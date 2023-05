El Córdoba CF, a vueltas con la defensa y en busca de un respiro ante el Linense

Que la situación rebasa lo dramático parece una obviedad, aunque la rueda de la Primera RFEF no aminora el paso. Apenas dos días después de alcanzar un momento crítico en su particular “mala dinámica” esta temporada, con la derrota frente al Racing de Ferrol en el duelo aplazado en El Arcángel (1-2), el Córdoba CF ya descuenta las horas para una nueva final en liza, una en la que el escaso margen que todavía brindan las matemáticas de cara al play off vuelve a examen en un enfrentamiento de necesitados ante la Real Balompédica Linense en el Municipal de La Línea (domingo, 18.00 horas, InSports TV). Cita con el cartel de imprescindible en este último tramo de temporada -cuatro jornadas restantes-, en la que la premisa parte cristalina para seguir en la lucha: solo vale ganar. Aunque habrá que hacerlo, al menos, junto a un importante rompecabezas en cada línea.

El lateral derecho, un agujero Para un Córdoba CF acostumbrado a armar y rearmar sus planteamientos en función de las ausencias en el lateral izquierdo, lo de esta jornada será terreno conocido, aunque desde un costado inédito: el derecho. Ante la ausencia de Carlos Puga, que sigue arrastrando una pubalgia, unido al encuentro de sanción por ciclo de amonestaciones de José Ruiz -que vio la quinta amarilla ante el Ferrol-, el escenario resultante deja al carril derecho en cuadro, sin sus dos opciones naturales disponibles y obligado a diseñar un plan alternativo para completar la defensa que buscará el primer triunfo en nueve jornadas en el Municipal de La Línea. “Son jugadores que pueden alinearse. Intento ver, en la plantilla, jugadores con más bagaje, poner la defensa más fuerte. Rafael Castillo y Giovanni Barba vienen con nosotros, porque pueden ser de la partida. Tengo perfectamente definido quién va a serlo. Lo tengo clarísimo”, señaló el propio Manuel Mosquera durante la previa el enfrentamiento ante el cuadro balono de este fin de semana, para el que confirma la entrada de ambos futbolistas del filial a la convocatoria, aunque también, de la misma forma, su predilección por un perfil "con más peso" en los planes de la primera plantilla para tapar el agujero en banda. Así, con Castillo como as bajo la manga y Giovanni para paliar una posible permuta en el eje de la zaga, todo apunta a que el lateral de la cita pasará a ser propiedad de José Alonso, una demarcación conocida por el onubense -durante su etapa en las filas del Real Valladolid B, principalmente- y propicia tras haberse situado como uno de los hombres de confianza de Mosquera en estos primeros cuatro envites con el gallego en el banquillo, en los que ha sumado hasta tres titularidades. Su reconversión, eso sí, implicaría reestructurar también la línea central de la defensa, en la que Alberto Jiménez se mantendrá fijo y, al igual que ante el Ferrol, Jorge Moreno actuará de inicio, con Ekaitz Jiménez de vuelta igualmente al lateral izquierdo. El mediocampo, la incógnita Tras una auténtica revolución en el planteamiento ante el conjunto ferrolano, frente al que el técnico de Oleiros apostó por armar una medular con tres centrocampistas -Diarra, José Caballero y Javi Flores-, huyendo, por primera vez, de su clásico esquema de doble pivote y doble punta de lanza, lo que espera para el encuentro en tierras gaditanas también se presume como una continuación de la idea en el mediocampo, en el que salvando la entrada de Shashoua en un hipotético intercambio de cromos, la línea de tres de la sala de máquinas blanquiverde se mantendría intacta frente al conjunto de La Línea. Ciertamente, la entrada de un mediapunta en sus esquemas parece una idea desechada por Mosquera durante este último tramo del curso liguero, en el que la introducción del tercer mediocampista de perfil ofensivo pasa por adelantar ligeramente el área de acción de Javi Flores, delegando las tareas de enganche y último pase, aunque con una labor también más aplicada en defensa. Miguel De las Cuevas, en la misma línea, ocupa un perfil creativo, aseado y revulsivo, aunque igualmente acotando área de influencia, como relevo natural al de Fátima, dejando a Kike Márquez, de la misma forma, desplazado a su nuevo rol en banda. Javi Flores: "No hemos dado el nivel que deberíamos desde enero" El terreno de los extremos, precisamente, pasará a estar observado con lupa también en la cita del próximo domingo, en la que la figura de Márquez -pitado e incluso increpado el pasado miércoles-, podría dejar paso a un Simo Bouzaidi de vuelta a la titularidad en el perfil izquierdo, una vez cumplido su encuentro de sanción. En el derecho, dada la ausencia por lesión de Canario -que difícilmente volverá a vestir la camiseta blanquiverde-, también la de Puga, partirá nuevamente Christian Carracedo, con la variante de un recuperado Marco Camus en el banquillo. La delantera busca referencias Otra de las parcelas señaladas en esta manida racha negativa, sin duda, pasa por el terreno de la delantera, en el que la evidente falta de gol ofrece la principal causa y síntoma de la debacle en esta segunda vuelta, además de durante los últimos coletazos de la primera. Un contexto, así, en el que tan solo Willy Ledesma, pichichi blanquiverde con 11 dianas, se mantiene como intocable dentro de la propuesta ofensiva del equipo, tanto haciendo ahora las veces de único ariete, como compartiendo punta con Antonio Casas o Villar, piezas alternables. Al igual que durante el choque frente al Racing de Ferrol, con una potencial continuación del planteamiento también ante los de Víctor Basadre, de esta forma, el de Torremejía parte con un puesto asegurado en busca del gol. Sujetos al esquema y a los planes de Mosquera, por otra parte, arrancarán un Antonio Casas también en el foco y un Juan Villar hasta ahora sin protagonismo, en busca de un sitio frente al Linense para revertir su mal momento personal, también inquietante -o preocupante- en ambos casos. Para el rambleño, otro de los señalados durante las últimas jornadas, lo de este segundo desdoble del campeonato está deparando una auténtica odisea de cara a puerta, tarea dominada con maestría durante el primer tramo de competición, pero ahora totalmente enquistada, con el saldo de un único gol en su cuenta desde el pasado mes de noviembre. Aún con todo, inicialmente parte por delante del onubense en vistas a un hipotético retorno al juego de dos delanteros, otra oportunidad idónea para cerrar su sequía particular esta temporada. Juanito pide "disculpas" por un 2023 en el que "no estamos siendo capaces de ganar" En lo referente a Juan Villar, el papel que cumple parece haberse ajustado más al perfil de revulsivo, habiendo actuado tan solo de inicio durante dos encuentros desde su llegada, todos con Germán Crespo y ninguno con Mosquera. Con el coruñés en la dirección del Córdoba CF, ciertamente, el futbolista cedido por el Huesca tan solo ha disputado 18 minutos sobre el verde -con molestias intermitentes, eso sí, en las últimas semanas-, dejando entrever que su papel quedará una vez más relegado a aportar desde el banquillo en la crucial cita a La Balona, en la que mantener con vida las matemáticas será el premio.