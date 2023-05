Córdoba CF - Racing Ferrol: el partido en cinco claves

No va más. Lo que sea capaz de hacer este Córdoba CF ha de hacerlo este miércoles, ante el Racing de Ferrol. Una derrota, incluso un empate, ante el equipo gallego dejaría a las claras que con 12 puntos por delante y la distancia al play off, así como los adversarios que tendría por delante, dejaría al conjunto blanquiverde desahuciado de cualquier opción de sueño y estaría obligado a repetir curso en la 2023-24 en Primera Federación. Así, el «segundo paso» que veladamente aducía al inicio de temporada a un segundo ascenso consecutivo -algo nunca logrado en la historia del Córdoba CF- tendría que olvidarse y confiar en que la próxima campaña se hagan mejor las cosas. Por el contrario, una victoria ante un Racing de Ferrol que llega lanzado a El Arcángel dejaría la quinta plaza a sólo tres puntos que, en realidad, serían cuatro, pero con 12 a pelear no se podría descartar que los blanquiverdes llegaran de forma casi milagrosa a ese último lugar que da derecho a pelear el ascenso.

El mejor y el peor del 2023 «Sólo es un dato», dijo Mosquera en la previa, pero la realidad es que este miércoles se ven en El Arcángel el mejor equipo del 2023, el Racing de Ferrol, y el peor del año, el Córdoba CF. Los ferrolanos sólo han perdido un partido de los diez últimos y van lanzados a por el ascenso directo. Los blanquiverdes, por su parte, sólo han ganado un encuentro en la segunda vuelta, aquel de febrero a la Cultural Leonesa (2-0) en cuya previa, Javier González Calvo aseguraba que el puesto de Germán Crespo no corría peligro. Tanto ha cambiado la historia en el Córdoba CF que el partido de este miércoles lo inició el técnico granadino en el banquillo cordobesista y lo terminará Manuel Mosquera. Juego por bandas El Córdoba CF inició la temporada con un llamativo juego por bandas que sólo era equiparable al del Racing de Ferrol, precisamente. Los Carracedo, Simo, Adrián Fuentes pasaron a la historia. El último, hoy en el Castellón, se marchó en el mercado invernal. Carracedo ha ido descendiendo en su rendimiento y Simo se vio afectado por aquel asunto extradeportivo del primer tercio de Liga. Por su parte, en el Racing de Ferrol, tanto Héber Pena como Carlos Vicente tendrán que ser frenados como sea por los laterales blanquiverdes, ya que no han bajado su rendimiento. Al contrario, lo han aumentado. El mejor equipo del 2023 visita al peor equipo del año El regreso de Diarra La buena noticia para Manuel Mosquera es el regreso de Youssouf Diarra, que le aporta una consistencia física en la medular del Córdoba CF a la que no pueden llegar Javi Flores o Armando Shashoua. Vendrá bien la aportación del africano ante un rival potente en esa zona, con hombres como Jesús Bernal o Fran Manzanara, que además de buen juego de combinación e ideas, también aportan llegada al área rival, sobre todo a balón parado, un aspecto a vigilar especialmente por los blanquiverdes. Atención a lo emocional A buen seguro estará Dragisa Gudelj en el palco y los compañeros querrán brindarle un triunfo que, además, sería emotivo. La respuesta de El Arcángel será una incógnita absoluta, dada la trayectoria y el horario. La grada del coliseo ribereño lleva ya un par de encuentros debatiéndose entre el apoyo incondicional al equipo o la censura a éste, en función del resultado del momento. El Arcángel intenta mostrar su enfado, pero parece tener cada vez más claro que los factores que han afectado al equipo son varios y no hay un solo responsable. La respuesta física Vale para los dos equipos, aunque en el caso del Córdoba CF, con muchas dudas en ese aspecto en los últimos meses, ha de tener especial atención. La componente física será fundamental. Primero, porque el aplazamiento obliga a jugar tres encuentros en una semana y los blanquiverdes ya tuvieron un sobresfuerzo el domingo, ante el Deportivo de La Coruña. Y segundo, porque el Racing de Ferrol fue uno de los equipos más dinámicos a los que se tuvo que enfrentar el conjunto cordobesista. El aspecto físico será vital.