Al Córdoba CF se le torcieron los planes en su temporada en la Primera Federación y los aficionados mostraron su decepción tras la última derrota ante el Racing de Ferrol con el clásico ritual de las crisis. Hubo desbandada en las gradas antes de tiempo, cánticos hirientes en el campo y grupos de hinchas que mostraron su malestar en los aledaños de El Arcángel y en la salida de las cocheras del estadio. "Yo soy un aficionado más y a ninguno nos gusta ver a nuestro equipo llevar una racha tan negativa, pero creo que también debemos valorar las cosas en su justa medida y no llegar a situaciones que rozan la violencia", ha valorado el alcalde, José María Bellido, en una comparecencia ante los periodistas en el Ayuntamiento.

"La gente no puede salir escoltada"

El primer edil, un habitual en el palco de El Arcángel y en multitud de viajes del equipo, asegura que "entiende" que "haya pasión", pero "hay que contar hasta diez, cien o mil si hace falta" antes de llegar a situaciones como las que se produjeron en la noche del pasado miércoles después del partido de los blanquiverdes.

"Unas veces se gana y otras se pierde, pero lo importante es sentir tus colores, defenderlos con orgullo y disfrutar cuando se gana. Si se pierde, no me parece sensato que se produzcan situaciones en las que la gente tiene que salir escoltada por la policía local o nacional, con miedo...", ha expresado, subrayando que "no es bueno para el equipo porque no mejora la situación sino que la empeora".

Bellido insta a mirar los acontecimientos "con un poquito más de frialdad". "Llevo gran parte de mi vida en la ciudad y he visto al Córdoba pasar por situaciones buenas, malas, ascensos a Primera, bajar la última categoría que queríamos ver... Y todo pasa, lo bueno y lo malo", ha reflexionado Bellido, que ve cómo única fórmula el "seguir remando juntos" porque "pasan directivas, entrenadores, jugadores... y esas rachas buenas y malas siempre van a estar". "A la afición, entendiéndola, le pido que no llegue a comportamientos casi violentos que a nadie nos gustan", zanjó.

¿Y el estadio?

En vísperas de elecciones, el asunto de la cesión de El Arcángel sigue siendo un tema recurrente. La cuestión, enquistada desde hace décadas, tiene ahora como vía de salida una actuación que se pactó en diciembre del año pasado y que sigue a la espera de que se resuelva un pliego que contemple todos los usos del estadio, y no solo los deportivos, para el adjudicatario.

"El tema del pliego está en la misma situación", indicó Bellido a propósito del tema. "El Córdoba, según me han comunicado ellos, está terminando su propuesta de actuación urbanística. Sus arquitectos han estado en contacto con la Gerencia de Urbanismo y los servicios jurídicos y espero que nos presenten muy pronto ya esa propuesta", resaltó el alcalde, quien admitió que a día de hoy "las relaciones son excelentes" con los rectores del club. "Estamos en pleno contacto y yo mismo les pregunto cómo lo llevan, por lo que sé que lo están ultimando", aclaró.