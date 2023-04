Insatisfecho, positivo, aunque también comedido. El balance del empate del Córdoba CF ante el Deportivo de la Coruña en El Arcángel (1-1) no dejó indiferente a un Manuel Mosquera todavía paladeando los últimos lances del encuentro frente a los gallegos, otra oportunidad idónea para la reacción, aunque mutada en su tercer encuentro consecutivo sin victoria como blanquiverde, que ahora obliga a recoger el libreto de cuentas en busca de combinaciones para alcanzar la fase de ascenso. «Estoy muy orgulloso de los jugadores y de todo lo que han hecho en el campo. Ha sido un muy buen partido nuestro. La afición tiene que estar orgullosa, se lo han dejado todo», señaló el preparador tras el choque ante los deportivistas.

Espacio para el optimismo

Obligados a pensar en carambolas, a los del de Oleiros ahora solo les queda cumplir en lo propio y esperar en lo ajeno, aunque con un margen ínfimo. «Debemos insistir e insistir, no rendirse, los jugadores no se van a rendir. Vamos a hacer otra vez lo mismo y mejor. El rival debe estar con problemas y pensando que el Córdoba CF va a estar llegando constantemente. Queremos una victoria, todos, no llega y no puede hacernos desesperar. Mi mensaje, siendo realista con el trabajo del equipo, es que va a llegar, no sé cuándo ni cómo, pero este es el camino», afirmó. «Queremos ganar, hacemos todo el trabajo, pero no llega. El equipo se ha dejado la piel. Creo que hemos sido mejores que el Dépor», apuntó tajante.

En esa línea y marcando el camino, subrayó la nueva premisa: luchar en las mismas condiciones, aunque a la espera de otro resultado -uno más favorable- en la siguiente «no final» ante el Racing de Ferrol, en la que volverá a estar en juego media temporada. «Contra el Racing de Ferrol, otra vez a por la victoria. No nos rendimos. Me dan igual los resultados, si ganamos partidos seguimos abriendo posibilidades», aseveró.

El arranque del primer acto, la merma

Entre las claves del encuentro extraídas por el gallego, el mal arranque durante el primer tiempo copó buena parte del protagonismo, tras una pobre puesta en escena con y sin balón que dio alas al Deportivo de la Coruña, así como el primer gol de la tarde-noche. «Nos ha faltado tener el balón nosotros. Quitando esos diez o primeros quince minutos lo hemos tenido. El Dépor sufre mucho sin él. Si no tienes el balón contra ellos tienes un problema, lo tuvimos en la asociación de Soriano con Quiles. La idea es que Javi Flores manejase desde el principio, luego lo hizo de cine. Entre que nos quitaron el balón y después lo gestionamos mal, un poco de todo», admitió.

El escaso acierto en los últimos metros, de la misma forma, fue catalogado como un cúmulo de «imprecisiones” por el coruñés, consecuente con la demanda de «centros laterales» a sus pupilos, aunque insatisfecho con el balance en el encuentro. «En la primera parte interesaba que los delanteros tuvieran centros para rematar. Hemos sido imprecisos. Si esos centros son excesivos y poco precisos, prefiero menos. La segunda mitad era una para Miguel De las Cuevas. Casas y Willy han hecho un trabajo excelso, pero no les llegaban balones a donde tenían que estar. He visto claro que era partido para quitar a un punta», señaló.

«Entre líneas generamos muchas cosas, también llegando por banda. El mejor momento nuestro es antes de la falta de Ekaitz a Quiles, nos paró el ritmo, después creo que lo recuperamos otra vez, pero el Dépor se defendió de otra forma», concluyó.