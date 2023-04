Y ahora, terapia de grupo en el Córdoba CF

El Córdoba CF no levanta cabeza. La pasada semana se pudieron contemplar los entrenamientos de Manuel Mosquera, que intentó elevar el nivel de intensidad de los mismos a lo largo de la semana con poco éxito, visto lo visto posteriormente en el encuentro en el Cerro del Espino, en donde el conjunto blanquiverde cosechó una nueva derrota y enterró muchas de sus opciones de disputar el play off de ascenso a Segunda División A.

El club calla

Desde el club se ha optado por cerrar puertas y exponer a los protagonistas. Manuel Mosquera realizará este lunes una gira por todos los medios a pesar de que protagoniza el peor arranque en un banquillo del Córdoba CF desde que Infinity rige los destinos de la entidad blanquiverde. Ningún entrenador de los elegidos por la cúpula cordobesista en los últimos años comenzó con un punto de los seis primeros en disputa, por lo que la apuesta de la máxima cabeza visible de este Córdoba CF por el técnico gallego no ha resultado, hasta ahora, exitosa.

[Pinche en la imagen superior para ver el vídeo del entrenamiento blanquiverde]

Asimismo, se acrecienta una ola de críticas a la plantilla tras la caída paulatina del equipo desde poco antes del convulso mercado invernal de fichajes ante la que el club permanece en silencio. Lo único para lo que se ha movido el Córdoba CF, además de para la gira de Manuel Mosquera por los medios, ha sido para anunciar una promoción de entradas para el encuentro del próximo domingo contra el Deportivo de La Coruña, partido que al parecer será a las 18.00 horas, como así asume el club de El Arcángel en su promoción, por lo que se entiende que la RFEF le ha respondido negativamente a la solicitud de retraso del horario”Aunque somos conscientes de que no estamos en la situación deseada por todos y que a nuestra incansable afición poco se le puede pedir, lanzamos una promoción de entradas para que el Reino presente el mejor aspecto posible en este partido que se presume crucial”, comienza el comunicado del club cordobesista.

Promoción de entradas

Los abonados pueden comprar hasta un máximo de dos entradas a un precio de cinco euros cada una en cualquier zona del campo. Es decir, las entradas que se compren pueden ser en una ubicación distinta a la que tiene en el abono.

El precio de las entradas para público general continúa siendo el mismo de toda la temporada: 10 euros en fondos, 15 euros en preferencia y 20 euros en tribuna.

Tras el fracaso, terapia de grupo

Mientras el club hace mutis por el foro sobre la situación liguera, Manuel Mosquera intenta seguir la línea que se autoimpuso desde su llegada. Si la semana pasada intentó transmitir de puertas hacia afuera que la situación había cambiado –luego desmentida por el mismo encuentro en Majadahonda-, en esta ocasión organizó una terapia de grupo.

A las 10.15 horas estaban todos los jugadores en el rincón del campo dos de la Ciudad Deportiva, sentados en sus colchonetas en círculo, junto al técnico blanquiverde. Durante más de 70 minutos dio tiempo a que hablaran todos: desde Pablo Picón a Javi Flores. Desde Willy Ledesma a José Manuel Calderón. Desde Carlos Marín a Antonio Casas. En algunas ocasiones, algún jugador se incorporaba y hablaba de rodillas. En otras era el propio Manuel Mosquera quien se levantaba y alzaba la voz en un tono que tenía más que ver con intenciones de reactivar mentalmente a sus jugadores que a reproches. Tras casi hora y cuarto de “terapia”, todo el grupo se levantó y Mosquera ordenó que se concentraran de pie, en círculo también, muy cercanos unos a otros, asemejando una piña. Luego, el técnico gritaba en voz alta “a la cara” y le pedía un abrazo a Calderón, algo que logró. Al final, una pregunta a gritos del técnico: “¿Qué vamos a hacer?”. “Ganar”, respondían los futbolistas. Y a entrenar.

Sólo con nueve jugadores

En el entrenamiento de recuperación apenas pudo contar el técnico gallego con efectivos para realizar el partidillo de fútbol reducido final: De las Cuevas, Shashoua, Carracedo, Camus, Juan Villar, Antonio Casas, Jorge Moreno, Javi Flores y Cristian Delgado, además de los porteros, fueron los únicos jugadores con los que pudo contar Manuel Mosquera.

Felipe Ramos, José Manuel Calderón y Canario se retiraron a El Arcángel tras la terapia de grupo. El lateral zurdo tiene que seguir realizándose pruebas, mientras que lo de Canario parecía ser más precaución. Poco después era Carlos Puga el que enfilaba el camino hacia El Arcángel por un problema de pubis que sufre desde hace meses y del que sigue tratándose.

Otra nota significativa de la mañana la protagonizó la dirección deportiva. Cuando el grupo llevaba ya más de media hora dialogando hizo acto de presencia Juanito y, tras él, Raúl Cámara. Ambos se sentaron de espaldas a la primera plantilla y, sentados en la grada del campo dos contemplaron la sesión de entrenamiento del filial blanquiverde. Una vez terminada la charla del grupo e iniciado el entrenamiento, tanto el director deportivo como el secretario técnico se giraron para contemplar la práctica dirigida por Manuel Mosquera.

"No hago nada de cara a la galería"

Tras el entrenamiento, Manuel Mosquera declaró que no hace "nada de cara a la galería, pero creo que era mejor hacer esto al aire libre, al sol, al cielo azul, en un espacio nuestro que en un vestuario". En su comparecencia en Canal Sur, el gallego aseguró que la terapia de grupo "no es para que nos saquen fotos, pero si hay fotos, fenómeno. Esa es nuestra cocina también. Ha sido uno de los mejores entrenamientos desde que estoy aquí", aseguró el entrenador del Córdoba CF, porque aseguraba que "había que desanudar muchas cosas. Eso es muy bueno. ¿Garantiza victorias? No. Era más importante eso desde mi punto de vista que un entreno al uso, que también lo hicimos".

En todo caso, Mosquera no quiso desvelar más de lo que se oyó en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. "Son cosas nuestras", aseguró, para defender que "sin ninguna duda sirve" la reunión de este lunes." No te puedo decir más por ahí", zanjó el técnico, que defendió que el de este lunes fue "un entrenamiento espectacular en el que el que menos ha hablado es el entrenador".