con José Ruiz -sancionado por su tarjeta ante el Racing de Ferrol, con la que cumple ciclo- ni con Carlos Puga, que padece una lesión. El técnico de Oleiros ha tirado del filial -que, por cierto, tiene cita clave por el ascenso a la Segunda RFEF este mismo domingo en El Arcángel- para reclutar a Rafa Castillo y Geovanni Barba. Si alguno de ellos se estrena en La Línea se comprobará en el último momento. «Lo tengo muy claro», expresó, sin desvelar el plan, el técnico en su última comparecencia ante la prensa. Manuel Mosquera y la visita al Linense: "El Córdoba CF va a ir a ganar allí porque nos jugamos la vida" En su quinto partido del periodo de ocho por el que fue contratado, Mosquera buscará poner su primera anotación en el casillero de victorias en su expediente como profesional de la casa blanquiverde. Con dos empates -ante Alcorcón y Depor, en casa- y dos derrotas -ante el Racing de Ferrol en El Arcángel y Majadahonda-, el balance ha sido descorazonador y ha dejado al preparador «con muchísima rabia», como desveló él mismo en las vísperas de un partido que volverá a ser un test de actitud para un grupo bajo sospecha por su impresionante desplome en la peor segunda vuelta que jamás haya realizado en una tercera categoría nacional en toda su historia. Tal y como fue La Línea ha sido un escenario de éxito para el Córdoba CF en sus últimas comparecencias. Allí ganó en Segunda B (0-1), en el primer partido como visitante de la etapa de Germán Crespo (0-5) y en la Copa RFEF (1-3), que finalmente acabó conquistando el equipo, también con el granadino al frente. Ahora las circunstancias han variado. Sumando los puntos que han hecho ambos apenas llegaría para salvarse en la Primera RFEF. El aroma de la frustración envuelve un choque en el que tanto la Balona como el Córdoba tienen opciones matemáticas de alcanzar el objetivo, aunque los niveles de confianza tanto dentro como en su entorno apenas les conceden opción. En el partido de la primera vuelta, con el cordobés Rafael Escobar al frente del cuadro balono, el resultado fue de 0-1 en El Arcángel. Volverá a estar disponible Simo y Canario no viaja. Salgan quienes salgan y jueguen como jueguen, no hay más salida que sumar tres puntos. Por decencia, más que otra cosa. Alineaciones probables Balompédica Linense: Varo, Loren, Jesús Muñoz, Borja, Connor, Masllorens, Delmonte, Koroma, Fekir, Joel Del Pino y Joao Pedro. Córdoba CF: Carlos Marín, José Alonso, Alberto Jiménez, Jorge Moreno, Calderón, Diarra, Caballero, Simo, Carracedo, Kike Márquez y Willy Ledesma. Árbitro: Orellana Cid (Comité Andaluz). Campo y hora: Municipal Ciudad de La Línea (domingo, 18.00, InSport TV).