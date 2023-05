Mosquera: «No tenemos más tiempo, tenemos que ganar sí o sí»

Manuel Mosquera reconocía en la previa del encuentro ante el Racing de Ferrol que «efectivamente» se trata de un duelo vital para el Córdoba CF. «Siempre tenemos que decir que es el partido fundamental que nos abre posibilidades con una victoria de lograr lo que queremos, que es lograr el play off y atacarlo en las últimas jornadas», apeló el gallego, intentando transmitir que es más una oportunidad que una causa de estrés. «Dije también que el partido del Dépor era fundamental por esa misma razón. Es verdad que con los resultados se abre una rendija por la que tú tienes que meter la cabeza, los brazos y el cuerpo con una victoria», explicó el técnico blanquiverde, que aseguró que «estaremos ajustados a la realidad. Otra vez no es una final, pero está claro que es un partido que no juega nadie más y con una victoria te pones a tres puntos del play off. Esa es la realidad. Y si mañana no consigues la victoria tú ya partes las últimas cuatro jornadas a la puntuación, salvo que sea empate o derrota a una puntuación prácticamente insalvable». Mosquera observó que había descrito una final a cara o cruz, por lo que seguidamente matizó sus palabras: «Digo prácticamente porque podría pasar que los resultados dijeran lo contrario. No quiero hacer ningún juego con esto pero no jugando ningún rival, ganando te pones a tres puntos», insistió.

"No me dice nada ese dato"

También habló Manuel Mosquera sobre el dato que señala que este miércoles se enfrentan el mejor equipo del 2023, el Racing de Ferrol, y el peor, el Córdoba CF. «No me dice nada ese dato», aseveró el gallego. «Yo parto de cero. Estamos mejorando, vemos más fuerte al equipo cada día, no consiguiendo la victoria», admitió, por lo que «los refuerzos nos llegan desde dentro nada más y yo lo entiendo». Eso sí, Mosquera admitió que «el Racing no hace falta decir que es el mejor equipo del 2023 para asegurar que es un gran equipo. Y cuando está ahí, peleando por el primer puesto ya casi sobran palabras y adjetivos».

«Es un equipo que conozco muy bien», aseveró el gallego, que ve un Racing de Ferrol «siempre sólido, siempre fiable, está muy bien trabajado por Cristóbal -Parralo- y tuvo en la primera vuelta unas lesiones de gravedad que les hizo tambalear dos o tres meses, les quitó un poco lo que es el play off, pero luego lo han recuperado». De hecho, el preparador cordobesista recordó que el conjunto departamental «ahora no sólo pelea por el play off, que lo tiene prácticamente conseguido, sino que pelea por la primera plaza». Ese fue el análisis que hizo Mosquera sobre el mejor equipo del 2023. Sobre el peor « ni mencionarlo. Ni somos el mejor ni somos el peor. Me da igual ese dato. El dato frío está ahí. Yo lo que veo es que somos un buen equipo para ganarle al Racing de Ferrol, como lo éramos para ganar al Deportivo, al Alcorcón o al Rayo Majadahonda. Somos un equipo muy fuerte, pero para reforzar esto tenemos que ganar», admitió.

Seguidamente, el entrenador del Córdoba CF volvió al discurso de centrarse tan sólo en sus jugadores. «No me preocupan los equipos. Los valoro, les doy lo que se merecen en cuanto a adjetivos por lo que están haciendo, pero no me preocupan. Lo más importante para mí es el Córdoba CF, mis jugadores, que mis jugadores vayan por delante en lo que es el partido», defendió el gallego, que indicó que sus jugadores llegarán al duelo «sabiendo y analizando lo que tiene el Racing, las fortalezas y lo bueno del Racing. Eso lo vamos a tener muy claro. Lo tenemos claro porque lo conozco bien, pero lo importante es el Córdoba CF», insistió. «Cada vez que el Córdoba CF está fuerte con sus armas es un equipo ganador. Y eso es lo que tengo que hacer, conseguirlo en el resultado, que eso no lo hemos hecho todavía», reiteró el técnico blanquiverde.

"La plantilla va a estar perfecta"

También defendió Mosquera la evolución que, a su juicio, tiene el Córdoba CF desde su llegada, con dos puntos sobre nueve en disputa. «Con lo que hemos visto en los tres partidos pudimos ser ganadores. Pero en el fútbol a veces no se cumplen los procesos y ante el Dépor fue mejor que los dos anteriores. Y era el Dépor», remarcó el gallego, que explicó que «los procesos se acortan a veces por un detalle en un partido que logras la victoria en el momento que lo necesitas sin haberlo merecido. Estamos dándole a los procesos la lógica que tiene el fútbol. Aunque estemos tres semanas sigo evaluando al equipo. No puedo parar de evaluarlo, de buscar el mejor once en el mejor día. Cumplimos procesos lógicos en el fútbol», detalló, para seguidamente preguntarse «¿cuál es el problema? Que no tenemos más tiempo. Tenemos que ganar sí o sí».

Finalmente, tras descartar a Canario y prácticamente a Carlos Puga, Mosquera explicó que físicamente no afectará en nada el esfuerzo del domingo. «Yo creo que la plantilla va a estar perfecta. No va a haber excusa por el cansancio. Otra cosa es los jugadores que yo elija para mañana -por el miércoles-, pero no va a ser porque unos estén más cansados que otros. Unos van a empezar y otros terminar -el partido-. Todos van a ganar con el Córdoba CF», zanjó.