El entrenador del Córdoba CF, Manuel Mosquera, valoró tras la derrota de su equipo en el Cerro del Espino ante el Rayo Majadahonda, que "el balance del partido tiene que ver con bastantes fases del mismo encuentro. Para mí lo que marca el partido es el comienzo, no salimos con la activación que requería. No es que estuviésemos mal en ese tramo, pero no estuvimos bien activados", ya que "el córner" que dio origen al gol de la victoria majariega "es fruto de eso", a juicio del gallego. "Después sí, empezamos en el partido a crecer, fuimos haciendo cosas mejores, pero ese gol creo que puso al Rayo Majadahodna en una predisposición de que era un gran tesoro y mantenerlo todo el partido.

En líneas generales, el Rayo Majadahonda ha defendido bien ese gol, pero en la segunda parte, con las variaciones que hicimos y los cambios de jugadores hemos tenido muchos momentos para empatar y hubiese cambiado el partido", lamentó el técnico blanquiverde. "Pero no cambió y el final del partido tampoco lo gestionamos bien", se quejó un Mosquera que avisó de que, a pesar de la derrota "hay que seguir, aquí no se rinde nadie, ya sé que esto no consuela, pero la cabeza sigue alta. No nos rendimos, el camino va a ser firme, va a ser insistir, insistir, insistir y no vamos a bajarnos de ahí. El Córdoba CF, su escudo, su historia, no vamos a permitir que nadie se rinda ni de broma", aseveró el preparador cordobesista.

El gol y sus consecuencias

Manuel Mosquera lamentó que el tanto majariego llega "en una jugada de estrategia". "Nos faltó pensar que ese balón tenía que salir fuera del área. Luego hay un resbalón, un rebote… En ese tramo de partido no salimos con la activación necesaria para estar muy vivos en esa jugada de estrategia", insistió Mosquera. Además, el técnico blanquiverde remarcó la importancia del gol y lo temprano que llegó, ya que "lo que hizo el gol es permitir al Rayo Majadahonda ponerle en una posición de 'este gol no nos lo quita nadie, estos tres puntos no nos los quita nadie'. Y les ha permitido hacer muchas cosas durante el partido que a nosotros nos ha dificultado, pero que hemos ido solventando", valoró.

Mosquera recalcó como aspectos positivos de su Córdoba CF, que "ya en la primera parte solventamos el tiro al palo, llegadas… Tuvimos en la segunda parte un buen tramo pero luego entra el partido en esa cuesta abajo en la que el Rayo Majadahonda se agarra a esos tres puntos y a nosotros nos va haciendo mella no marcar las ocasiones de gol", lamentó el gallego. En todo caso, Manuel Mosquera remarcó que sus jugadores "lo han dado todo en el campo y eso el fútbol no lo compensa a veces. Y el fútbol no te da un regalo aunque sea por el trabajo y por dejarte la piel en el campo".

Además, el entrenador del Córdoba CF valoró que "el gol en contra pronto ha tranformado" al Rayo Majadahonda "en otra cosa, que también es fútbol, faltaría más. Lo que ha tratado el Rayo Majadahonda a partir de ahí es aguantar, fortalecerse, trabajar en que no tuviésemos el balón, cerrarnos las bandas, un trabajo que el gol les pemiritó hacerlo con espíritu alto", indicó. El gallego recordó que "el fútbol es acierto" y que él y sus jugadores, "simplemente, no acertamos". "No aciertas y si aciertas cambia el partido, la confianza, todo. Lo mismo que ellos buscaron ese gol pronto, nosotros también buscamos y tuvimos una jugada que es un penalti como una catedral, pero lo dejamos ahí y ya está", se quejó el técnico blanquiverde.

Dinámica negativa

"Las dinámicas negativas hasta que las cambias por una situación es una inercia, no se cambian", contestó Manuel Mosquera sobre el ciclo gris en el que está inmerso su Córdoba CF. "A veces es difícil explicarse, con la calidad de estos jugadores, pues que no entren, pero a veces ocurren estas cosas y hay que aceptarlas. Lo mejor es aceptarla y pelear por cambiarlas. Hay que rebelarse, ser más fuerte, más firme, hay que intentar darle la vuelta a esa inercia negativa", valoró el gallego, que reconoció saber "que es difícil, no es ni cuándo ni cómo. Lo vamos a lograr, pero a base de insistir, con la cabeza alta, de mantenernos firmes en el camino, en el trabajo". Luego, volvió a hablar del penalti de la primera parte, sobre el que dijo que "creo que desde mi lado, el más lejano, el línea y yo lo hemos visto igual y el árbitro igual no lo ha visto bien. Es que si no la ve, no la ve", zanjó.

Finalmente, Manuel Mosquera no quiso pedir nada a la afición. "Es difícil decir cosas y en estos momentos lo mejor es callarse y seguir currando y mantenerse en esa firmeza. Porque decir cosas pueden herir sensisibilidades. Dar las gracias a la gente por estar ahí y acudir a nuestro estadio, a la gente no le podemos decir nada más, pocas palabras. Sólo que estén en nuestra insistencia, que estén con nosotros. Que lo mismo que hemos estado primeros ahora toca lo contrario y hay que remar todos juntos. Unidad. Es lo que tenemos que trabajar. Pero decir muchas más cosas no, porque la gente se merece un respeto. No ven a su equipo ganar", recordó el gallego, por lo que "sólo queda darle las gracias. Y que insistan, como vamos a hacerlo nosotros, con valentía y coraje que ha tenido este equipo y aceptar lo que viene", finalizó.