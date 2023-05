El Córdoba CF cae en El Arcángel y afronta un duro mes de mayo

El Córdoba CF dijo adiós a las escasísimas opciones que tenía para poder pelear los play off de ascenso a Segunda División tras caer ante el Racing Club de Ferrol con un gol de Carlos Vicente a cinco minutos del final que desequilibraba el marcador que había quedado el pasado 25 de marzo (1-1) tras los goles de Fran Manzanara y de Willy Ledesma. Una derrota que a falta de 12 puntos por disputar deja al Córdoba CF a seis puntos de la quinta plaza, a cinco puntos del sexto lugar, ocupado por el Celta B, e incluso a dos puntos del séptimo, un Unionistas de Salamanca que, por ahora, se lleva la última plaza para poder disputar la Copa del Rey la próxima campaña.

Todo sigue igual

Cambiar todo para que todo siga igual. Esa pareció la premisa de Manuel Mosquera con este Córdoba CF que saltó al terreno con algunos detalles que merecían atención. El gallego cambió media defensa, regresando a Jorge Moreno al eje y a Calderón a la siniestra. Mantuvo a Kike Márquez en banda izquierda, a Carracedo en la derecha y a Caballero en la medular, pero volvió al sistema de un solo punta, con Diarra como acompañante del de Martos y con Javi Flores recordando viejos tiempos, jugando entre líneas, por detrás de Willy Ledesma. Lo del capitán en su zona natural de siempre era algo que ya se comentó aquí allá por octubre, si la memoria no falla, pero entonces era imposible porque dos hombres como De las Cuevas y Kike Márquez impedían el paso al de Fátima para Germán Crespo.

En cualquier caso, la modificación sólo sirvió para volver al sistema de toda la temporada y para «lavarle la cara al perro», como se suele decir. Tuvo más balón el Córdoba CF, es cierto, pero con la misma incapacidad en los últimos 25 metros que ha mostrado en todo el 2023. Además, este Córdoba CF de Mosquera se ha convertido en un equipo «faltón». Reitera infracciones una y otra vez por la incapacidad para llegar a la presión a tiempo o también por la imposibilidad de contener al adversario. Además, este equipo parece guardar las apariencias si se juega a una determinada velocidad, algo más pausada. Pero en cuanto hay que pisar el acelerador, en esos últimos 25 metros principalmente, aparecen todas las imperfecciones, todos los defectos, todas las taras.

No fue el Racing de Ferrol el equipo desbordante y veloz de los últimos metros que ha mostrado a lo largo de gran parte de la Liga. Cristóbal dejó en el banco a Heber Pena y descargaba mucho en banda derecha, en donde Carlos Vicente estuvo más amenazador que efectivo. De hecho, las dos grandes ocasiones para los visitantes partieron de errores de salida de balón de los blanquiverdes. La primera, en el minuto 17, en la que Manu Justo lanzó un balón flojo y cruzado. Y la segunda, en el minuto 41, en la que Álex López tampoco supo aprovechar el fallo cordobesista con otro disparo lejano que atajó Carlos Marín sin problemas. Un centro de Jardí (minuto 32) y un acercamiento de Carlos Vicnete fue todo el peligro de conjunto gallego sobre Carlos Marín.

Mal en los metros decisivos

Tampoco el Córdoba, como decimos, brilló en los últimos 25 metros, ya que anduvo aún peor que su rival. Un centro tenso de Carracedo (minuto 19) y un cabezazo flojo de Caballero (minuto 38) tras un saque de esquina botado por Kike Márquez fue todo el bagaje ofensivo de los blanquiverdes.

En cualquier caso, un primer tiempo equivalente a partido amistoso de pretemporada y en el que sorprendían ambos adversarios. Unos, porque estaban ante la última oportunidad de vender algo a su afición en mayo. Otros, porque una victoria les dejaba a tiro de un punto del ascenso directo. Sin conocer esos datos, cualquiera podía pensar que el duelo era entre dos equipos de mitad de la tabla con la Liga ya lista de papeles para ambos. Pero no.

Algo más y caída en la segunda parte

Se animó algo, no demasiado, la segunda parte. Incluso el Córdoba CF tuvo un par de ocasiones dignas de llamarse así, a cargo de Kike Márquez (minuto 54) y de Juan Villar (minuto 77), pero lo cierto es que por más que se intentara disimular, este equipo hace ya muchos meses que dejó de ser aquel que inició la Liga. Hubo claros avisos en diciembre y enero, cuando sumó ocho puntos tan sólo en ocho jornadas, pero siempre se lanzó un mensaje agradador (entonces se decía tranquilizador) de que aún se estaba en puestos nobles de la tabla.

Ahora, con nadie queriendo asumir responsabilidades, la grada se fija en los únicos que comparecen semana tras semana: los jugadores. Nunca hubo un equipo con tanto poder en el Córdoba CF, parece ser, que decide fichajes, mercados de enero, entrenadores y hasta lo que han de decir (en este caso, lo que deben callar) los dirigentes. Por lo tanto, el que paga el abono o la entrada se fija en los únicos que ve semanalmente desde hace meses, con un Kike Márquez que pagó el pato y que esa misma grada erigió en presidente o director deportivo (o ambos cargos) del Córdoba CF y señaló como máximo responsable, a tenor de los gritos, de lo ocurrido, mientras en el palco se silbaba mirando al cielo.

La segunda parte no engañó a nadie, porque este Córdoba CF continúa siendo un equipo pintón en los 70 metros que hay entre las dos áreas, pero cuando llega a la rival o cuando el adversario le merodea la propia… Ay.

Cambio de esquema... para nada

Mosquera realizó cambios que llegaron a afectar el esquema, pero no hubo nada que hacer. Hay jugadores -lo tiene muy claro la grada- que ya no están para esto. Es una verdad que se conoce de hace tiempo, pero nadie le pondrá el cascabel a ese gato. Al igual que hay que distinguir entre «gallos» de vestuario y líderes. Este Córdoba CF no tiene líderes, por más que se empeñen algunos incondicionales de algún apellido. Será una de las labores primordiales para la próxima temporada. En lugar de pintar en el acceso de vestuarios «sólo para valientes» o mensajes hablando de gloria en El Arcángel, bien harían los dirigentes en escribir una que les vendrá muy bien: «Quien es líder en el campo tiene derecho a serlo en el vestuario».

El gol de Carlos Vicente, a cinco minutos del final, tan sólo certificaba el horroroso 2023 de este Córdoba CF al que han abandonado algunos en los momentos malos, en los que nadie aparecía para intentar explicar o, como mínimo, intentar calmar. Cuando este Córdoba CF era líder faltaban páginas en los periódicos y minutos en las radios para meter todas las comparecencias y declaraciones semanales. Ahora se ha dejado al equipo como única expresión pública del club y sí, algún jugador se ha escondido en los momentos más oscuros. Pero… ¿sólo esos pocos y jóvenes jugadores son los que se han escondido en las últimas semanas en este Córdoba CF? Y la responsabilidad, para exigirla, hay que mostrarla desde muy arriba. Si no se hace así…

Por lo tanto, ojalá que este Córdoba CF aprenda por fin a asumir lo que le toca desde la cúpula hasta la parte más baja del club. Ha pasado el tiempo suficiente y lo que antes se otorgaba a la lógica inexperiencia, ahora es imposible hacerlo.

Las cuatro semanas que restan serán, mientras tanto, la peor pesadilla para un seguidor de Córdoba CF desde hace ya lustros. Un último mes sin nada a lo que aspirar y con todas las dudas del mundo, si se atiene a lo ocurrido en la entidad blanquiverde en algún verano reciente. Vaya mes de mayo le espera a este Córdoba CF.