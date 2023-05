El Córdoba CF, entre la cabeza y el corazón

Hubo un tiempo no demasiado lejano en el que el Córdoba CF era aspirante no ya al play off de ascenso a Segunda División A, sino a campeón del Grupo 1 de Primera Federación, única plaza que da el pasaporte directo al fútbol profesional. El conjunto blanquiverde, en febrero, no era sino el reflejo de su presupuesto, entre los cinco más altos de la Liga, por lo que no hacía sino cumplir con lo que los números vaticinaban el pasado verano. De hecho, cuando comenzó a jugar el encuentro que se completará esta noche (21.00 horas, InSports.TV), un Córdoba CF ya entonces en larga crisis se situaba a sólo dos puntos de los play off, a tres puntos del cuarto clasificado (Castilla), a cuatro puntos del tercero (Deportivo) y a cinco puntos del segundo, el rival de hoy, el Racing de Ferrol. Hoy en día está a seis, a 13 y hasta a 16 puntos de los mismos rivales.

El Racing llega con todo El adversario de los blanquiverdes, este miércoles, se encuentra inmerso en la pelea por el ascenso directo, por lo que el Racing de Ferrol, al igual que aquel 25 de marzo, llega con la intención de llevarse los tres puntos para luchar con el Alcorcón, el Castilla y el Deportivo una primera plaza por la que hace unos meses también luchaba un Córdoba CF que sufrió aquel día un terremoto emocional, deportivo y vital extremo: el desvanecimiento por un episodio de muerte súbita de Dragisa Gudelj. El serbio ya estuvo el pasado domingo en el palco de El Arcángel y ya piensa tan sólo en volver al fútbol la próxima temporada, vestido de blanco y verde. Cristóbal Parralo, entrenador cordobés del conjunto ferrolano, advirtió en la previa que no reservará nada y que salvo a los tres jugadores que tiene de baja desde hace muchas semanas, contará con su equipo de gala en El Arcángel, estadio en el que empató el líder, Alcorcón, también el Deportivo, y sólo el Castilla fue capaz de ganar, por lo que una victoria le encaramaría a la segunda posición de la tabla a un solo punto de los alfareros. 79 minutos clave Por su parte, al Córdoba CF se le acabó el camino hace tiempo y tan sólo ve el abismo ante sus pies. Al borde del precipicio, el conjunto blanquiverde empezó el encuentro con Germán Crespo en el banquillo y lo terminará con Manuel Mosquera, un cambio, al menos la salida del granadino, que debió producirse meses antes, incluso. Ahora se le plantea el encuentro a este Córdoba CF como una oportunidad de mantener viva una pequeñísima llama de ilusión entre los suyos, sabedores de que es un imposible alcanzar esa quinta plaza a la que los propios blanquiverdes invitaron a Linares Deportivo e incluso a Unionistas de Salamanca, amén de un Celta B mermado por las citaciones del primer equipo. Nadie controla el corazón y muchos miran con ilusión la posibilidad de un triunfo que alargue la ilusión, pero en todo caso, tras los 79 minutos que restan por jugar será la cabeza la que mande. En caso de triunfo, las cábalas seguirán funcionando. En caso de derrota, las ecuaciones serán sobre las claves para la próxima temporada, repitiendo curso en Primera Federación.