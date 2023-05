Juanito pide "disculpas" por un 2023 en el que "no estamos siendo capaces de ganar"

El Córdoba CF dijo adiós, prácticamente, a sus opciones de clasificarse para el play off de ascenso a Segunda División, objetivo mínimo marcado por el club el pasado verano después de caer derrotado en El Arcángel ante el Racing de Ferrol (1-2) con un gol de Carlos Vicente a cuatro minutos del final del encuentro.

Protestas y tensión

La derrota, y la forma de producirse, provocó que ya durante el partido los aficionados del Córdoba CF se acordasen del destituido Germán Crespo y que cargaran contra los jugadores y contra el director deportivo blanquiverde, Juan Gutiérrez Juanito.

Los cánticos se reprodujeron fuera del estadio, tanto en la puerta del palco VIP como en el acceso a las cocheras, en donde los seguidores blanquiverdes se volvieron a acordar de jugadores y de Juanito, así como de los dirigentes cordobesistas.

Primero en reaccionar

Precisamente, Juanito fue el primero de los dirigentes del Córdoba CF en reaccionar, en este caso en las redes sociales y mandó de madrugada un mensaje en el que admitía que "sólo me queda pedir disculpas por estos meses donde no estamos siendo capaces de ganar", ya que el Córdoba CF ha sumado 13 puntos en los 17 encuentros que ha jugado en el 2023. Asimismo, el gaditano reconoció "no tener nada que reprochar a los profesionales, que lo intentan siempre, y hoy fueron por la victoria con un resultado cruel", saliendo así al paso de los comentarios entre un sector de la afición, que señalan que los futbolistas no aplican la misma intensidad en este año que en el 2022, cuando además de lograr el ascenso a Primera Federación, mantuvieron líder al equipo en Primera Federación. Además, Juanito tiene junto a él a Raúl Cámara, secretario técnico y "enlace con el vestuario", tal y como se le señaló cuando pasó desde la caseta a los despachos de la entidad blanquiverde. En todo caso, Juanito aseguró "entender las críticas" y también "las acepto, asumiendo mi responsabilidad".

Sólo me queda pedir disculpas por estos meses donde no estamos siendo capaces de ganar, no tengo nada que reprochar a los profesionales, que lo intentan siempre, y hoy fueron por la victoria con un resultado cruel.

Entiendo las críticas y las acepto asumiendo mi responsabilidad — Juanito (@JuanitoGut4) 3 de mayo de 2023

Juanito confeccionó la plantilla del ascenso a Primera Federación y también la actual, que modificó inicialmente con sólo nueve incorporaciones el pasado verano y que llegó líder del Grupo 1 de Primera Federación al final del 2022, empatado a puntos con el Alcorcón y con ocho puntos de ventaja sobre el sexto clasificado. Sin embargo, entre ese mes de diciembre y el de enero, el conjunto blanquiverde hizo ocho puntos en ocho encuentros. El club de El Arcángel no movió ficha y mantuvo durante meses a Germán Crespo -renovado en octubre hasta 2025 con opción de llegar hasta el 2026- en el banquillo hasta abril. Para sustituirlo y tras alguna negativa de algún técnico como Pedro Munitis, llegó Manuel Mosquera, que aceptó firmar por los últimos ocho encuentros de Liga que restaban sin ningún tipo de cláusula de renovación por objetivos.